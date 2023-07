Werder-Trainingslager-Ticker: Tore-Fest im Test, Transfer-News, Kownackis Demut und Burkes Gabe: So lief Tag vier im Zillertal

Von: Malte Bürger, Björn Knips, Mario Nagel, Timo Strömer, Maik Hanke

Der SV Werder Bremen bereitet sich vom 19. bis 29. Juli im Trainingslager im Zillertal auf die neue Bundesliga-Saison vor. Die DeichStube ist live vor für Euch vor Ort und berichtet rund um die Uhr von allen Trainingseinheiten, Testspielen und möglichen Transfers.

21:26 Uhr: Der vierte Tag im Trainingslager des SV Werder Bremen im Zillertal geht zu Ende. Die DeichStube-Reporter Malte Bürger und Björn Knips fassen für Euch wie immer die Ereignisse des Tages zusammen: Es geht dabei natürlich um den 5:2-Testspielsieg gegen den FC Toulouse, Transfer-News, die bemerkenswerte Demut von Neuzugang Dawid Kownacki und die besondere Gabe von Oliver Burke. Das Video findet Ihr oben im Header. Außerdem ist eine Trainingslager-Sonderfolge des DeichStube-Podcasts NachspielDEICH geplant, die am Sonntag erscheinen wird. Und die Werder-Fans können mitmachen: Schickt Eure Fragen als Text- oder Sprachnachricht an die 0049 160 98218884 – und die Werder-Analyse NachspielDEICH liefert die Antworten.

19.10 Uhr: Der SV Werder Bremen hat auch das dritte Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen, im Parkstadion von Zell am Ziller gelang dabei vor knapp 1500 Zuschauern ein kleines Torfestival. Gegen den französischen Erstligisten und amtierenden Pokalsieger FC Toulouse schoss die Mannschaft von Trainer Ole Werner einen 5:2 (1:1)-Erfolg heraus. Die beiden Angreifer Niclas Füllkrug und Dawid Kownacki überzeugten dabei jeweils als Doppelpacker. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen: Marco Friedl hat sich während des Testspiels verletzt und fällt erst einmal aus.

15.30 Uhr: Das Werder-Testspiel gegen den FC Toulouse läuft.

13.55 Uhr: Während sich die Mannschaft des SV Werder Bremen in den letzten Vorbereitungen für das Testspiel gegen den FC Toulouse um 15.30 Uhr befindet, absolviert Milos Veljkovic ein individuelles Programm auf dem Trainingsplatz. Der serbische Innenverteidiger laboriert zurzeit an einer Bauchmuskelverletzung und konnte bisher noch nicht am Teamtraining teilnehmen. Zudem hat Werder-Sportchef Frank Baumann über die möglichen Transfers von Niclas Füllkrug, Niklas Schmidt und Lee Buchanan gesprochen:

10.48 Uhr: Die Profis waren schon fleißig, haben sich für das Testspiel am Nachmittag ein bisschen aufgelockert im Parkstadion - und danach den Fans wieder fleißig Autogramme gegeben. Das Wetter ist übrigens sehr gut.

Werder Bremen-Trainingslager-Ticker: Keita-Besuch, Schmid-Lob und Trikot-Verlosung - so lief der dritte Tag im Zillertal

Der dritte Tag im Trainingslager des SV Werder Bremen im Zillertal geht zu Ende. Die DeichStube-Reporter Malte Bürger und Björn Knips fassen für euch die Ereignisse des Tages zusammen: Mit Naby-Keita-Besuch beim Training, Lob für Romano Schmid und einer Verlosung des neuen Werder-Auswärtstrikots.

Christian Groß hat heute im Trainingslager übrigens über seine Rolle beim SV Werder Bremen gesprochen und erklärt, wie sehr er auf einen Verbleib von Niclas Füllkrug hofft.

17.29 Uhr: Bei schönstem Sonnenschein machen sich die Profis mit dem Rad auf den Weg ins Hotel. Dann noch einmal schlafen und es wird endlich wieder gespielt. Um 15.30 Uhr steht der Werder-Test gegen den FC Toulouse an. Wir werden für euch natürlich live vor Ort sein und einen Liveticker anbieten. Und vergesst nicht: Heute Abend gibt es bei Youtube noch unsere Tageszusammenfassung! Servus!

17.23 Uhr: Jiri Pavlenka übt noch ein paar Abstöße, da dürfte der Oberschenkel nachher ordentlich brennen.

17.19 Uhr: Ballerstunde! Füllkrug, Kownacki, Njinmah und Groß hauen Michael Zetterer die Bälle um die Ohren - oder auch mal in den Fangzaun. Genau aus dieser Position hat Aaron Hunt mal eine Scheibe kaputtgeschossen. Schöne Grüße!

17.16 Uhr: Die Fans gehen wieder auf Autogrammjagd, das geht hier ziemlich gut. Auch Keita schreibt sich die Finger wund. Diese Zuneigung dürfte ihm nach seinem Verletzungspech guttun.

