Marvin Ducksch kurz vor Vertragsverlängerung bei Werder

Von: Daniel Cottäus

Marvin Ducksch steht vor der Vertragsverlängerung beim SV Werder Bremen. © gumzmedia

Ein Transfer in diesem Sommer ist vom Tisch: Marvin Ducksch steht kurz vor einer Vertragsverlängerung beim SV Werder Bremen.

Bremen - Zwölf Tore, dazu sieben Vorlagen - hinter Marvin Ducksch liegt eine äußerst erfolgreiche Bundesliga-Saison. Kein Wunder also, dass der Stürmer des SV Werder Bremen in den vergangenen Wochen mit vielen anderen Vereinen in Verbindung gebracht wurde. Die in seinem Vertrag festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 7,5 Millionen war Mitte Juni allerdings ungenutzt ausgelaufen - und inzwischen ist sich Ducksch in Sachen Zukunftsplanung klar geworden: Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung, der sich mit den Informationen der DeichStube deckt, steht der Stürmer kurz vor einer Vertragsverlängerung beim SV Werder Bremen.

Duckschs aktuelles Arbeitspapier, das er im Sommer 2021 beim damaligen Zweitligisten Werder Bremen unterschrieben hatte, läuft im kommenden Jahr aus. Seit Wochen schon haben sich die Clubverantwortlichen deshalb um eine Verlängerung bemüht, um den zuletzt so erfolgreichen Stürmer 2024 nicht ablösefrei ziehen lassen zu müssen.

Werder Bremen-Stürmer Marvin Ducksch steht vor einer Vertragsverlängerung bis 2026

Marvin Ducksch nahm sich für seine Entscheidung aber Zeit, sondierte gemeinsam mit seinem Berater zunächst aufmerksam den Markt, was vollkommen legitim ist. Schließlich dürfte der kommende Vertrag der bis dato größte in seiner Laufbahn sein. Mittlerweile ist ein Wechsel für den Stürmer aber vom Tisch: Ducksch wird zeitnah bis 2026 beim SV Werder Bremen unterschreiben.

Wie zu hören ist, sollen die finanziellen Konditionen im neuen Arbeitspapier des 29-Jährigen deutlich nach oben angepasst worden sein. Werder Bremen honoriert damit dessen starke Leistungen aus der vergangenen Saison. Nachdem es ihm bei früheren Stationen nicht nachhaltig gelungen war, hat Marvin Ducksch in Bremen gezeigt, dass er in der Bundesliga erfolgreich sein kann. In der kommenden Saison will er damit nun weitermachen, in seinem dann dritten Jahr im Werder-Trikot. (dco)