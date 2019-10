Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Die zweite Halbzeit läuft - Werder führt!

Werder Bremen spielt am siebten Bundesliga-Spieltag auswärts gegen Eintracht Frankfurt. Verfolgt das Spiel jetzt im Live-Ticker der DeichStube*. Aktueller Spielstand: 0:1

51. Min: Es handelte sich zwar um ein Foulspiel, aber glücklicherweise stand der Portugiese im Abseits. Es gibt keinen Elfmeter

50. Min: Frankfurt fordert Elfmeter nachdem Winkmann Paciencia von Veljkovic gelegt wird. Winkmann schaut sich die Szene nochmal an.

49. Min: Werder muss es schaffen die gefährlichen Flanken der Hessen zu unterbinden. Immer wieder wird es brandgefährlich.

46. Min: Gleich wieder Pavlenka! Paciencia wird nach einer Flanke von rechts in Szene gesetzt und köpft den Ball aufs Tor. Werders Schlussmann ist wieder zur Stelle.

46. Min: Das Spiel läuft wieder. Es gab keine personellen Wechsel.

Bis zum Führungstreffer hatte die Elf von Adi Hütter eine Torschussbilanz von 10:1. Alles sprach für einen baldigen Treffer der Heimelf, doch das irre Tor durch Davy Klaassen stellt den Spielverlauf auf den Kopf. Im Anschluss schaffte es Frankfurt nicht mehr sein Spiel aufzuziehen, welches bis dahin durch viele Flanken von außen auf die hochgewachsenen Silva und Paciencia geprägt war.

Halbzeit in der Commerzbank-Arena. Werder führt schmeichelhaft mit 1:0. Torschütze ist Davy Klaassen.

45. Min: Andre Silva nochmal mit einem Abschluss - über das Tor.

45. Min: Sebastian Rode mit dem x-ten Foul gegen Bittencourt. Der Ex-Dortmunder hat sich langsam auch mal eine Verwarnung verdient.

44. Min: Der Spielfluss ist nun vollends dahin. Bis zur Halbzeit wird wohl nicht mehr so viel passieren.

43. Min: Nun sieht Rashica zurecht die gelbe Verwarnung. Gegen Kamada hält er den Fuß drauf.

4 0. Min: Hinteregger senst Bittencourt um und holt sich die gelbe Karte ab. Völlig berechtigt.

40. Min: Bei Frankfurt ist Djibril Sow sehr auffällig. Auf Bremer Seite machen Eggestein und Klaassen einen guten Eindruck. Sargent kommt noch überhaupt nicht zur Geltung.

39. Min: Sargent ist wieder auf dem Platz.

37. Min: Frankfurt offenbar etwas frustriert über den bisherigen Spielverlauf. Ein paar kleine Fouls prägen die letzten Minuten. Momentan wird Josh Sargent behandelt.

35. Min: Ecke Frankfurt. Hier ist nach den bereits vier Gegentoren in dieser Saison immer besondere Vorsicht geboten. Diese birgt aber keine Gefahr.

32. Min: Werder ist nun etwas besser im Spiel. Frankfurt bleibt aber gefährlich.

29. Min: Frankfurt muss erstmal sehen, wie sie mit diesem Rückstand umgehen. Dieses Tor hat sich nicht gerade abgezeichnet.

Werder Bremen im Live-Ticker - Davy Klaassen nach Flipper-Tor zur Bremer Führung gegen Eintracht Frankfurt

27. Min: Nachdem Sargent an Rönnow und Bittencourt an der Latte und erneut an Rönnow scheitert, kommt Klaassen an den Ball und nagelt den Ball unter die Latte. Irres Flipper-Tor.

27. Min: Tooooooooor für Werder Bremen. Klaassen trifft zum 1:0

24. Min: Andre Silva setzt einen weiteren Kopfball in Richtung Bremer Tor. Diese Phase ist momentan gefährlich. Frankfurt kommt viel zu oft zu freien Flanken. In der Mitte warten die großen Silva und Paciencia.

