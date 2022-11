Werder Bremen gegen Schalke 04 im Live-Ticker: Bundesliga heute live!

Von: Daniel Cottäus

Cheftrainer Ole Werner ist heiß auf das Aufsteiger-Duell des SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 - heute im DeichStube-Live-Ticker. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Schalke 04: Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel im Weserstadion - heute alles live im Liveticker der DeichStube!

Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Schalke 04. Anpfiff im Weserstadion ist am heutigen Samstag um 18.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 17.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos von Werders Bundesliga-Spiel gegen S04 gibt es hier live im Liveticker der DeichStube.

Hochrechnungen unerwünscht: Zuletzt waren die Spiele von Werder Bremen gegen Schalke 04 stets richtungsweisend

Bremen – Der SV Werder Bremen empfängt am Samstag (18.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) den FC Schalke 04 zum Aufsteiger-Duell. So will Coach Ole Werner die Partie am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga angehen - der Vorbericht der DeichStube!

Zuerst war da dieser spät ergatterte und für die Moral enorm wichtige Punkt beim 1:1 im Hinspiel, nachdem es nur wenige Stunden zuvor zur Trennung von Trainer Markus Anfang gekommen war. Und der ganze Verein gefühlt am Boden lag. Später dann, in der Rückrunde, noch dieses spektakuläre 4:1 kurz vor dem Saisonfinale, das drei lebenswichtige Zähler für den Aufstieg einbrachte. Werders Begegnungen mit dem FC Schalke 04, sie waren in der abgelaufenen Zweitliga-Saison aus ganz unterschiedlichen Gründen denkwürdig, waren Gesprächsstoff bis weit über die Bremer und Gelsenkirchener Stadtgrenzen hinaus. Wenn sich die beiden Vereine nun am Samstagabend (18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) Uhr in der Bundesliga wiedersehen, gibt es freilich keine Garantie dafür, dass für Werder Bremen gegen Königsblau einmal mehr Richtungsweisendes geschieht. Die Voraussetzungen sind dafür aber immerhin nicht ganz so schlecht.

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen Schalke 04 aussehen!

Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 im Liveticker: Wer gewinnt das Duell der Bundesliga-Aufsteiger?

„Wir erinnern uns natürlich noch daran, wie eng es in der letzten Saison in der Tabelle zuging und natürlich auch an die direkten Duelle mit Schalke“, sagt Werders Trainer Ole Werner, der seine Mannschaft im Herbst 2021 acht Tage nach dem Hinspiel gegen S04 übernommen hatte, um direkt mit einem 4:0-Heimsieg über Aue zu starten. Fünf Monate später stand Werder Bremen dann als Aufsteiger in die Bundesliga fest, 63 Punkte hatten zu Platz zwei hinter dem noch etwas besseren FC Schalke 04 (65) gereicht. Von der damaligen Augenhöhe zwischen den Zweitliga-Spitzenteams ist heute – zumindest tabellarisch betrachtet – aber nicht mehr allzu viel übrig geblieben.

Schalke 04 reist als Letzter an die Weser, mit Turbulenzen und Problemen im Gepäck, die der Verein eigentlich längst überwunden wähnte. Trainer Frank Kramer? Mitte Oktober entlassen. Sportdirektor Rouven Schröder, einer der Architekten des Aufstiegs? Ende Oktober überraschend zurückgetreten. Und die Mannschaft? Nach einem großen personellen Umbruch im Sommer noch nicht in Tritt.

Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 im Live-Ticker: Bremer Coach Ole Werner will keine Hochrechnungen anstellen

„Sie haben das eine oder andere Spiel dabei gehabt, das unglücklich gelaufen ist“, sagt Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz – und betont: „Sicherlich musst du dann aufpassen, dass du nicht in einen Strudel gerätst, in dem viele Dinge gegen dich laufen.“ Ist den Schalkern aber ziemlich genau so passiert. Während sich der Bremer Strudel seit dem Aufstieg in die exakt entgegengesetzte Richtung dreht. Tabellenplatz acht nach zwölf Spieltagen dank bisher 18 Punkten auf dem Konto – mit diesen Zahlen im Rücken bereiten sich die Gastgeber auf das Duell mit Schalke vor, das auch in der Bundesligasaison 2022/23 wieder als Meilenstein taugen könnte. Denn: Sollte Werder Bremen nach dem 1:0 gegen Hertha BSC gegen Schalke 04 den zweiten Heimsieg in Folge einfahren, hätte das Team 21 Punkte – und damit die Hälfte der ominösen 40, die es am Ende mindestens für den Klassenerhalt sein sollen, bereits im Sack. Was nach gerade einmal 13 Spieltagen wiederum eine beachtliche Zwischenbilanz für den Aufsteiger wäre.

„Erstmal haben wir 18 Punkte und wissen, dass jeder Punkt, der dazukommen soll, ganz viel Arbeit ist. Deshalb stelle ich keine Hochrechnungen an“, schiebt Ole Werner das Thema ganz schnell weg. Lieber spricht der 34-Jährige mahnend über die Qualitäten des Gegners, die er trotz Schalkes Tabellenplatz weiterhin als zahlreich und gefährlich einstuft. „Wir müssen darauf eingestellt sein, dass es eine Mannschaft ist, die grundsätzlich ein sehr gutes Verhalten bei zweiten Bällen sowie sehr gute tiefe Einlaufwege hat und die enorm gradlinig spielt“, zählt Werner auf, ehe er zu dem Punkt kommt, der die Vorbereitung des SV Werder Bremen auf die Partie wohl am meisten erschwert: der Trainerwechsel beim FC Schalke 04.

Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 im Liveticker: Trainer Ole Werner fordert das „bestmögliche Spiel“ seiner Mannschaft

Ende Oktober hat Thomas Reis die Mannschaft übernommen. An den ersten sechs Spieltagen war der Ex-Profi noch für den VfL Bochum verantwortlich gewesen, ehe ihn eine 1:3-Niederlage gegen – natürlich! – Schalke 04 den Job kostete. „Man muss grundsätzlich mit allem rechnen, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die vor Kurzem den Trainer gewechselt hat“, sagt Ole Werner, der Reis aus bisher fünf direkten Duellen sehr gut kennt – und dessen damaligen Bochumern erst Anfang September eine 0:2-Niederlage mit Werder Bremen beibrachte. „Thomas Reis kennt Werder Bremen und mich als Trainer. Umgekehrt weiß ich aber auch, wie er Fußball spielen lassen möchte“, sagt Werner – und erklärt: „Daraus muss man Wahrscheinlichkeiten ableiten und auf das reagieren, was dann vielleicht doch neu ist.“ Während Reis’ Schalke-Debüt beim 0:2 gegen Freiburg hat der Bremer Coach jedenfalls einige Parallelen entdeckt: „Die Grundordnung ähnelte im Spiel gegen Freiburg der, die er auch die meiste Zeit in Bochum hat spielen lassen.“

Ob das am Samstagabend in Bremen nun wieder so ist oder nicht, spielt für Ole Werner aber gar keine vordergründige Rolle. Der Blick des Trainers geht bekanntermaßen viel lieber auf sein eigenes Team. „Wir müssen unser bestmögliches Spiel machen, wenn wir punkten wollen“, sagt er. Und: „Es gibt kein Spiel, das wir gewinnen, nur weil wir rechtzeitig zum Anstoß da sind.“ Stimmt! Der erste Schritt, damit das Duell gegen Schalke 04 für Werder Bremen einmal mehr gut ausgeht, wäre es aber allemal. (dco)