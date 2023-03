Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Augsburg: Stage gleicht frühen Rückstand direkt aus - Ducksch vergibt Führungschance

Von: Marius Winkelmann

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Jens Stage erzielte gegen die Augsburger den 1:1-Ausgleich. © Imago Images/kolbert-press/Christian Kolbert

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Alle Tore, News und Infos - alles zum 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga live im Liveticker der DeichStube. Aktueller Spielstand: 1:1.

33. Min: Nach einem Ducksch-Freistoß kommt Stage erneut zum Abschluss, aber sein Abschluss wird zur Ecke geklärt.

31. Min: Nach längerer Zeit mal wieder ein Abschluss der Gastgeber - aber Vargas verzieht deutlich.

30. Min: Klasse Balleroberung von Niklas Schmidt, anschließend wird Ilia Gruev von Gouweleeuw abgeräumt. Freistoß für Werder! Die anschließende Ducksch-Flanke segelt über Freund und Feind hinweg und landet in den Armen von Gikiewicz.

29. Min: Nächste dicke Chance für Werder! Nach feinem Doppelpass und Luftloch von Gumny steht Ducksch plötzlich frei vor Gikiewicz, macht dann aber noch einen Haken, der Gumny noch einmal in die Verlosung bringt - Ecke! Die bringt jedoch nichts ein.

28. Min: Renato Veiga sieht die erste Gelbe Karte der Partie, nachdem er Bittencourt an der Ausführung eines schnellen Einwurfs hindert.

27. Min: Jetzt ist auch Werder-Kapitän Friedl mal da - und klärt resolut gegen den emsigen Vargas!

24. Min: Ahhh, Ducksch schließt eine schöne Kopfballverlängerung von Füllkrug viel zu überhastet ab. Mit ein bisschen mehr Geduld hätte daraus eine vielversprechende Überzahlsituation entstehen können.

20. Min: Foul von Christian Groß an Ruben Vargas. Anschließend gibt es ein kleines Techtelmechtel zwischen Bittencourt und Demirovic. Karten gibt es aber keine.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Jens Stage gleicht den frühen Rückstand schnell aus

18. Min: Wichtig, dass Werder hier schnell zum Ausgleich kommt. Die Bremer haben sich von dem frühen Rückstand aber auch nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern munter weiter nach vorne gespielt.

17. Min: Das war ein schöner Angriff, der zum Ausgleich führte! Erst ein schöner Doppelpass zwischen Gruev und Stage im Mittelfeld. Dann landet der Ball bei Ducksch, der das Geschehen nach rechts verlagert. Bei Bittencourts eigentlich harmloser Flanke sind sich der bisher so starke Gikiewicz und Gouweleeuw aber komplett uneins. Nutznießer ist Stage, der nur noch einzunicken braucht.

16. Min: Toooooooor für Werder! Der Ausgleich durch Jens Stage!

14. Min: Hier ist bislang mächtig was los. Es geht hin und her. Werder hatte schon zwei dicke Dinger, eiskalt waren aber bislang nur die Gastgeber, die aus ihrer einzigen echten Chance ein Tor erzielten.

10. Min: Katastrophaler Fehlpass von Innenverteidiger Veiga im eigenen Strafraum - direkt in die Füße von Niklas Schmidt, der sich die Ecke quasi aussuchen kann - oder sogar noch auf den besser postierten Ducksch querlegen muss. Aber Schmidt probiert es selbst. Sein Schuss ist allerdings zu unplatziert und wird noch von Gikiewicz entschärft. Das hätte der Ausgleich sein müssen!

7. Min: Zu allem Überfluss hatte der Werder-Kapitän bei dem weiten Ball zuvor auch noch das Abseits aufgehoben...

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Kalte Dusche durch Dion Beljo!

6. Min: Und das ging so - ein langer Schlag aus der Augsburger Hälfte landet bei Beljo, dem Friedl viel zu viel Platz lässt. Der Augsburg-Stürmer schließt dann mit einem scharfen Flachschuss in die lange Eck perfekt ab - 0:1 aus Bremer Sicht! Pieper und Pavlenka können dem Ball ebenfalls nur noch hinterher sehen.

5. Min: Tor für Augsburg!

3. Min: Werder antwortet prompt - und geht beinahe in Führung! Eine Bittencourt-Flanke erreicht eher zufällig Füllkrug, dessen Flachschuss Gikiewicz gerade so um den Pfosten zur Ecke lenkt.

2. Min: Gleich mal Gefahr im Bremer Strafraum: Vargas tankt sich über links durch flankt, Pavlenka lässt den Ball unorthodox durchgleiten und hat Glück, dass Beljo die Kugel am langen Pfosten verpasst.

2. Min: Heute ist besondere Aufmerksamkeit gefordert. Es spielt Rot (FCA) gegen Pink (Werder).

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Anpfiff - das Spiel läuft

1. Min: Anpfiff! Das Spiel läuft!

15.28 Uhr: Jetzt kommen die Spieler raus auf den Rasen! Es ist angerichtet, kann losgehen!

15.22 Uhr: Kurios: In der mit 30.660 Zuschauern ausverkauften Augsburger WWK-Arena läuft soeben „Lebenslang Grün-Weiß“. Da will wohl jemand die Bremer in Sicherheit wiegen... Die 3.500 mitgereisten Werder-Fans dürfte es dennoch freuen.