20. Min: Kopfballchance Silva. Der Nationalspieler aus Portugal köpft den Ball über das Tor. Werder muss nun aufpassen.

20. Min: Riesenparade von Jiri Pavlenka! Über Rode kommt der Ball auf Kamada, der allein vorm Bremer Schlussmann abzieht. Der Tscheche reagiert blitzschnell und lenkt den Ball an den Innenpfosten. Glück gehabt.

17. Min: Frankfurt ist das leicht überlegende Team. Sie haben mehr Ballbesitz und mehr Struktur im Spiel und sind bereits zwei Mal gefährlich zum Abschluss gekommen. Auf der anderen Seite steht bisher nur der Pfostenschuss von Eggestein.

16. Min: Die bereits elfte Flanke der Eintracht durch Andre Silva auf seinen portugiesischem Landsmann Paciencia, der knapp über das Tor köpft.

15. Min: Sahin führt den Freistoß verspätet aus, nachdem Bittencourt galant über den Ball gelaufen ist. Keine Gefahr.

14. Min: Eggestein wird von Rode rüde gelegt. Klar gelbwürdig. Winkmann belässt es aber bei einer Ermahnung. Sahin steht ca. 30 Meter vor dem Tor bereit.

12. Min: Sargent versucht an Hasebe vorbei an den Ball zu kommen. Der Routinier stellt seinen Körper gekonnt dazwischen. Abstoß Frankfurt.

10. Min: Die Ultras sind inzwischen angekommen. Nun kann es auch auf den Rängen los gehen.

9. Min: Auf der Gegenseite kommt Frankfurt zum Abschluss. Klaassen kann einen Ball von Kamada gerade noch zur Ecke klären.

7. Min: Erste richtig gute Chance im Spiel. Leo Bittencourt spielt im Strafraum zurück auf Maxi Eggestein. Der zieht direkt ab. Der Ball prallt an den Außenpfosten.

5. Min: Jiri Pavlenka spielt heute das 75. Mal in Folge Startelf. Dies kann momentan kein anderer Bundesligaprofi von sich behaupten.

3. Min: Übrigens sind diverse Werder-Ultras noch nicht im Stadion angekommen, da sie aufgrund des Marathons in Bremen heute Morgen vom Weserstadion nicht vom Fleck kamen.

1. Min: Direkt ist hier ganz viel Tempo drin. Flanke Rode, Konter Werder, Ballverlust Rashica, Flanke Kostic. Nach 40 Sekunden!

1. Min: Das Spiel ist angepfiffen.

17.58 Uhr: Die beiden Teams betreten den Rasen der ausverkauften Commerzbank-Arena. Schiedsrichter ist heute Guido Winkmann.

17.53 Uhr: In ein paar Minuten geht es los. In allen Auswärtsspielen in dieser Saison hat Werder bisher zwei Mal getroffen. Schaffen sie das auch heute? Und vor allem: Reicht das für einen Sieg in Hessen?

17.45 Uhr: Für die Frankfurter lief der Saisonstart etwas besser als für die Bremer. Mit Zehn Punkten rangiert die Eintracht momentan auf Platz neun.

17.42 Uhr: Zum vermeintlichen Zwist mit den Frankfurter Verantwortlichen unter der Woche erwähnt Kohfeldt, dass dies nicht der Rede wert sei. Er nimmt den ernsten Rat von Fredi Bobic, welcher sich auf sein Verhalten an der Seitenlinie bezieht durchaus ernst, seiner Meinung nach sind seine Emotionen aber sehr wichtig für die Mannschaft, deshalb wird er sich nicht groß verändern.

17.39 Uhr: Florian Kohfeldt ist unter der Woche 37 Jahre alt geworden. Im Sky-Interview spricht der Werder-Coach über die Gefahr, dass die Spieler denken, sie seien momentan in einer sehr guten Phase. Dies birge die Gefahr, dass man ein paar Prozente weniger auf den Platz bringt.