17.12 Uhr: Trotz einer rasanten Verlängerung bleibt es beim 1:1. Nick Woltemade und Romano Schmid haben getroffen. Das war mal echt ein nettes Spielchen, das Vorfreude auf morgen macht.

Werder Bremen-Trainingslager-Ticker aus dem Zillertal - Tag 3: Naby Keita schaut beim zweiten Mannschaftstraining zu

17.08 Uhr: Er ist da! Naby Keita schaut beim Werder-Training zu. Herzlich willkommen und gute Besserung!

17.06 Uhr: War Romano Schmid zuletzt etwas genervt aufgefallen, sorgt er jetzt mit einem herrlichen Tor für Aufsehen.

17.03 Uhr: Jetzt wird richtig gespielt, wenn auch auf halbem Feld, aber dafür mit Volldampf - als Vorbereitung auf das Spiel morgen gegen den FC Toulouse. Da wird Niklas Schmidt, der von den Franzosen umworben wird, noch für Werder spielen, jetzt gerade hat er keine Mannschaft, er ist der freie Mann.

16.56 Uhr: Wasser marsch! Und das diesmal nicht von oben, sondern von unten. Der Rasensprenger attackiert den armen Manuel Mbom, der ist aber ganz flink weg...

16.53 Uhr: Ducksch hat offenbar einen kleinen Hungerast - die Tour de France lässt grüßen. Er bekommt erst mal einen Kraftriegel. Kann aber weitermachen. Zum Glück gibt es gerade nur Walking-Football, um Abläufe einzustudieren.

16.44 Uhr: Es wird die Spieleröffnung aus dem gewohnten 3-5-2-System heraus geprobt. Auffällig dabei: Oliver Burke darf nicht stürmen, sondern muss sich als rechter Schienenspieler versuchen. Ein klares Zeichen an ihn, dass er vorne nicht gebraucht wird? Oder probiert Ole Werner etwas Neues aus?

16.37 Uhr: Schluss mit lustig, jetzt geht das Training richtig los - mit ganz viel Taktikarbeit. Christian Groß ist im Gegensatz zu heute Vormittag wieder dabei, genauso wie Lee Buchanan, Oliver Burke und Jens Stage. Es fehlen nur Keita, Weiser und Veljkovic.

16.33 Uhr: Hoher Besuch beim Werder-Training, über den sich vor allem Niclas Füllkrug freuen dürfte. Danny Röhl, einer der Assistenten von Bundestrainer Hansi Flick, schaut zu. Gerade guckt er sich allerdings das Kreisspiel mit Justin Njinmah an. Mal schauen, ob Marvin Ducksch heute besonders motiviert ist. Er träumt ja von einer EM-Teilnahme.

16.30 Uhr: Ran an die Bälle! Und das bei einem gepflegten 5-gegen-2 - da juckt‘s gerade auch DeichStube-Reporter Björn Knips in den Beinen: Er will am liebsten mitspielen!

16.26 Uhr: Noch immer hat hier Günther Stoxreiter das Sagen, der Athletikcoach bringt die Profis auf die nötige Betriebstemperatur für das Training. Da wird ordentlich gehüpft und gelaufen.

16.20 Uhr: Wo sind eigentlich die Bundesliga-Handballer vom TVB Stuttgart? Okay, ich höre gerade, die hatten gestern Teamabend...

16.14 Uhr: Trauriger Nachtrag zu den Mannschaftsfotos mit den Kids und Fans - Naby Keita war leider nicht dabei. Der Neuzugang ist für seine Reha im Hotel geblieben. Schade!

16.10 Uhr: Wer hat denn jetzt einen ausgegeben? Die Fans singen jedenfalls „Deutscher Meister wird nur der SVW!“ - hier habt ihr es zuerst gelesen, falls es tatsächlich so kommen sollte. Ich meine ja nur...

16.05 Uhr: Die Mannschaft ist schon da, wärmt sich aber wie immer in der angrenzenden Sporthalle auf. Nun kommen sie aber raus und werden lautstark empfangen. Das hallt durchs ganze Zillertal. Wie sagte uns gestern noch Justin Njinmah: „Es ist geil, hier zu trainieren.“

Werder Bremen-Trainingslager im Live-Ticker - Tag 3: Zweites Mannschaftstraining im Zillertal

16.01 Uhr: Da sind wir wieder! Gleich geht es weiter im Parkstadion, aber vorher wird gefeiert: Die Fans liefern ein schmissiges „Werder Bremen“, während auf dem Platz die Kids des Fußballcamps auf ihren großen Moment warten - das Mannschaftsfoto mit den Profis, auch die Fans können sich mit ihren Lieblingen ablichten lassen. Ach so: Die Kids haben ein „Werder Bremen“ nachgelegt. Ganz stark!

11.26 Uhr: Das war‘s dann vorerst. Um 14.30 Uhr ist Christian Groß in der Mixed-Zone, um 16 Uhr steht dann Teil zwei des Trainings an. Wir flüchten uns jetzt auch zurück in unsere vier Wände und wärmen uns auf. Bis später!

