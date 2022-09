Werder Bremen gegen Hannover 96 - Testspiel im Live-Ticker: Die Aufstellungen sind da!

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Werder Bremen gegen Hannover 96 im Live-Ticker - Testspiel live: Cheftrainer Ole will Dinge ausprobieren. © gumzmedia

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Hannover 96: Alle Tore, News und Infos vom Testspiel in der Länderspielpause - alles live im Liveticker der DeichStube.

<<< LIVE-TICKER AKTUALISIEREN >>>

15.11 Uhr: Ducksch gegen seine alte Liebe Hannover also zunächst draußen, Burke dafür mit der großen Chance, endlich mal von Beginn an aufzudrehen - genauso wie Stark. Und dazu ist noch Talent Tim-Justin Dietrich aus der U23 mit dabei! Ein Spiel voller Geschichten also, das schon weit vor dem Anstoß zuverlässiger abliefert als der Amazon-Mann.

15.06 Uhr: Auf der Bank brennen derweil auf ihren Einsatz: Dos Santos Haesler, Jung, Ducksch, Weiser, Goller, Groß, Kim und Brandt.

15.04 Uhr: Und das sind sie, die elf Namen, die Werder heute Nachmittag zu Ruhm und Ehre führen sollen: Zetterer - Stark, Pieper, Stage, Burke, Dinkci, Schmidt, Rapp, Dietrich, Buchanan und Agu.

15.00 Uhr: Guten Tag, herzlich willkommen und hallo zum großen Testspiel-Nachmittag in der DeichStube. Hannover 96 gegen Werder Bremen - kann man eine Länderspielpause besser nutzen? Natürlich nicht! Und damit direkt zum Wesentlichen. Die Aufstellungen sind soeben per Kurier in die Redaktion (14. Stock) gebracht worden.

Der SV Werder Bremen im Testspiel gegen Hannover 96 im Live-Ticker: Anpfiff im Eilenriedestadion in Hannover ist um 16 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 15 Uhr mit der Startelf-Aufstellung von Werder Bremen. Alle Tore, News und Infos vom Testspiel in der Länderspielpause - alles hier live im Live-Ticker der DeichStube.

Testspiel Werder Bremen gegen Hannover 96 - der Vorbericht:

Wie Werder Bremen das Testspiel gegen Hannover 96 angeht

Der SV Werder Bremen absolviert am Donnerstag während der Länderspielpause ein Testspiel bei Zweitligist Hannover 96. Anpfiff im Eilenriedestadion ist um 16 Uhr. Der Vorbericht der DeichStube!

Sportlicher Alltag ist sie für den SV Werder Bremen längst nicht mehr, Cheftrainer Ole Werner verfolgt allerdings auch nach dem Aufstieg noch aufmerksam, was in der 2. Bundesliga vor sich geht. Deshalb spricht der 34-Jährige auch von einem „Härtetest“, wenn es um das Testspiel bei Hannover 96 geht, das am Donnerstag um 16 Uhr (DeichStube-Liveticker) im Eilenriedestadion angepfiffen wird.

„Hannover ist ein starker Gegner, eine richtig gute Zweitliga-Mannschaft, die zurecht oben mitmischt“, sagt Werner über die Niedersachsen, die sich derzeit in bestechender Form befinden. Von den letzten sechs Ligapartien hat die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl fünf gewonnen und eine unentschieden gespielt, wodurch sich Hannover 96 in der Tabelle auf Platz vier vorgeschoben hat.

Werder Bremens Testspiel gegen Hannover 96 im Live-Ticker - Oliver Burke „will es wie ein Pflichtspiel angehen“

In der Länderspielpause möchte Werner vor allem den Profis des SV Werder Bremen Einsatzzeit verschaffen, die zuletzt weniger auf dem Platz standen - in der Hoffnung, dass sich der eine oder andere gegen Hannover 96 für höhere Aufgaben empfiehlt. Stürmer Oliver Burke, der bis dato als Joker überzeugt hat, ist jedenfalls fest entschlossen, seine Chance in Hannover zu nutzen. „Ich werde es nicht wie ein Testspiel, sondern wie ein Pflichtspiel angehen“, sagt der Schotte im Interview mit „werder.de“ - und betont: „Ich möchte dem Trainer zeigen, dass ich bereit bin zu spielen.“

Ausgetragen wird das Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit, verfolgen können es die Fans aber trotzdem. Die DeichStube tickert live, zudem wird das Spiel auf Werders Homepage sowie auf dem YouTube-Kanal des Vereins übertragen. (dco)