Martin Harnik schreibt Geschichte: Ex-Werder-Profi bricht 41 Jahre alten Rekord

Von: Fynn Walenziak

Werder Bremens Ex-Profi hat gegen den SC Victoria einen Dreierpack erzielt und damit einen 41 Jahre alten Tor-Rekord in der Oberliga Hamburg gebrochen. © IMAGO/Hanno Bode

Martin Harnik spielt seit 2020 in der Oberliga Hamburg. Jetzt hat der ehemalige Profi des SV Werder Bremen einen uralten Rekord eingestellt.

Hamburg – Martin Harnik hat Historisches geschafft: Der ehemalige Profi des SV Werder Bremen hat einen seit 1982 bestehenden Rekord in der Oberliga Hamburg gebrochen. Im Nachholspiel mit seiner Mannschaft TuS Dassendorf erzielte der Österreicher beim 5:2-Erfolg über den SC Victoria einen Dreierpack. Dadurch schraubte Harnik sein Saisontor-Konto von 40 auf 43 – und überholte so den bisherigen Rekord-Torschützenkönig Peter Hartwig, der in der Saison 1981/82 41 Mal getroffen hatte.

„Es freut mich natürlich. Es ist etwas Großartiges, einen Rekord, der so lange Bestand hatte, zu brechen. Und jetzt heißt es, diesen auszubauen“, sagte ein stolzer Martin Harnik gegenüber dem NDR. Doch nicht nur das Verbessern des Rekords dürfte den 35-Jährigen interessieren, denn für Dassendorf geht es in den letzten Wochen der Saison noch um die Meisterschaft. Momentan steht der Hamburger Verein auf dem zweiten Tabellenplatz, mit einem Spiel weniger und drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter TSV Sasel. Dieser soll möglichst am kommenden Wochenende aufgeholt werden, dann trifft Harnik mit seinem Team auf die dritte Mannschaft seines Ex-Vereins Hamburger SV.

Werder Bremen-Ex Martin Harnik bricht Oberliga-Rekord - und könnte erstmals eine Meisterschaft feiern

Martin Harnik wurde einst beim SV Werder Bremen ausgebildet und erzielte für die Bremer auch sein allererstes Bundesliga-Tor im Jahr 2007. Doch in einer mit Stars gespickten Mannschaft konnte sich der Stürmer nicht durchsetzen und verließ die Grün-Weißen 2009. Über die Stationen Düsseldorf, Stuttgart und Hannover kehrte er 2018 an die Weser zurück, erzielte unter Trainer Florian Kohfeldt in 22 Pflichtspielen sieben Tore und bereitete vier weitere vor. Nach nur einem Jahr in Bremen wechselte er dann in seine Heimatstadt Hamburg zurück, wo der Angreifer noch ein Jahr in der 2. Bundesliga für den HSV spielte. Im Jahr 2020 beendete der 68-malige österreichische Nationalspieler seine aktive Profikarriere und wechselte in die Oberliga zum TuS Dassendorf. Dort kann Harnik nicht nur einen Rekord für die Ewigkeit aufstellen, sondern auch zum ersten Mal in seiner Karriere Meister werden. (fwa)