Werder Bremen gegen VfB Stuttgart: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Sonntag live im TV und Livestream

Von: Maik Hanke

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel am Sonntag live im TV oder Livestream. © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder Bremen spielt am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga auswärts gegen den VfB Stuttgart. So können Fans das zweite Rückrunden-Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr live im TV und im Livestream schauen!

Nach vier Bundesliga-Niederlagen in Folge hat Werder Bremen den Befreiungsschlag geschafft: Gegen den zuletzt furiosen VfL Wolfsburg feierten die Grün-Weißen einen 2:1-Sieg und festigten damit einen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Um nicht direkt wieder nach unten gucken zu müssen, sollte die Mannschaft von Trainer Ole Werner nun direkt nachlegen. Gegner am 19. Spieltag ist der Tabellen-15. VfB Stuttgart, ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Im neuen Jahr hat das Team des Coaches Bruno Labbadia in der Bundesliga zwei Unentschieden geholt (1:1 gegen Mainz und 2:2 gegen Hoffenheim) und eine Niederlage kassiert (1:2 Leipzig). Unter der Woche gelang den Schwaben zudem mit zwei späten Toren ein 2:1-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Zweitligisten SC Paderborn, der in der 2. Runde noch Werder ausgeschaltet hatte. Was passiert nun am Sonntagnachmittag? So seht Ihr das Werder-Spiel gegen Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr) live im TV und im Live-Stream.

Die Fans, die nicht live in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena dabei sind, können das Bundesliga-Spiel live von zu Hause verfolgen – entweder am Handy, Computer oder TV via Internet. Die Partie Werder Bremen gegen VfB Stuttgart wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Begegnung des 19. Spieltags exklusiv im Live-Stream und auf dem Pay-TV-Sender DAZN 2. Anpfiff am Sonntag ist um 15.30 Uhr. Kommentator der Partie ist Jan Platte. Ex-Werder-Profi Sandro Wagner wird ihm als Experte zur Seite stehen. Die Live-Übertragung der Vorberichterstattung mit Moderator Daniel Herzog startet um 14.45 Uhr.

Werder Bremen live im TV und Live-Stream gegen VfB Stuttgart: Bundesliga am Sonntag bei DAZN

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu DAZN gibt es nicht. Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen die Schwaben aber noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Livestream. Die dritten Programme der ARD zeigen am Abend Highlights im frei empfangbaren Fernsehen. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel SV Werder Bremen gegen VfB Stuttgart. Liveticker-Start ist um 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (han)