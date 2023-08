Werder vor Testspiel-Doppelpack gegen Straßburg: „Echte Standortbestimmungen zum Abschluss“

Von: Maik Hanke

Ole Werner erhofft sich von Werder Bremens Doppelpack-Testspiel gegen Racing Straßburg die letzten Erkenntnisse vor dem Saison-Auftakt. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen trifft am Samstag beim Testspiel-Doppelpack auf Racing Straßburg (15.30 Uhr und 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Es ist der letzte Test vor dem Saisonauftakt gegen Viktoria Köln. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Ziemlich genau einen Monat haben sie geschuftet. Am 5. Juli hatte Trainer Ole Werner seine Mannschaft erstmals nach der Sommerpause wieder gemeinsam auf dem Trainingsplatz versammelt, am 5. August neigt sich die Saison-Vorbereitung des SV Werder Bremen nun mit einem Testspiel-Doppelpack auswärts gegen Racing Straßburg dem Ende entgegen. Nach den Partien am Samstag (15.30 Uhr und 18.30 Uhr, im DeichStube-Liveticker) im Stade de le Meinau wird Werner im besten Fall wissen, im Zweifelsfall aber schätzen müssen, auf welchem Leistungsstand sich sein Team befindet.

Werder Bremen-Testspiel gegen Racing Straßburg im DeichStube-Liveticker: Letzter Härtetest vor dem Pflichtspiel-Auftakt

„Wir freuen uns nochmal auf zwei echte Standortbestimmungen zum Abschluss der Vorbereitung“, sagt Ole Werner vor den Spielen in Frankreich. Über jeweils 90 Minuten werden die in zwei Teams aufgeteilten Profis so intensiv gefordert wie in noch keinem anderen Testspiel der Vorbereitungsphase – es ist der letzte Schritt der Belastungssteigerung. „Für uns geht es nochmal darum, wieder näher an der Wettkampfhärte zu sein, weil es eine Woche später ernst wird“, sagt Werner. Mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln (Samstag, 12. August) und dem Auftaktmatch der Bundesliga gegen den FC Bayern München (Freitag, 18. August) beginnt die Pflichtspielsaison für Werder Bremen.

Werder Bremens Testspiel gegen Racing Straßburg im DeichStube-Live-Ticker: Es wird eine Partie auf Augenhöhe erwartet

Racing Straßburg könnte dabei ein Gegner auf Augenhöhe sein. Während Werder Bremen in der vergangenen Saison Tabellen-13. wurde, schloss der Club aus dem Elsass, der von Weltmeister Patrick Vieira trainiert wird, die Spielzeit in der Ligue 1 auf Platz 15 ab. Der bekannteste Spieler im Kader der „Les Bleus“ dürfte der 36-jährige Kevin Gameiro sein, der in seiner Karriere vier Mal die Europa League gewann (drei Mal mit dem FC Sevilla, ein Mal mit Atletico Madrid). Aktuell als wertvollster Spieler im Kader der Franzosen gilt derweil Habib Diallo. Der senegalesische Nationalstürmer hat laut „transfermarkt.de“ einen Marktwert von 18 Millionen Euro – fünf Millionen mehr als Werder-Star Niclas Füllkrug. Auch insgesamt übertrumpft der Straßburger Kaderwert (106,55 Millionen Euro) den der Bremer (97 Millionen Euro).

Unabhängig von allen Zahlen erwartet Ole Werner, der weiterhin auf Mitchell Weiser, Naby Keita, Marco Friedl und Felix Agu verzichten muss, in Straßburg eine „insgesamt fußballerisch sehr starke Mannschaft, auch mit viel Tempo im vorderen Bereich“. Es wird eben nochmal ein echter Härtetest, nachdem Werder Bremen in den bisherigen Testspielen gegen die SV Drochtersen/Assel (2:1), den VfB Oldenburg (3:1), den FC Toulouse (5:2), RB Leipzig (0:0) und Ipswich Town (1:1) noch ungeschlagen geblieben ist. (han)