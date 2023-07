Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Toulouse: Werder-Testspiel LIVE

Von: Malte Bürger

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Toulouse: Was Trainer Ole Werner vom Testspiel erwartet. © gumzmedia

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Toulouse: Alle Tore, News und Infos vom Testspiel im Trainingslager im Zillertal - alles hier live im Live-Ticker der DeichStube.

Der SV Werder Bremen gegen den FC Toulouse im Liveticker: Anpfiff im Parkstadion im Werder-Trainingslager im Zillertal ist um 15.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit der Startelf-Aufstellung des SVW. Alle Tore, News und Infos vom Testspiel gibt es dann hier LIVE im Liveticker der DeichStube.

Werder Bremen gegen den FC Toulouse - der Vorbericht zum Testspiel:

Werder Bremen-Trainer Ole Werner rechnet beim Testspiel gegen FC Toulouse mit „erstem richtigen Härtetest“

Das nächste Testspiel steht an: Der SV Werder Bremen spielt am heutigen Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) während des Trainingslagers im Zillertal gegen den FC Toulouse. Was Trainer Ole Werner erwartet.

Bislang ist die Weste blütenweiß. Zwei Testspiele hat der SV Werder Bremen während der Sommervorbereitung bereits absolviert, gegen die beiden Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (2:1) und VfB Oldenburg (3:1) sprangen dabei jeweils Siege heraus. Der nächste Kontrahent ist allerdings von einem ganz anderen Kaliber. Am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) gastiert der französische Erstligist FC Toulouse im Parkstadion von Zell am Ziller. Etliche Fans haben sich angekündigt, die Tribünenplätze sind bereits alle ausverkauft. Chefcoach Ole Werner rechnet unterdessen mit einer amtlichen Herausforderung.

Werder Bremen-Testspiel gegen FC Toulouse im Liveticker: Trainer Ole Werner voll Vollgas und Inhalte sehen

„Toulouse ist der französische Pokalsieger. Sie sind also eine Mannschaft, die auf dem Niveau spielt, das uns dann auch zum Saisonstart in der Bundesliga wieder erwarten wird“, erklärte der 35-Jährige. „Das ist sicherlich der erste richtige Härtetest.“ Werner weiß trotzdem ganz genau, was er von seiner Mannschaft im Test sehen will. „Für mich ist wieder wichtig, dass wir die Belastung von zweimal 45 Minuten gut durchbringen können“, betonte er. „Jeder soll wieder mindestens eine Halbzeit spielen und in der Zeit Vollgas geben.“ Doch das ist nicht alles. „Ansonsten möchte ich die Inhalte, die wir im Trainingslager einstudieren, möglichst schon sehen“, meinte der Trainer des SV Werder Bremen und schob hinterher: „Sicherlich noch nicht in Perfektion, aber in Ansätzen, die dann hin und wieder auch schon funktionieren sollen.“

Auch interessant: So sehen Fans das Testspiel Werder Bremen gegen FC Toulouse live im Internet-TV und Livestream!

Werder Bremen gegen FC Toulouse - Testspiel im Live-Ticker: Naby Keita, Mitchell Weiser und Milos Veljkovic fehlen

Fehlen wird Werder Bremen im Testspiel definitiv Naby Keita aufgrund seiner Adduktorenverletzung. Auch Mitchell Weiser (Muskelblessur und Infekt) sowie Milos Veljkovic (Bauchmuskelverletzung) sind nicht dabei. Beide absolvieren aktuell lediglich individuelle Trainingseinheiten. Beim Gegner FC Toulouse, der sich zunächst in Spanien und jetzt in der Alpenrepublik auf die neue Saison vorbereitet, lohnt ein besonderer Blick auf Thijs Dallinga und Zakaria Abouklhal. Das niederländische Duo erzielte in der abgelaufenen Saison insgesamt 33 Pflichtspieltore für den späteren Tabellen-13. der Ligue 1. (mbü)