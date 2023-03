Der 13. Club im siebten Land: Werders einstiger Transfer-Flop Moreno wechselt nach Ecuador

Von: Fynn Walenziak

Werder Bremen-Ex Marcelo Moreno wechselt mit 35 Jahren nach Ecuador und unterschreibt bei Indipendiente de Valle bis zum Jahresende. © Imago Images/Agencia EFE

Bremen – Der Nächste, bitte! Marcelo Moreno hat mal wieder den Verein gewechselt. Der 35-jährige Ex-Profi des SV Werder Bremen geht nach Ecuador zu Independiente del Valle. Der Vertrag bei seinem alten Club Cerro Porteno aus Paraguay war wegen des Transfers aufgelöst worden.

Erst im Februar 2022 hatte sich Marcelo Moreno dem paraguayischen Top-Club angeschlossen, doch bereits jetzt ist das Abenteuer beendet. Sein neuer Verein, Independiente del Valle, gehört zu den erfolgreichsten Clubs der letzten Jahre in Südamerika und ist amtierender Copa-Sudamericana-Sieger, dem Pendant der Europa League. Für den Ex-Profi des SV Werder Bremen ist es bereits die 13. Station in seiner Karriere und die vierte in Südamerika. Sein Vertrag bei Independiente läuft bis zum 31. Dezember 2023.

Werder Bremen-Ex Marcelo Moreno in der Heimat ein gefeierter Superstar

2009 war Marcelo Moreno auf Leihbasis zu Werder Bremen gewechselt. Der Bolivianer kam von Schachtar Donezk und sollte die Bremer Offensive verstärken. Der damals 21-Jährige blieb aber hinter den Erwartungen zurück und erzielte in nur 13 Pflichtspielen drei Tore, davon kein einziges in der Bundesliga. Nach einer schweren Verletzung verlor Moreno den Anschluss an die Mannschaft und Werder ließ die Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro verstreichen. In Bolivien ist der Stürmer hingegen ein gefeierter Superstar und laut vieler bolivianischer Fans der beste Spieler, der je für die Nationalmannschaft gespielt hat. (fwa)