15.20 Uhr: Werders Coach Ole Werner zollt dem Gegner Respekt: „Sie haben noch mal zugelegt nach dem Winter - auch durch viele Neuzugänge. Wir wissen, was auf uns zukommt, das wird sehr unangenehm.“ Trotz der Ausfälle sei sein Team immer noch gut genug besetzt.

15.19 Uhr: Augsburgs Trainer Enrico Maaßen spricht am Sky-Mikrofon von einer „großen Herausforderung“ gegen „eine sehr gute Werder-Mannschaft“ heute. Er betont: „Wir brauchen eine exzellente Teamleistung, um hier heute etwas mitzunehmen.“

15.13 Uhr: Auch auf anderen Plätzen der Fußball-Bundesliga stehen heute einige direkte Duelle im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Programm: Bochum empfängt um 15.30 Uhr das Schlusslicht Schalke, parallel spielt Mainz gegen die kriselnden Hoffenheimer.

15.09 Uhr: Schiedsrichter der Partie heute ist Felix Zwayer. Ihm assistieren Marco Achmüller und René Rohde, Vierter Offizieller ist Martin Petersen. Als Videoschiedsrichter (VAR) sitzt Daniel Siebert im Kölner Keller, Jan Seidel ist VAR-Assistent.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Schiedsrichter Felix Zwayer leitet die Partie

15.04 Uhr: Na, wer hat unser Angeberwissen heute schon gelesen? Noch nicht? Okay. Hier ein kleines statistisches Schmankerl: Leo Bittencourt feiert heute seinen 222. Bundesligaeinsatz. Der 29-Jährige trifft obendrein zum zehnten Mal auf den FC Augsburg. Ein Tor hat er gegen den FCA noch nicht geschossen. Heute wäre ja kein schlechter Zeitpunkt...

14.58 Uhr: In der Bundesliga-Tabelle liegen die Augsburger übrigens mit 24 Zählern auf Rang 13. Das Team von Trainer Enrico Maaßen verpasste es bei der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC zuletzt sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen. Werder hat als Tabellenneunter sechs Punkte Vorsprung auf den FCA und elf Zähler auf den Relegationsrang.

14.53 Uhr: Werder verkaufte sich auswärts dagegen zuletzt weniger stark. Nachdem die Bremer in den ersten fünf Auswärtspartien dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen blieben waren (drei Siege, zwei Remis), seitdem setzte es in fünf Auswärtsspielen gleich vier Niederlagen.

14.51 Uhr: Aufgepasst, Werder: Augsburg hat alle drei Bundesliga-Heimspiele in 2023 gewonnen – alle mit 1:0. Eine längere Heimsiegesserie gelang den Fuggerstädtern zuletzt im Herbst 2014 (damals fünf, Vereinsrekord). Mehr als drei Heimspiele in Folge ohne Gegentor blieben sie in ihrer Bundesliga-Geschichte noch nie.

14.45 Uhr: Auch beim Gegner aus Augsburg fehlen einige Spieler: Andre Hahn muss wegen eines Knorpelschadens passen, Elvis Rexhbecaj (Muskelfaserriss in der Wade), Fredrik Jensen (Knöchel), Tobias Strobl (Kreuzbandriss) und Felix Uduokhai (Muskelverletzung) können ebenfalls nur zusehen. Augsburg-Stürmer Mergim Berisha plagte sich unter der Woche mit Muskelproblemen und sitzt nur auf der Bank.

14.40 Uhr: Weiser sitzt nach überstandener Außenbandverletzung erst einmal auf der Bremer Bank. Genauso wie Romano Schmid, dessen Fitnesszustand nach seiner Verletzung noch nicht wieder auf einem Top-Level ist.

14.39 Uhr: Bei den Fuggerstädtern wird das Aufgebot wie folgt komplettiert: Koubek, Berisha, Baumgartlinger, Caligiuri, Iago, Bauer, Mbuku, Yeboah, Cardona.

14.37 Uhr: Das ist Werders Bank - mit einigen U23-Spielern: Zetterer - Chiarodia, Dietrich - Berger, Weiser, Schmid - Philipp, Dinkci.

14.34 Uhr: Und so spielt der FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Veiga, Pedersen - Maier, Engels, Dorsch, Vargas - Demirovic, Beljo.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Die Startelf-Aufstellungen sind da!

14.32 Uhr: Das ist bitter! Neben Niklas Stark und Lee Buchanan fehlt auch Innenverteidiger Milos Veljkovic krankheitsbedingt. Nach wie vor fehlen Felix Agu (Patellasehne), Manuel Mbom und Dikeni Salifou (beide Wadenprobleme). Coach Ole Werner ändert in seiner Startelf im Vergleich zum Bochum-Spiel nur eine Position: Für den erkrankten Stark rückt Christian Groß ins Abwehrzentrum, Ilia Gruev dürfte dessen Sechserposition übernehmen.

