Zwangspause für Friedl und Weiser: Werder bangt vor Frankfurt-Spiel um Stammspieler-Duo

Von: Malte Bürger, Marius Winkelmann

Sowohl Mitchell Weiser (links) als auch Marco Friedl (rechts) haben das Training dies SV Werder Bremen aufgrund von muskulären Problemen verpasst. Fällt das Stammspieler-Duo gegen Eintracht Frankfurt aus? © gumzmedia

Bremen – Keine guten Nachrichten für den SV Werder Bremen: Rechtsverteidiger Mitchell Weiser und Kapitän Marco Friedl konnten zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17.30 Uhr) nicht am Mannschaftstraining der Grün-Weißen teilnehmen. Das gab der Bundesliga-Aufsteiger am Freitagvormittag bekannt.

Während Kapitän Marco Friedl offenbar keine gravierenden Probleme zu haben scheint und individuell im Weserstadion trainierte - der Verein stellte zudem eine Trainingsrückkehr des Österreichers am Samstag in Aussicht -, scheint es dessen Teamkollegen Mitchell Weiser ernsthafter erwischt zu haben. Den zuletzt formstarken Rechtsaußen des SV Werder Bremen plagen muskuläre Probleme. Der 28-Jährige pausierte daher und ließ sich stattdessen laut Vereinsangaben nur behandeln. Ein Einsatz gegen Eintracht Frankfurt sei jedoch „nicht ausgeschlossen“.

Zwangspause: Muss Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt auf Stammspieler Marco Friedl und Mitchell Weiser verzichten?

Allerdings hatte es beim Duo schon beim öffentlichen Training am Mittwoch nicht gut ausgesehen. Während Marco Friedl beim Training passen musste, hatte Mitchell Weiser die Einheit kurz vor dem Ende abgebrochen und sich an den Oberschenkel gegriffen. Es bleibt abzuwarten, ob das wichtige Duo Trainer Ole Werner gegen den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zur Verfügung steht. (mwi)

Weiter mit der Erstmeldung:

Werder Bremens Training: Mitchell Weiser hört früher auf, Marco Friedl setzt kurz aus

Bremen – Es wurde gepasst. Und gepasst. Und gepasst. Zum Auftakt der neuen Trainingswoche war der Schwerpunkt klar erkennbar, bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke ließen die Profis des SV Werder Bremen munter den Ball rollen.

Chefcoach Ole Werner sorgte direkt für ein hohes Tempo in den Aktionen, damit auch gar nicht erst der Verdacht aufkommen konnte, dass sich irgendeiner seiner Spieler auf dem jüngsten 3:2-Erfolg beim BVB ausruhen würde. Aus der Stammelf fehlte bei der Einheit am Mittwochnachmittag lediglich Kapitän Marco Friedl, der Innenverteidiger des SV Werder Bremen absolvierte individuell ein paar Übungen, soll nach Vereinsangaben am Donnerstag aber wieder ganz normal zurückkehren.

Werder Bremen: Marco Friedl fehlt im Auftakttraining vor Eintracht Frankfurt - auch Eren Dinkci, Manuel Mbom und Dikeni Salifou nicht dabei

Darüber hinaus fehlten lediglich die drei Profis, die schon seit längerer Zeit ein paar gesundheitliche Probleme mit sich herumschleppen. Eren Dinkci pausierte erneut aufgrund seiner Oberschenkelprobleme, Manuel Mbom befindet sich nach seinem Achillessehnenriss weiter in der Reha und Dikeni Salifou braucht ebenfalls noch ein wenig Zeit, ehe die Muskelverletzung im Adduktorenbereich keine Sorgen mehr bereitet. Derweil verzichtete Mitchell Weiser beim Training auf das finale Auslaufen, griff sich als Begründung kurz an den Oberschenkel. Nach einer ernsthaften Verletzung sah dies allerdings nicht aus. (mbü)