17.28 Uhr: Tabellarisch wird sich auf den ersten Blick für Werder heute nicht allzu viel tun. Mit einem Sieg oder Unentschieden kann man sich an Hoffenheim vorbei auf Platz 11 schieben. Direkten Kontakt zu den europäischen Plätzen kann man noch nicht herstellen. Um den Abschluss nicht zu verlieren, wäre ein Sieg heute Pflicht.

17.13 Uhr: Auch wenn sich die Personalsituation der Bremer langsam wieder entspannt, fehlen mit Ömer Toprak, Yuya Osako, Niclas Füllkrug, Ludwig Augustinsson, Niklas Moisander und Kevin Möhwald immer noch diverse potenzielle Stammspieler teils langfristig.

Werder Bremen-Live-Ticker: Claudio Pizarro sitzt auf der Bank gegen Eintracht Frankfurt

17.09 Uhr: Wer hätte das gedacht? Werder startet mit Milos Veljkovic in die Mission „Drei Punkte in Frankfurt“. Der Serbe steht nach seinem Zehenbruch zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Feld. Damit geht Trainer Florian Kohfeldt durchaus ein Risiko ein. Für Veljkovic muss Michael Lang aus der Startelf weichen.

Demnach wird Theodor Gebre Selassie auf der rechten Seiten verteidigen, Veljkovic übernimmt dessen Part in der Mitte neben Christian Groß. Ansonsten ist es die Aufstellung, die auch schon in Dortmund gepunktet hat. Auf der Bank sitzt neben Claudio Pizarro, der seine Rückenprobleme offenbar in den Griff bekommen hat, auch Youngster Luc Ihorst.

Interessant beim Gegner: Makoto Hasebe ist nach seiner Gehirnerschütterung wieder fit, er wird die Eintracht quasi als Libero wieder dirigieren. Kohfeldt hatte im Vorfeld betont, dass es ein großer Unterschied sei, ob Hasebe spielt oder nicht.

17.05 Uhr: Neben Veljkovic steht auch Sebastian Langkamp wieder im Kader. Er dürfte die erste Alternative für einen Platz in der Innenverteidigung sein.

Werder Bremen-Live-Ticker: Milos Veljkovic in der Startelf gegen Eintracht Frankfurt

17.02 Uhr: Florian Kohfeldt lässt fast die gleiche Elf wie in der letzten Woche auflaufen. Der wiedergenesene Milos Veljkovic spielt heute erstmals in dieser Saison. Für ihn muss Michael Lang weichen. Wahrscheinlich wird Gebre Selassie wieder auf die rechte Seite wechseln. Veljkovic bildet dann mit Groß das Innenverteidiger-Duo.

16.59 Uhr: Die Frankfurter legen mit ihrer Aufstellung vor. Im Tor Rönnow für den verletzten Trapp. Im Sturm Paciencia und Silva. Bas Dost nicht im Kader. Dafür aber der Ex-Bremer Felix Wiedwald.

16.52 Uhr: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Liveticker für das Spiel des SV Werder Bremen bei der Eintracht aus Frankfurt. Wir warten gespannt auf die Aufstellungen!

Zum Vorbericht vom 4. Oktober 2019:

SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Anschluss in Aussicht

Bremen – Viel hat damals nicht gefehlt. Ein paar Minuten nur, und Florian Kohfeldt hätte in seinem allerersten Bundesliga-Spiel den allerersten Punkt geholt. Sebastian Haller hatte jedoch etwas dagegen. Der Franzose schoss Eintracht Frankfurt am 3. November 2017 zum späten 2:1-Erfolg gegen Werder Bremen und verdarb dem jungen Trainer damit das Debüt. Zugegeben: Das ist lange her. Deswegen aber keinesfalls vergessen.