14.30 Uhr: Und da ist auch schon die Werder-Aufstellung: Pavlenka - Pieper, Groß, Friedl - Bittencourt, Gruev, Jung - Stage, Schmidt - Ducksch, Füllkrug

14.15 Uhr: Moin aus der DeichStube! In gut einer Stunde geht es in der WWK-Arena los, Werder ist zu Gast beim FC Augsburg! Hier wird es schon in wenigen Minuten aufregend, dann dürften nämlich die mit Spannung erwarteten Aufstellungen eintrudeln!

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: Anpfiff in der WWK-Arena ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos gibt es dann hier - heute alles live im Live-Ticker der DeichStube.

Zum Vorbericht:

„Wollen weiter sein als im Hinspiel“: Gegen den FC Augsburg tat sich Werder Bremen häufig schwer - klappt es diesmal besser?

Bremen – Eine gewisse Note Pragmatismus kann ja manchmal nicht schaden, wenn knifflige Herausforderungen anstehen. So wie jetzt, wenn der SV Werder Bremen zum Tabellen-13. FC Augsburg reist (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Die Süddeutschen waren zuletzt nämlich ziemlich heimstark, haben die vergangenen drei Partien vor eigenem Publikum allesamt mit 1:0 gewonnen. Wie also knackt man am besten solch ein Team? „Indem wir mehr Tore schießen als die letzten Gegner und möglichst eins weniger kassieren“, meint Werders Trainer Ole Werner und lächelt.

Was simpel klingelt, ist logischerweise alles andere als das. „Augsburg ist von der ganzen Intensität eine Mannschaft, die unbequem ist, unangenehm spielt – ähnlich wie zuletzt Bochum vom Ansatz her“, hat Ole Werner beobachtet, wenngleich der Trainer des SV Werder Bremen auf eine andere Grundordnung oder eine höhere Qualität in der Breite des Kaders verweist. „Für uns wird es darum gehen, läuferisch und im Zweikampfverhalten sowie bei Standardsituationen defensiv sehr aufmerksam zu sein“, fordert der 34-Jährige. „Darüber hinaus geht es darum, gegen eine Mannschaft, die sehr aggressiv presst und die viel versucht, dich in direkte Zweikämpfe zu verwickeln, Räume zu öffnen und diese gezielt zu bespielen.“ Und nach der 0:1-Niederlage aus dem ersten Vergleich mit dem FC Augsburg hegt Werner ganz besonders einen Wunsch: „Wir wollen weiter sein als im Hinspiel.“

Werder Bremen gegen den FC Augsburg im Liveticker: Bremer verloren drei der letzten vier Duelle

Damals hatte die spielerische Klasse mitunter gefehlt, am Ende entwickelte sich eine ebenso hektische wie hitzige Partie, die in einem verschossenen Elfmeter von Marvin Ducksch samt späterem Stress mit FC-Augsburg-Torhüter Rafal Gikiewicz gipfelte. Alles Schnee von gestern, wenn es nach Werner geht. „Was uns für ein Spiel erwartet, das wissen wir. Dass es emotional werden kann. Dass es auch viel um Zweikämpfe geht. Das ist alles keine Überraschung“, unterstreicht der Trainer des SV Werder Bremen. „Es geht ums nächste Fußballspiel und da konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir gut machen müssen.“

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg aussehen!

Der Blick in die Vergangenheit interessiert den Übungsleiter da eher wenig. Dabei ist er durchaus bemerkenswert. Die Augsburger gehen vielleicht nicht unbedingt als Angstgegner des SV Werder Bremen durch, aber zumindest ist es einer der unangenehmeren Sorte. In der Bundesliga-Historie haben die Bremer zwar elf von 25 Begegnungen mit dem FC Augsburg gewonnen und zudem drei Unentschieden eingefahren – aber eben auch elf Niederlagen kassiert. Von den vergangenen vier Partien gingen gleich drei Mal die Punkte komplett in die Fuggerstadt.

So sehen Fans das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Augsburg live im TV und im Livestream!

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: 3500 Bremer Fans unterstützen die Grün-Weißen

„Deswegen fahre ich aber weder mit einem besseren oder schlechteren Gefühl dahin als an andere Orte in der Bundesliga“, erklärt Ole Werner und erhält Unterstützung von Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, der Parallelen zu seiner eigenen Spielerkarriere zieht: „Es gibt schon Stadien, wo man immer gerne hingefahren ist, mit denen man etwas Positives verbindet. Das hängt wahrscheinlich auch mit Erfolgserlebnissen zusammen“, meint der 42-Jährige. „Aber es ist umgekehrt nicht so, dass es Stadien gibt, wo ich ungern hinfahre, weil ich denke: Nee, da will ich nicht spielen.“ Zumal es in der ausverkauften WWK-Arena auch wieder eine unüberhörbare bremische Komponente geben dürfte. Nach Vereinsangaben sind 3500 Fans des SV Werder Bremen vor Ort, um ihre Mannschaft anzutreiben. Und um dafür zu sorgen, dass sie mindestens ein Tor mehr schießt als der FC Augsburg. Ganz pragmatisch eben. (mbü)