11.23 Uhr: Jetzt öffnet der Himmel hier doch nochmal seine Schleusen. Der Großteil des Vormittagstrainings scheint aber ohnehin absolviert zu sein. Mehrere Spieler haben sich in den schützenden Kabinentrakt verzogen, einige Stürmer bleiben dagegen noch etwas länger und stillen ihren Torhunger. Niclas Füllkrug übt am Ende noch ein paar Elfmeter.

11.14 Uhr: Kleiner Schockmoment dagegen auf der anderen Seite des Platzes - ganz ohne Verletzung. Die eine Abwehrgruppe stürmt in einer simulierten Kontersituation auf die andere zu. Marco Friedl spielt dann den wirklich perfekten Pass in die Schnittstelle, doch Ilia Gruev nimmt die wohltemperierte Vorlage nicht mit dem linken Fuß mit, sondern verstolpert die Chance mit dem rechten. Der bulgarische Nationalspieler kann es ebenso wie Friedl nicht fassen, entschuldigt sich sofort und geht mit über dem Kopf verschränkten Armen zurück in die Ausgangsposition. Da ist gerade jemand ziemlich entgeistert.

11.12 Uhr: Jetzt gibt‘s hier übrigens hohe Flanken. Youngster Leon Opitz nimmt Maß und zwirbelt die Kugel punktgenau in den Sechzehner, wo Marvin Ducksch perfekt einläuft und den Ball - ACHTUNG - per Kopf unhaltbar in die Maschen befördert. Das gibt zurecht Szenenapplaus.

Werder Bremen gegen den FC Toulouse: So sehen Fans das Testspiel live und kostenlos im Internet-TV und im Livestream!

11.04 Uhr: Die dunklen Wolken haben sich übrigens verdünnisiert, abgesehen von einem kurzen Nieselschauer ist es doch trocken geblieben. jetzt kommt sogar wieder die Sonne raus. Das erinnert mich an meinen Island-Urlaub, wo mir Einheimische erklärten: „Du magst das Wetter nicht? Dann warte fünf Minuten!“ Ähnlich wechselhaft geht es aktuell auch im Zillertal zu.

11.01 Uhr: Mittlerweile gibt es eine Rückmeldung von Werder wegen der fehlenden Kräfte: Naby Keita und Milos Veljkovic erhalten aktuell Behandlungen im Hotel, derweil trainieren Christian Groß, Oliver Burke, Jens Stage und Lee Buchanan am Vormittag nicht im Freien, sondern hinter verschlossenen Türen.

10.57 Uhr: Jetzt wird in zwei Gruppen trainiert, vor beiden Toren gibt es ein gesondertes Themengebiet. Chefcoach Ole Werner hat sämtliche Defensivakteure in einem Strafraum um sich versammelt und erklärt seine Ideen. Auf der Gegenseite werden die Angreifer mit scharfen, flachen Hereingaben gefüttert und sollen die Kugel natürlich im Kasten unterbringen. Werders junger griechischer Keeper Spyros Angelidis hat ordentlich zu tun.

10.51 Uhr: Die Trainingsgruppe ist heute übrigens deutlich kleiner als zuvor: Milos Veljkovic (Bauchmuskelverletzung) fehlt abermals, darüber hinaus sind auch Christian Groß und Jens Stage aktuell nicht auf dem Rasen. Und auch Lee Buchanan sowie Oliver Burke sind nicht zu sehen. Eine Begründung hat Werder noch nicht geliefert, wir haben ein Auge drauf...

10.42 Uhr: Zur Erinnerung: Weiser hatte sich im Endspurt der vergangenen Saison eine Muskelverletzung zugezogen und hat seitdem nur individuell trainiert. Im Zillertal sollte er eigentlich wieder anteilig in die Teameinheiten einsteigen, fing sich dann jedoch einen Infekt ein. Der ist nun überstanden, Weiser kann in Österreich zunächst ein individuelles Programm abspulen.

10.39 Uhr: Der erste riesige Lacher des Tages: Die Werder-Profis applaudieren aus dem Nichts und Johlen - und zwar genau in dem Moment, als Mitchell Weiser mit Verspätung den Platz betritt. Auch Ole Werner klatscht grinsend in die Hände, kurz darauf folgt die Begrüßung von der Tribüne. Weiser ist das sichtbar unangenehm, doch er überspielt den Scherz locker und wirft sogar eine Kusshand in Richtung Fans.

Werder Bremen-Trainingslager im Live-Ticker - Tag 3: Neues Auswärtstrikot und erstes Training im Zillertal

10.25 Uhr: Und jetzt auch einen wunderschönen guten Morgen vom Trainingsplatz! Ein bisschen früher als angekündigt stehen die Werder-Profis an diesem Freitag schon wieder auf dem Rasen und spielen sich die Bälle zu. Im Hintergrund ziehen allerdings gerade ganz dunkle Wolken auf. Könnte sein, dass die Spieler gleich ordentlich nass werden. Das erste Gewitter ist am frühen Morgen schon über Zell am Ziller hinweggezogen.

