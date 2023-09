Werder Bremen live im Internet-TV gegen Borussia Mönchengladbach: So sehen Fans das Testspiel kostenlos im Livestream

Von: Mario Nagel

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: So sehen Fans das Testspiel live und kostenlos im Internet-TV und im Livestream. © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder Bremen bestreitet während der Länderspielpause ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Die Partie gegen den Bundesliga-Konkurrenten wird am Donnerstag um 17.30 Uhr im Uplandstadion in Willingen angepfiffen – so können Fans, die nicht live vor Ort dabei sein können, das Werder-Testspiel live im Internet-TV und im Livestream sehen.

Der SV Werder Bremen hat nach einem schwierigen Saisonstart mit drei Pflichtspielniederlagen in Serie im vergangenen Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 die Kurve gekriegt. Mit 4:0 fegten die Bremer die Mainzer vom Feld und sammelten damit die ersten Punkte in der neuen Bundesliga-Saison. Doch den Schwung können die Grün-Weißen vorerst nicht mitnehmen, denn die Liga befindet sich in der Länderspielpause. Damit die Mannschaft von Trainer Ole Werner im Rhythmus bleibt, bestreitet Werder am Donnerstag (17.30 Uhr) in Willingen ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Wer nicht live vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Werder-Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach live im Internet-TV und im Livestream zu verfolgen. So geht‘s!

Testspiel Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach live im Internet-TV und im Livestream

Das Testspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach läuft allerdings nicht live im klassischen Fernsehen, sondern im Internet-TV: Die Partie wird live und kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal des SV Werder Bremen und bei Werder-TV im Live-Stream übertragen. Sky und DAZN zeigen das Spiel nicht live im TV. Wer den Livestream aber nicht schauen kann und nicht live vor Ort im Stadion ist, das Spiel jedoch nicht verpassen will, dem empfehlen wir gerne unseren DeichStube-Liveticker zum Testspiel Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Live-Ticker-Start ist rund eine Stunde vor Anpfiff – also gegen 16.30 Uhr – mit der Werder-Startelf-Aufstellung. Bei uns verpassen Werder-Fans nichts und sind immer auf dem Laufenden! (nag)