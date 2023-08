Mannschaftsvorstellung und viele Highlights: Dieses Programm erwartet die Werder Bremen-Anhänger beim „Tach der Fans“

Werders „Tach der Fans“ im Liveticker: Es geht los - das ist das Programm

Von: Fynn Walenziak, Mario Nagel, Daniel Cottäus, Maik Hanke

Teilen

„Tach der Fans“ beim SV Werder Bremen - der Tag im Liveticker: Das Programm am Wohninvest Weserstadion beginnt am Sonntag um 12.30 Uhr offiziell. © gumzmedia

Es ist wieder Zeit für den „Tach der Fans“: Verfolgt das besondere Fan-Event des SV Werder Bremen am 6. August von 12 bis 17.30 Uhr im Live-Ticker der DeichStube!

>>> LIVETICKER AKTUALISIEREN <<<

12.25 Uhr: Die Mitmachstände auf dem Gelände sind bereits seit 12 Uhr geöffnet und werden gut besucht. Vor allem vor dem Kistenschießen und beim Fußballdart ist viel los, es haben sich schon lange Schlangen gebildet.

12.23 Uhr: Ab 14 Uhr steigt dann auf der Bühne die Mannschaftsvorstellungen der Männer- und Frauen-Bundesliga-Teams. Was wir seit gestern Abend schon wissen: Die Kapitänsfrage ist inzwischen geklärt! Marco Friedl bleibt Werder-Kapitän, Niclas Füllkrug wird sein Stellvertreter - so hat es Trainer Ole Werner entschieden. Gut möglich, dass wir heute von ihnen selbst ein paar Worte hören.

12.19 Uhr: Zu den Highlights des Tages gehört zum Beispiel der Geschäftsführer-Talk oder die Sportliche Talk mit Frank Baumann und Clemens Fritz. Ob die Werder-Bosse vielleicht sogar News zu verkünden haben? Wir sind gespannt. Um 13.10 Uhr sind die Werder-Verantwortlichen auf der Bühne.

12.10 Uhr: Moin zusammen - dieser Tag gehört euch: Heute ist „Tach der Fans“ beim SV Werder Bremen! Das Gelände am Wohninvest Weserstadion füllt sich ganz allmählich, für 12.30 Uhr ist die offizielle Begrüßung angesetzt - kann losgehen!

Der „Tach der Fans“ steigt am heutigen Sonntag zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr rund ums Wohninvest Weserstadion. Die DeichStube ist live für euch vor Ort und berichtet in diesem Liveticker vom ersten Saison-Highlight für die Fans des SV Werder Bremen. Nach der offiziellen Begrüßung um 12.30 Uhr werden ab 13 Uhr auf der großen Bühne Interviews geführt, zunächst mit Werders Geschäftsführern, später mit Clemens Fritz und Frank Baumann. Ab 14 Uhr folgen die Mannschaftspräsentationen der Männer- und Frauenteams, ehe die Spieler und Spielerinnen ab 15.15 Uhr für Autogramme zur Verfügung stehen. Alle News und Infos zum „Tach der Fans“ gibt es ab 12 Uhr dann hier live im Live-Ticker der DeichStube.

Weiter mit dem Programm am „Tach der Fans“:

Mannschaftsvorstellung und Autogrammstunde mit den Werder Bremen-Profis: „Tach der Fans“-Programm zeitgenau angesetzt

Bremen - Am Sonntag ist es endlich so weit: Der diesjährige „Tach der Fans“ geht los! Für viele Anhänger des SV Werder Bremen gehört dieser Tag zu den größten Highlights der ganzen Saison. Bereits vor einigen Wochen wurde das Programm von den Bremern veröffentlicht, jetzt wurde der Ablauf zeitgenau angesetzt:

12.00 Uhr: Beginn „Tach der Fans“

12.30 Uhr: Offizielle Begrüßung auf der Bühne

13.00 Uhr: eSports-Interview mit Fabio „Fifabio“ Sabbagh

13.00 Uhr: Spieler und Spielerinnen nehmen an Mitmachstationen teil

13.10 Uhr: Geschäftsführer-Talk

13.30 Uhr: Sportlicher Talk mit Clemens Fritz und Frank Baumann, Afterburner Live

14.00 Uhr: Mannschaftspräsentation der Männer und Frauen

15.15 Uhr: Autogrammstunde an den Ständen

17.30 Uhr: Ende

Zudem ist das Wuseum von 12 bis 17.30 Uhr und die Fan-Welt von 11 bis 17.30 geöffnet. Stadionführungen sind zwischen 12 und 17 Uhr möglich.

Hinweis zur Anreise: Es wird empfohlen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der Bahn anzureisen, da es rund um das Weserstadion nur begrenzt Parkplätze gibt.

Weiter mit der ersten Meldung:

Mannschaftsvorstellung und viele Highlights: Dieses Programm erwartet die Werder Bremen-Anhänger beim „Tach der Fans“

Bremen – Er ist immer einer der Höhepunkte der Saisonvorbereitung: Der „Tach der Fans“. In diesem Jahr steigt das Event am Sonntag, 6. August. Zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr bekommen die Fans des SV Werder Bremen rund ums Wohninvest Weserstadion einmal mehr viel geboten. Nun hat der Verein das Programm für den Tag vorgestellt.

Werder Bremens „Tach der Fans“: Drittes Trikot wird offiziell vorgestellt - Auswärtstrikot im Zillertal

So wird etwa das mit Spannung erwartete dritte Trikot für die Saison 2023/24 präsentiert. Das bisher noch nicht veröffentlichte Auswärtstrikot soll bereits kurz vor dem ersten Testspiel im Zillertal gezeigt werden. Am „Tach der Fans“ werden zudem sowohl die Männer- als auch die Frauen-Mannschaft des SV Werder Bremen offiziell vorgestellt. Dazu wird es eine Autogrammstunde mit den Spielern und Spielerinnen geben. Musikalisch sorgt die Band „Afterburner“ mit einem Live-Konzert für Stimmung. Wer es hingegen etwas ruhiger mag, kommt auch auf seine Kosten: Der Eintritt ins „Wuseum“ ist am „Tach der Fans“ frei.

Des Weiteren werden am „Tach der Fans“ Stadionführungen angeboten, zudem Mini-Events wie Torwandschießen und Fußball-Darts. Für die Kinder organsiert Werder Bremen eine sogenannte „Kids Corner“, ab einem Alter von sechs Jahren können die Kleinen zudem in der Fußballschule ihr Können unter Beweis stellen. (fwa/dco)