10.01 Uhr: Mit minimaler Verzögerung öffnet sich in Zell am Ziller Werders Fanmobil, die ersten Fans haben sich bereits angestellt, um einen Blick auf das neue Trikot zu werfen - und sich natürlich eines der ersten Exemplare zu sichern.

10.00 Uhr: Da ist es! So sieht das neue Auswärtstrikot des SV Werder Bremen aus - hier klicken!

9.50 Uhr: Kleine Überraschung für die Fans! Um 10 Uhr will der SV Werder Bremen sein neues Auswärtstrikot vorstellen!

9.15 Uhr: Guten Morgen aus dem Zillertal! Der dritte Tag des Werder-Trainingslagers in Zell am Ziller wartet darauf, bearbeitet zu werden. Trainingseinheiten sind heute wieder für 10.30 Uhr und 16.00 Uhr angesetzt, um 14.30 Uhr steht außerdem Christian Groß den Journalisten in einer Medienrunde Rede und Antwort.

Werder Bremen-Trainingslager: Schmollender Schmid, cooler Njinmah und Stage als Handballer - das war Tag 2 im Zillertal

21.45 Uhr: Tag 2 im Trainingslager des SV Werder Bremen im Zillertal geht zu Ende - es war der erste richtig volle Tag in Zell am Ziller! Die DeichStube-Reporter Malte Bürger und Björn Knips fassen für euch die Ereignisse des Tages zusammen. Es geht unter anderem um einen schmollenden Romano Schmid, einen coolen Justin Njinmah und Jens Stage als Handballer! Unsere Reporter duellieren sich auch wieder in einer Challenge - aber seht selbst im Video oben!

18.30 Uhr: Wer wissen will, was Justin Njinmah in der Medienrunde vorhin alles erzählt hat (und was seine Ohrstecker gekostet haben), findet Text und Video hier: „Ich will Torchancen erzwingen!“ - Werders schneller Herausforderer Justin Njinmah ist mutig, aber nicht übermütig!

17.27 Uhr: Wir räumen hier auch gleich unsere Plätze, als Trainingskiebitze sind wir dann morgen wieder für Euch im Einsatz. Nach aktuellem Stand schickt Chefcoach Ole Werner seinen Kader auch am Freitag wieder für zwei Einheiten auf den Platz - um 10.30 Uhr und um 16 Uhr!

17.26 Uhr: Einen Sieger hat es bei dem kleinen Trainingsturnier übrigens auch gegeben: Marvin Ducksch, Marco Friedl, Nick Woltemade, Leonardo Bittencourt, Lee Buchanan, Daniel Ihendu und Spyros Angelidis gehörten dem Gewinner-Team an.

17.20 Uhr: Das Ding ist durch, ziemlich geschafft schleichen die Werder-Profis über den Platz, einige helfen noch beim Abbau. Diese Einheit hat sichtlich Kraft gekostet. Doch die zahlreichen Autogrammjäger warten noch, das riecht nach Zusatzschicht.

17.13 Uhr: Das Turnier ist weiter in vollem Gange, doch allmählich zeichnen sich erste Entscheidungen ab. Bei einigen Spielern ist die Enttäuschung durchaus zu erkennen - vor allem Team Grün um Romano Schmid, Oliver Burke oder Ilia Gruev hat es nicht leicht.

16.49 Uhr: Wer sich übrigens noch Sorgen um Jens Stage macht, muss das nicht länger tun. Der Däne war ja am vergangenen Samstag im Training umgeknickt, läuft inzwischen aber wieder komplett rund und hämmert den Ball soeben unwiderstehlich in die Maschen.

16.43 Uhr: In drei Gruppen geht es jetzt zur Sache. Ein Team muss laufen, die anderen beiden Mannschaften duellieren sich auf dem Halbfeld. Dabei wird viel kommuniziert und jedes Tor von den Spielern bejubelt. Es ist Feuer drin. Jetzt aber erstmal: Trinkpause. Wir schließen uns an...

16.40 Uhr: Während der ersten Trainingseinheit am Vormittag hatte der SV Werder übrigens einen bekannten Zaungast: Handball-Star Silvio Heinevetter, der sich zurzeit mit dem TVB Stuttgart im Zillertal auf die neue Saison vorbereitet, schaute am Bremer Rasenplatz vorbei. Was der Torhüter dort mache und was Ole Werner, der aus einer Handballstadt kommt, dazu sagt, lest ihr hier.

Werder Bremen-Trainingslager im Live-Ticker: Zweites Mannschaftstraining im Zillertal

16.31 Uhr: Unterdessen kommen die Werder-Profis richtig ins Schwitzen. Intensive Sprints stehen ebenso auf der Agenda wie schnelle Richtungswechsel. Bislang sind die Bremer fast immer in Bewegung und werden ordentlich gefordert. Gut, dass wir in sicherer Entfernung sitzen dürfen...

16.23 Uhr: Für den neutralen Beobachter gibt es hier echt eine Menge zu sehen - und dabei geht es gar nicht immer um Fußball. In der Nähe des Parkstadions startet und landet regelmäßig ein Helikopter, zwischendurch fliegt er die umliegenden Berge ab. Nach dem heftigen Unwetter vor ein paar Tagen haben einige Abschnitte wirklich gelitten, an vielen Stellen sind große Flächen mit umgestürzten Bäumen zu sehen. Ein trauriger Anblick - vor allem wenn man von vorherigen Trainingslagerbesuchen weiß, wie prächtig die Natur hier sonst ausgesehen hat.

16.18 Uhr: Milos Veljkovic (Bauchmuskelverletzung) ist wie schon am Vormittag erneut als Solist im Einsatz - wobei so ganz allein ist der Innenverteidiger dieses Mal gar nicht. Auch Dikeni Salifou trainiert dieses Mal nicht mit dem Rest der Mannschaft, sondern absolviert ein individuelles Programm.

16.13 Uhr: Die ersten Minuten des Trainings sind absolviert. Mit dem Ball am Fuß kreiseln die Spieler über den Platz und passen sich die Bälle zu. Uns wäre da wahrscheinlich jetzt schon schwindelig. Aber vielleicht übertreiben wir auch. Ein bisschen...

15.58 Uhr: Kleiner Appetitanreger für später: Wir haben gerade eben noch ausführlich mit Justin Njinmah sprechen können, natürlich gibt‘s den zugehörigen Text und das Video demnächst in der DeichStube. Spoiler: Smarter Auftritt des 22-Jährigen, der nach eigener Aussage so richtig Bock auf Werder hat und unter anderem mal eben locker verrät, was seine glitzernden Ohrringe so gekostet haben. Freut euch drauf!

15.52 Uhr: Das Mittagessen ist verdrückt, das erholsame Nickerchen beendet - natürlich nicht bei uns, sondern bei den Profis des SV Werder. Und damit hinein in die zweite Etappe des Tages. Überpünktlich kommen die Bremer vom Warmmachen aus der Halle, nun geht es zurück auf den Rasen. Allerdings wird dieses Mal nicht vor der Haupttribüne gekickt, sondern auf dem Nebenplatz. Die Greenkeeper stopfen derweil die Löcher, die durch die morgendliche Einheit entstanden sind.

15.00 Uhr: Ein paar Hintergründe zur ersten Einheit: Taktischer-Feinschliff mit Dreiersturm-Finte: So plant Werder-Coach Ole Werner seine Systemanpassungen im Zillertal!

14.50 Uhr: Die Personal-News des Tages haben wir hier noch einmal zusammengefasst: Mitchell Weiser im Pech - und Naby Keita nutzt die Werder-Familie!

13.55 Uhr: Nach der ersten Trainingseinheit des Tages stand Ole Werner den Medien Rede und Antwort. Werders Trainer sprach dabei unter anderem über seine Hoffnung, dass Niclas Füllkrug an der Weser bleibt und wie er sich für einen möglichen Abgang wappnet.

Werder Bremens Trainingslager im Live-Ticker: So lief das erste Mannschaftstraining im Zillertal

12.08 Uhr: Das war es mit der ersten Einheit. Die meisten Spieler verschwinden direkt in die Kabine und schwingen sich danach aufs Rad Richtung Hotel. Niclas Füllkrug, Christian Groß und Leonardo Bittencourt machen noch ein paar Torschussübungen mit Keeper Michael Zetterer. Wir abschieden uns auch erst einmal an den Schreibtisch, sind aber nachher pünktlich um 16 Uhr zum zweiten Training des Tages wieder am Start!

11.54 Uhr: Ein Raunen geht durchs Publikum. Nach einer schönen Flanke von der linken Seite hebt „Air Burke“ ab, schraubt sich wie einst NBA-Legende Michael Jordan in die Luft und wuchtet einen Kopfball in Richtung Tor - doch Jiri Pavlenka verhindert den sehenswerten Treffer. Zumindest im ersten Versuch. Niklas Schmidt bringt den Ball dann im zweiten Anlauf im Kasten unter.

11.38 Uhr: Der Werder-Tross hat gerade Zuwachs erhalten. Sportchef Frank Baumann ist gerade in Zell am Ziller angekommen. Der 47-Jährige hatte am Vorabend noch einen ganz wichtigen Termin - er war zu Gast in Bassum beim 50. Geburtstag von Werder-Legende Ailton.

11.33 Uhr: Jetzt kommt erstmals Tempo ins Spiel. Nach ein paar ersten fordernden Passübungen will Ole Werner nun auf dem Großfeld das Verhalten seiner Profis sehen. Immer wieder gibt der 35-Jährige laute Anweisungen und korrigiert die Laufwege. Auch der neue Dreiersturm wird erprobt, in einem Team laufen deshalb nebeneinander Marvin Ducksch, Niclas Füllkrug und Oliver Burke auf. Dieses Trio in Szene zu setzen ist eine der Kernaufgaben dieser Einheit - neben dem richtigen Verhalten der gegnerischen Verteidiger natürlich.

11.27 Uhr: Mittlerweile ist auch Milos Veljkovic auf dem Trainingsgelände eingetroffen. Der Serbe schultert allerdings direkt einen Ballsack und wechselt mit einem Athletikcoach auf den Nebenplatz. Dort wird er ein individuelles Programm absolvieren.

11.18 Uhr: Der Zuspruch der Fans ist wirklich enorm. Viele Familien nutzen offenkundig ihren Sommerurlaub für eine Stippvisite beim Werder-Training. Aktuell dürften rund 400 Zuschauer dabei sein, die mit in ihren Trikots für ein herrlich grün-weißes Bild am Spielfeldrand sorgen.

11.14 Uhr: Jens Stage, der am Wochenende umgeknickt war und gestern ebenfalls eine leichte Laufeinheit absolvierte, steht dagegen mit seinen Teamkollegen auf dem Rasen.

11.07 Uhr: Mit 29 Mann ist der SV Werder ins Trainingslager gereist, 26 Akteure stehen am Donnerstagmorgen auf dem Platz. Neben Naby Keita (Adduktorenverletzung) und Mitchell Weiser (Muskelblessur) setzt auch Vize-Kapitän Milos Veljkovic (Bauchmuskelverletzung) vorerst mit dem Teamtraining aus. Am gestrigen Nachmittag hatte der Serbe noch eine lockere Laufeinheit absolviert.

11.01 Uhr: Noch immer ist der Ball nicht im Spiel. Zunächst müssen Marco Friedl und Co. noch ein paar Laufrunden absolvieren.

10.58 Uhr: Leonardo Bittencourt gestikuliert wild, redet mit Nachdruck auf Ole Werner und Marvin Ducksch ein. Was wie ein Streitgespräch aussieht, muss eine ziemlich lustige Anekdote sein - Werders Trainer und der Stürmer beömmeln sich jedenfalls ordentlich.

10.51 Uhr: Und jetzt brandet Applaus auf, die Spieler sind endlich draußen: Michael Zetterer schwingt sich als Erster über die Bande auf den Rasen, dicht hinter ihm folgen Nicolai Rapp und Romano Schmid. Einige Akteure tragen noch Badelatschen, aber keine Sorge, in der Kabine wird das Schuhwerk noch gewechselt. Dann kann es gleich aber wirklich losgehen.

10.43 Uhr: Einen kurzen Moment wird es aber noch dauern, bis sich die Werder-Spieler auf den Rasen begeben, denn zurzeit absolvieren die Profis in der Turnhalle noch ein Aufwärmprogramm. Auch die Faszienrolle kommt dabei zum Einsatz.

10.38 Uhr: Auf dem Platz sind bereits die ersten Übungen aufgebaut, das Trainerteam wartet schon sehnsüchtig am Mittelkreis auf den Auftritt der Spieler. Chefcoach Ole Werner studiert noch einmal ausführlich seine mitgebrachten DIN-A4-Zettel. Überlässt wirklich nichts dem Zufall der Mann.

10.26 Uhr: Der Platz hat in den vergangenen Tagen reichlich Regenwasser schlucken müssen - trotzdem wird das Geläuf kurz vor dem Trainingsstart noch einmal ordentlich befeuchtet. Im Vergleich zu den Vortagen ist es heute aber deutlich kühler, aktuell geht ein leichter Wind, wodurch sich die derzeit 15 Grad Celsius im Schatten der Tribüne recht frisch anfühlen.

10.20 Uhr: Guten Morgen aus dem Zillertal! Die ersten Spieler trudeln gerade im Parkstadion ein, allerdings verschwinden sie sofort wieder in der Sporthalle des Schulzentrums, wo das Aufwärmprogramm ansteht. Ein wenig Geduld brauchen die Fans auf der Tribüne also noch.

09.30 Uhr: Nach der gestrigen Anreise ins Zillertal wartet heute ein volles Programm auf den SV Werder: In knapp einer Stunde bittet Trainer Ole Werner seine Männer zum ersten Mannschaftstraining, am Nachmittag gibt es ab 16 Uhr eine zweite Einheit auf dem Rasenplatz im Parkstadion. Ab 15 Uhr wird sich zudem Justin Njinmah den Fragen der Medien stellen.

Werder Bremens Trainingslager im Live-Ticker: Fritz-Ansage, HSV-Spaß und ein Lauf mit Heinevetter - das war Tag 1 im Zillertal

20.45 Uhr: Es war noch nicht sooo viel los, aber der Anfang ist gemacht, das Trainingslager des SV Werder Bremen in Zell am Ziller läuft! Wie die Ankunft lief, was bisher schon auf dem Programm stand und was drumherum alles passiert ist - die DeichStube-Reporter Björn Knips und Malte Bürger sind für euch vor Ort und fassen Tag 1 im Video zusammen. Es geht unter anderem um einen HSV-Spaß bei der Werder-Ankunft, eine Ansage von Clemens Fritz - und einen Lauf mit Ex-Handball-Nationaltorwart Silvio Heinevetter. Was es damit auf sich hat - seht selbst im Video oben!

17.35 Uhr: Nach der Ankunft im Trainingslager im Zillertal hat übrigens Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz über seine Erwartungen, die Verletzung von Naby Keita und die Kaderplanung der Bremer gesprochen.

17:09 Uhr: Das war‘s auch schon wieder im Stadion, jetzt sind die Radler an der Reihe.

16.38 Uhr: Jetzt tut sich doch noch etwas im Parkstadion: Lee Buchanan, Milos Veljkovic und Dawid Kownacki absolvieren ein lockeres Lauftraining. Jens Stage (am Wochenende umgeknickt) und Nicolai Rapp (Oberschenkelprobleme im Testspiel) spulen ein kleinen individuelles Programm ab. Das vorherige Gewitter hat pünktlich aufgehört, jetzt strahlt über Zell am Ziller wieder die Sonne.

14.45 Uhr: Die Fahrradtour ist für 17 Uhr angesetzt, es soll in Richtung Aschau gehen. Die erste Trainingseinheit auf dem Rasen soll nach derzeitigem Stand dann am Donnerstag um 10.30 Uhr beginnen.

14.10 Uhr: Der Reisebus des SV Werder Bremen ist vor dem Posthotel in Zell am Ziller angekommen. Der Bremer Tross checkt nun in der Unterkunft ein, am Nachmittag soll dann eine Fahrradtour auf dem Programm stehen. Zuvor wird sich aber noch Clemens Fritz, Leiter Profifußball, den Fragen der Medien stellen.

11.00 Uhr: Der Tross des SV Werder Bremen ist am Münchner Flughafen angekommen. Die Maschine der Lufthansa landete mit einer Verspätung von einer guten Viertelstunde, nun steht für die Bremer die Weiterreise ins Zillertal an. Die Fahrt mit dem Bus dauert etwa zweieinhalb bis drei Stunden, sodass die Mannschaft gegen 14 Uhr im Posthotel in Zell am Ziller ankommen dürfte.

9.00 Uhr: Jetzt hat der SV Werder Bremen bekanntgegeben, welche 29 Spieler die Reise ins Trainingslager antreten. Das Torhüter-Trio um Jiri Pavlenka, Michael Zetterer und Eduardo dos Santos Haesler wird um den griechischen U19-Keeper Spyros Angelidis ergänzt. Aus der U23 reisen zudem Daniel Ihendu und Leon Opitz mit ins Zillertal. Die weiteren Akteure im Bremer Aufgebot sind: Lee Buchanan, Marco Friedl, Anthony Jung, Amos Pieper, Niklas Stark, Milos Veljkovic, Mitchell Weiser – Leonardo Bittencourt, Christian Groß, Ilia Gruev, Naby Keïta, Manuel Mbom, Nicolai Rapp, Dikeni Salifou, Romano Schmid, Niklas Schmidt, Jens Stage – Oliver Burke, Marvin Ducksch, Niclas Füllkrug, Dawid Kownacki, Justin Njinmah und Nick Woltemade. Der zurzeit verletzte Felix Agu wird seine Reha dagegen in Bremen und Osnabrück fortsetzen.

8.15 Uhr: Der SV Werder Bremen startet ins Trainingslager - um 9.20 Uhr fliegt der Tross vom Bremer Flughafen in Richtung München. Von dort geht es schließlich mit dem Bus weiter ins Zillertal, wo die Grün-Weißen erneut im Posthotel in Zell am Ziller logieren werden. Mit an Bord des Fliegers sind unter anderem auch die zurzeit verletzten Profis Naby Keita, Milos Veljkovic und Mitchell Weiser. Für den Nachmittag ist die erste lockere Trainingseinheit geplant.

Weiter mit der letzten Meldung:

Bevor Werder Bremen kommt: Schlimmes Unwetter im Zillertal

Zell am Ziller – Plötzlich wurde es am Dienstagnachmittag ganz dunkel in Zell am Ziller – und ein heftiges Unwetter mit orkanartigen Sturmböen mit bis zu 160 Stundenkilometern brach über den kleinen Ort in Österreich herein. Dächer wurden abgedeckt, Autos schwer beschädigt, Bäume knickten um. Auf einem Campingplatz stürzten Wohnwagen um und Zelte flogen durch die Gegend. Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt. So ein Unwetter hatte es im Zillertal seit Jahren nicht gegeben, berichteten Einwohner. Betroffen war auch das Parkstadion, in dem sich der SV Werder Bremen ab Mittwoch zehn Tage lang auf die neue Saison vorbereiten will. Das Trainingslager ist allerdings nicht in Gefahr, der Schaden auf der Anlage hält sich nach ersten Informationen in Grenzen. Die beiden Rasenplätze müssen aber sicherlich noch einmal genauer begutachtet werden, denn dort befanden sich nicht nur Holzteile, die sich von den umliegenden Gebäuden gelöst hatten, sondern offenbar auch Scherben von zerstörten Fenstern.