„Es war mein erstes Spiel. Da halte ich schon mal kurz inne, wenn es wieder nach Frankfurt geht“, sagt Kohfeldt, der mit Werder Bremen am Sonntag erneut bei der Eintracht gastiert. Inzwischen längst als etablierter Bundesliga-Trainer – und mit einem klaren Ziel: Dem Punktgewinn bei Borussia Dortmund soll ein Sieg in Frankfurt folgen. Für Werder ist es schließlich ein Spiel, das die Richtung für die kommenden Wochen vorgibt, wie DeichStube.de* berichtet.

Sieben Punkte nach sechs Spielen, das bedeutet aktuell Tabellenplatz elf und stellt – angesichts des großen Verletzungspechs – eine ordentliche Ausbeute für Werder Bremen dar. Nun geht es aber darum, gegen einen direkten Konkurrenten, der drei Punkte mehr auf dem Konto hat, den Anschluss ans obere Drittel zu halten. Zwar ist Kohfeldt kein Freund davon, bereits nach dem sechsten Spieltag allzu oft auf die Tabelle zu schauen.

Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen empfiehlt: „Wäre sehr vorsichtig, uns zu früh abzuschreiben“

Aber natürlich weiß auch er: „Die Duelle in Frankfurt und auch danach gegen Hertha sind Spiele gegen Teams, die sich in unserem Dunstkreis bewegen. Es ist wichtig, dass wir da Punkte einfahren.“ Florian Kohfeldt wies zwar ausdrücklich darauf hin, dass er Werder in Frankfurt nicht als Favorit sieht, erklärte dann aber umgehend, warum er mit seinem Team gerade sehr zufrieden ist. Das große Verletzungspech mit wöchentlichen Rückschlägen der schlimmen bis sehr schlimmen Art habe „einen unheimlichen Zusammenhalt heraufbeschworen“, sagte der Trainer.

„Wir haben in den letzten Wochen mehr als zur Genüge bewiesen, welchen Teamgeist wir haben.“ Sollte es gelingen, genau dieses Gefühl in die kommenden Wochen weiterzutragen, „dann kann diese schwere Phase ein Mehrwert für die ganze Saison sein“, sagte Kohfeldt – und betonte: „Ich wäre sehr vorsichtig, uns zu früh abzuschreiben.“

Vorteil für Werder Bremen? Eintracht Frankfurt spielte unter der Woche Europa League

Die Frankfurter werden das gewiss nicht tun. Schließlich hat Werders 2:2 beim BVB ligaweit Eindruck gemacht. Ein Vorteil für Werder Bremen könnte es allerdings sein, dass die Eintracht am Donnerstagabend noch in der Europa League gefordert war, dort einen knappen 1:0-Erfolg bei Vitoria Guimaraes verbuchte. „Ich habe mir das Spiel auf der Couch angesehen, und es hat meine Eindrücke von Frankfurt bestätigt“, sagte Kohfeldt, der am Sonntag einen offensiv ausgerichteten Gegner erwartet. „Ihr Spiel ist sehr auf Physis ausgelegt, geradlinig.“ Und hat den Hessen an den vergangenen zwei Spieltagen vier Punkte eingebracht (2:2 gegen Dortmund, 2:1 gegen Union Berlin).

Und dann ist da ja noch dieses Stadion, mitten im Frankfurter Stadtwald gelegen, auf den Rängen einige der treuesten und lautesten Fans der Liga. „Die Atmosphäre ist besonders“, weiß Kohfeldt, der nach seinem verlorenen Debüt schon einmal bewiesen hat, dass er mit dem Frankfurt-Flair umgehen kann: Im Vorjahr gewann Werder Bremen dort 2:1. (dco)

Schlechte Nachrichten: Ömer Toprak fällt für das Duell von Werder Bremen mit Eintracht Frankfurt aus, auch Claudio Pizarro ist fraglich. Nach der Toprak-Verletzung stellt sich die Frage: Wie stellt Florian Kohfeldt auf? Hier findet ihr die voraussichtliche Aufstellung von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt.