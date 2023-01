Werder Bremen gegen 1. FC Köln: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel heute live im TV und Livestream

Von: Maik Hanke

Teilen

Werder Bremen gegen 1. FC Köln: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel am Samstag live im TV oder Livestream. © imago images / Revierfoto

Bremen – Der SV Werder Bremen spielt am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga auswärts gegen den 1. FC Köln. So können Fans das Spiel am Samstag um 18.30 Uhr live im TV und im Live-Stream schauen!

Es geht wieder los in der Fußball-Bundesliga: Der 16. Spieltag ist nach langer WM-Winterpause der Auftakt im Jahr 2023. Werder Bremen gastiert beim 1. FC Köln, es wird ein Duell zweier Teams im Mittelfeld der Tabelle, für die das erste Pflichtspiel des Jahres durchaus ein Fingerzeig sein kann, wo es im weiteren Verlauf der Saison hingeht. Aufsteiger Werder um Trainer Ole Werner, der am Samstagabend auf fast alle Spieler zurückgreifen kann, hat einen guten ersten Saisonteil hinter sich, ist Tabellenneunter. Die Rheinländer von Coach Steffen Baumgart liegen im Tableau auf Rang 13, vier Punkte hinter den Grün-Weißen. Was passiert nun zum Bundesliga-Re-Start? So seht Ihr das Werder-Spiel gegen Köln am Samstag (18.30 Uhr) live im TV und im Live-Stream.

Werder Bremen gegen 1. FC Köln: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Samstag live im TV und Livestream

Die Fans, die nicht live im Kölner Rhein-Energie-Stadion dabei sind, können das Bundesliga-Spiel live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie von Werder Bremen gegen den 1. FC Köln wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung des 16. Spieltags exklusiv live im TV. Anpfiff am Samstagabend ist um 18.30 Uhr. Die Live-Übertragung des Einzelspiels läuft auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD. Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss. Die Vorberichterstattung startet um 17.30 Uhr nach der Bundesliga-Konferenz. Und es gibt etwas Neues: Auf Sky Sport Bundesliga 3 (ab 17.45 Uhr) bietet Sky dieses Mal außerdem eine Live-Sportübertragung für Kinder an („Sky Next Generation“), dabei wird Profi Frank Buschmann gemeinsam mit drei Kinderreportern das Spiel kommentieren.

Werder Bremen live im TV und Live-Stream gegen 1. FC Köln: Bundesliga am Samstag bei Sky im Fernsehen

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu Sky gibt es im Fernsehen nicht. Aber es gibt legale Livestream-Optionen: Ihr könnt Werder Bremen gegen 1. FC Köln online via Sky Go und beim neuen Streaming-Portal Wow (ehemals Sky Ticket) schauen. Der Vorbericht von „Sky Next Generation“, der auf Kinder ausgerichtet ist, ist ab 17.45 Uhr auch frei empfangbar auf dem Youtube-Kanal von Sky Sport HD. Achtung: Bei OneFootball sind die Sky-Übertragungen der Einzelspiele der Bundesliga live und auf Pay-per-View-Basis im Gegensatz zur 2. Bundesliga nicht abrufbar.

Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen Köln zudem noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Live-Stream. ARD (Das Erste) und ZDF zeigen erst später Highlights. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel SV Werder Bremen gegen 1. FC Köln. Liveticker-Start ist um 17.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (han)