Vor Werder Bremens Trainingslager im Zillertal: Schwerer Sturm sorgt für Schäden und einen Stromausfall

Der Tross des SV Werder Bremen wird am Mittwochmittag im Zillertal erwartet. Wahrscheinlich geht es zunächst für eine lockere Einheit aufs Rad. Das erste Training auf dem Rasen wird vermutlich erst am Donnerstag stattfinden, was angesichts der Folgen des Unwetters vielleicht auch besser so ist.

In Zell am Ziller laufen die Aufräumaufarbeiten bereits auf Hochtouren. Nach rund einer Stunde war der Spuk vorbei. Einige Wanderer in der Region mussten aber noch viel Geduld aufbringen. Aufgrund eines Stromausfalls fuhren die Seilbahnen nicht. In ganz Tirol hatte das Unwetter gewütet und für Chaos gesorgt. Am Abend schien dann wieder die Sonne. Gewitter seien auch in den nächsten Tagen möglich, aber nicht so schwere Unwetter wie am Dienstag, hieß es. (kni)

Zum Vorbericht:

Werder Bremens Trainingslager im Zillertal: Anreise am Mittwoch - erste Trainingseinheit am Nachmittag

Der SV Werder Bremen bereitet sich auf die neue Bundesliga-Saison vor – und jetzt nimmt die Vorbereitung richtig Fahrt auf, denn die Grün-Weißen reisen wieder ins Trainingslager nach Österreich. Vom 19. bis zum 29. Juli trainieren die Bremer in Zell am Ziller. Alle Infos zum Trainingslager im Zillertal lest Ihr ab Mittwoch im Live-Ticker der DeichStube!

Bremen – Ackern, ackern, ackern: Für die Profis des SV Werder Bremen steht ab dem 19. Juli die wohl anstrengendste Zeit der Vorbereitung an. An diesem Mittwoch reisen die Bremer ins Trainingslager nach Österreich, wo sie sich bis zum 29. Juli auf die neue Bundesliga-Saison vorbereiten. Und Trainer Ole Werner hat bereits angekündigt, dass er in dieser Zeit einiges mit seinen Spielern vor hat. Der Bremer Chefcoach will in den Trainingseinheiten im Zillertal vor allem intensiv an der Umstellung auf einen Dreiersturm feilen.

In der vergangenen Rückrunde hatte dem SV Werder Bremen in der Offensive oft die Durchschlagskraft gefehlt, was auch am eher defensiv ausgerichteten 3-5-2-System lag. In der neuen Spielzeit wollen die Bremer um ihr Sturmduo Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch flexibler werden – aufgrund der Verpflichtung von Angreifer Dawid Kownacki und der Rückkehr der zuletzt verliehenen Oliver Burke, Justin Njinmah und Nick Woltemade eröffnen sich Trainer Ole Werner viele Möglichkeiten.

Trainingslager im Live-Ticker: Werder Bremen bestreitet zwei Testspiele

Am Anreisetag dürften die Bremer lediglich ein lockeres Training abhalten, anschließend dürfte Trainer Ole Werner aber regelmäßig zu zwei täglichen Einheiten bitten. Auf dem Programm stehen an den insgesamt elf Tagen im Zillertal aber nicht nur Trainingseinheiten, sondern auch drei Testspiele: Am Samstag, 22. Juli (15.30 Uhr) trifft der SV Werder Bremen im Parkstadion in Zell am Ziller auf den französischen Erstligisten FC Toulouse. Außerdem treten die Grün-Weißen am Freitag, 28. Juli (ab 15.45 Uhr) im Tivoli-Stadion in Innsbruck in einem Blitzturnier gegen Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig sowie gegen den englischen Zweitligisten Ipswich Town an.

Gut möglich, dass sich während des Trainingslagers im Zillertal zudem personell etwas im Kader des SV Werder Bremen tut. So ist unter anderem die Zukunft von Nationalstürmer Niclas Füllkrug noch nicht geklärt, außerdem wollen die Bremer auf der einen oder anderen Position nachbessern. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Werder während des Trainingslagers im Zillertal Neuzugänge präsentiert: Lee Buchanan (2022), Lars Lukas Mai (2021) und Tahith Chong (2020) wechselten passend zur Vorbereitung in Österreich zu den Grün-Weißen. Unabhängig von einem möglichen Neuzugang gilt es für die Werder-Profis, sich im Trainingslager für einen Startelfplatz zu empfehlen. Und das geht für allem über: ackern, ackern, ackern. (nag)