„Er wollte den Fluch brechen“: Werder-Angreifer Ducksch und der bittere Elfmeter-Fehlschuss

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Werder Bremens Angreifer Marvin Ducksch (Mitte) wollte im Heimspiel gegen den FC Augsburg seinen Tor-Fluch brechen, scheiterte aber per Elfmeter! © gumzmedia

Bremen - Der Plan war ebenso simpel wie einleuchtend: Mit einem verwandelten Handelfmeter wollte Stürmer Marvin Ducksch in der Nachspielzeit des Heimspiels gegen den FC Augsburg seine Torflaute in der laufenden Bundesligasaison endlich beenden - und dem SV Werder Bremen damit gleichzeitig einen späten Punkt sichern.

Das Problem: Der Plan ging nicht auf. Marvin Ducksch scheiterte am Augsburger Torhüter Rafal Gikiewicz, sodass nach der Bremer 0:1-Niederlage gegen den FC Augsburg plötzlich die Frage im Raum stand, wieso eigentlich nicht Werders Top-Torjäger Niclas Füllkrug geschossen hatte. „Duckschi wollte sein erstes Tor machen und den Fluch brechen. Dann passiert das mal“, sagte Werder Bremens Angreifer Niclas Füllkrug, der in der laufenden Saison zwei seiner bereits fünf Treffer von Punkt aus erzielt hatte (gegen Frankfurt und Bochum), der derzeit entsprechend vor Selbstvertrauen strotzt - und so gesehen wohl der bessere Schütze als der nach wie vor torlose Marvin Ducksch gewesen wäre.

Werder Bremen: Marvin Ducksch verschießt Last-Minute-Elfmeter gegen den FC Augsburg

Wie schon in der vergangenen Saison klären es die beiden Stürmer Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug als grundsätzlich gleichberechtigte Schützen auf dem Platz selbst, wer von ihnen zum Elfmeter antritt. „Man weiß ja nie, wer sich in einer Situation wie fühlt“, sagte Werder Bremens Cheftrainer Ole Werner, der das Modell „Elfmeter in Eigenverantwortung“ auch künftig beibehalten möchte. „Wir sind damit in der Vergangenheit ja auch gut gefahren.“ Gegen den FC Augsburg nicht.

„Duckschi ärgert sich unheimlich, denn normalerweise ist er ein sicherer Schütze“, betonte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen, und forderte: „Er muss das jetzt schnell abhaken.“ Duckschs Mitspieler Christian Groß ist überzeugt davon, dass dem Stürmer der Fehlschuss nicht lange nachhängt. „Ich bin mir sicher, dass er bald wieder treffen wird“, sagte der Routinier und wertete Marvin Duckschs Gang zum Punkt gegen den FC Augsburg als grundsätzlich positiv: „Er hat sich den Ball geschnappt und Verantwortung übernommen, und natürlich kann man dann auch mal scheitern. Da mache ich ihm überhaupt keinen Vorwurf.“ (dco)