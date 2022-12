Werder-Profi Veljkovic im Fokus: So sehen Fans das WM-Spiel Serbien gegen Schweiz live im TV und Livestream

Von: Maik Hanke

Teilen

Serbien gegen Schweiz live: So können Fans das WM-Spiel von Werder Bremens Milos Veljkovic live im TV und Livestream gucken! © IMAGO / Laci Perenyi

Bremen – Milos Veljkovic von Werder Bremen spielt bei der Fußball-WM 2022 in Katar um den Einzug ins Achtelfinale. So könnt ihr das letzte Gruppenspiel Serbien gegen Schweiz am Freitag live im TV und im Live-Stream schauen.

WM-Aus oder ab ins Achtelfinale? Der letzte Tag der Gruppenphase bietet noch jede Menge Spannung – auch für Milos Veljkovic von Werder Bremen und die serbische Fußball-Nationalmannschaft. Serbien muss am Freitag, 2. Dezember (20 Uhr, live im TV und im Livestream), gegen die Schweiz gewinnen, um noch in die nächste Runde einzuziehen. Das Team von Nationaltrainer Dragan Stojkovic liegt nach zwei Spielen mit erst einem Punkt auf dem letzten Platz, könnte aber an der Schweiz (drei Punkte) auf Platz zwei vorbeiziehen.

Serbien gegen Schweiz live im TV und Livestream: So sehen Werder Bremen-Fans das WM-Spiel mit Milos Veljkovic

Parallel kämpft auch Kamerun noch ums Ticket fürs Achtelfinale, die Afrikaner spielen gegen das bereits qualifizierte Brasilien. Für Werder Bremens Milos Veljkovic, der auch bei Serbien als Abwehrchef gesetzt ist, wird es keine leichte Aufgabe, zumal das Spiel eine besondere Brisanz birgt. Bei der Schweiz spielen einige Profis mit kosovarischen Wurzeln. Zwischen Serbien und dem Kosovo geht es um weit mehr als eine sportliche Rivalität, zuletzt gab es schon großen Ärger wegen einer mutmaßlich feindlichen Flagge in der Serben-Kabine. Was passiert also nun bei der WM? Fans können das Serbien-Spiel gegen die Eidgenossen am Freitagabend live im TV und im Live-Stream gucken.

Die Fans, die nicht live vor Ort in Katar mit dabei sind, können das WM-Spiel von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie Serbien gegen Schweiz mit Werder Bremens Milos Veljkovic wird live im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF hat die Rechte für dieses Spiel und übertragt die Partie kostenlos. Der Pay-TV-Anbieter MagentaTV von der Telekom zeigt die Begegnung ebenfalls live im TV – gegen Bezahlung. Anpfiff am Freitag ist um 20.00 Uhr.

Werder Bremens Milos Veljkovic live im TV und Live-Stream: WM-Spiel-Übertragung Serbien gegen Schweiz

Das ZDF zeigt die Partie live im Hauptprogramm. Wer das Spiel lieber bei Magenta TV verfolgen möchte, kann dies auf Kanal Fussball.TV1 tun. Bela Rethy ist der ZDF-Kommentator für diese Begegnung, Jan Platte kommentiert bei MagentaTV. Das ZDF startet mit der Vorberichterstattung um 19.25 Uhr, bei Magenta TV geht die Übertragung um 19.15 Uhr los. Bei der ARD läuft zuvor bereits ab 16 Uhr das Spiel Ghana gegen Uruguay, bei MagentaTV zusätzlich Südkorea gegen Portugal. Kamerun gegen Brasilien, das Parallelspiel zu Serbien gegen Schweiz, läuft auch nur bei Magenta TV.

Zudem gibt es legale Livestream-Optionen: Ihr könnt Serbien gegen Schweiz - das Spiel mit Werder Bremens Verteidiger Milos Veljkovic - online live via ZDF-Mediathek und MagentaTV im Live-Stream schauen. Der vom ZDF ist kostenlos, für Magenta ist ein Abo nötig. Auf MagentaTV könnt ihr die Partie später auch in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Das Erste und das ZDF zeigen zudem später Highlights vom WM-Spiel. Die Pay-TV-Anbieter Sky und Dazn zeigen keine Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. (han)