Gestohlene Mannschaftskasse bei Werder Bremen: Niclas Füllkrug und Ole Werner äußern sich

Von: Björn Knips, Daniel Cottäus

Auf der gestrigen Bremer Sportgala haben sich Ole Werner und Niclas Füllkrug zur gestohlenen Mannschaftskasse des SV Werder Bremen geäußert.

Bremen - Es ist ein Vorfall, der im vergangenen Herbst für große Aufregung beim SV Werder Bremen gesorgt hat: Die Mannschaftskasse des Bundesligateams wurde aus der Kabine gestohlen, eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich - einfach weg! Öffentlich bekannt geworden war die Sache erst vor wenigen Tagen durch einen Bericht der DeichStube. Im Rahmen der Bremer Sportgala haben sich Torjäger Niclas Füllkrug und Cheftrainer Ole Werner nun erstmals zur gestohlenen Kasse geäußert und erklärt, wie die Mannschaft mit dem Thema umgegangen ist.

Werder Bremens Niclas Füllkrug: „Ich traue es niemandem aus unserem näheren Umfeld zu“

„Ich frage mich auch, wie das passieren konnte. Wenn es die Verantwortlichen im Verein wüssten, dann würden sie es klar kommunizieren“, sagte Niclas Füllkrug - und legte sich fest: „Ich traue es jedenfalls niemandem aus unserem näheren Umfeld zu und bin mir sicher, dass es so nicht passiert ist.“ Als der Stürmer zu dieser Überzeugung gelangt war, habe er das Thema für sich abgehakt: „Ich konnte für mich ziemlich schnell klarstellen, ob ich glaube, dass es jemand aus dem Mannschaftskreis des SV Werder Bremen ist oder nicht. Als ich mir klar war, dass es niemand aus diesem Kreis gewesen sein wird, spielte das Thema für mich keine Rolle mehr.“ In Sachen mannschaftliche Geschlossenheit hat der Fall der gestohlenen Kasse in Füllkrugs Augen keinen Schaden angerichtet, „weil wir es nicht an uns ranlassen“.

Cheftrainer Ole Werner verwies darauf, dass Werder Bremens Kabine für zahlreiche Personen zugänglich sei. „Natürlich fragt man sich, wie so etwas passieren kann. Ohne da zu viel verraten zu wollen, ist es so, dass da viele Türen hinführen“, sagte der 34-Jährige, wollte aber gar nicht mehr großartig auf das Thema eingehen. „Es liegt in den Händen anderer Leute, die sich damit besser auskennen als ich. Ich kümmere mich um Fußball, und die Polizei um ihre Aufgaben. Trotzdem ist es natürlich etwas, was einen ärgert.“ Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (dco/kni)