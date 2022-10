Werder vor Duell beim SC Freiburg: Mit Respekt und großem Selbstvertrauen

Von: Daniel Cottäus

Der SV Werder Bremen um Trainer Ole Werner muss nach dem Pokal-Aus in der Bundesliga beim SC Freiburg ran. © gumzmedia

Nach dem Pokal-Aus in Paderborn gastiert der SV Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) beim SC Freiburg. Wie Trainer Ole Werner das Bundesliga-Spiel angehen will - der Vorbericht der DeichStube.

Bremen - Ole Werner hatte bereits die sportliche Qualität des kommenden Gegners gelobt. Hatte den Tabellendritten SC Freiburg in Sachen Kontinuität gar als Vorbild „für wahrscheinlich jeden Verein“ beschrieben. Ehe der Cheftrainer des SV Werder Bremen einen ziemlich eleganten Weg fand, an die bisher mindestens ordentliche Spielzeit seiner eigenen Mannschaft zu erinnern. „Dass wir als Aufsteiger mit einem Sieg an Freiburg vorbeiziehen können, ist ein Zeichen für die gute Arbeit, die die Jungs bisher geleistet haben“, sagte Werner, der nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen am Stück einer möglichen herbstlichen Missstimmung am Osterdeich entgegenwirken wollte.

Werder Bremen gegen den SC Freiburg im Live-Ticker: Trainer Ole Werner will zurück in die Erfolgsspur

„Der Blick geht nach vorn. Das, was hinter uns liegt, ist zu den Akten gelegt“, betonte der 34-Jährige, dessen Team nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Mainz 05 unter der Woche im Elfmeterschießen gegen den SC Paderborn aus dem DFB-Pokal ausgeschieden war. Die große Euphorie, die rund um Werder Bremen spätestens nach den Erfolgen gegen Gladbach (5:1) und Hoffenheim (2:1) herrschte, ist damit erstmal ausgebremst. Was für Ole Werner den Gesamteindruck aber nicht trübt. „Ich glaube, dass wir bisher insgesamt eine sehr vernünftige Runde spielen für die Möglichkeiten, die wir haben“, hielt er fest - und schob hinterher: „Nach einem knappen Drittel der Saison konnte man als Werder-Fan schon ganz außergewöhnliche Momente mit dieser Mannschaft erleben. Sie ist überwiegend sehr, sehr positiv aufgetreten.“ Und so soll es nun auch weitergehen. Werner: „Wir freuen uns auf die letzten fünf Spiele in diesem Jahr, in denen es für uns darum geht, unsere Position noch mal zu verbessern.“

Das erste dieser Spiele führt die Bremer am Samstag in den Breisgau (15.30 Uhr im Live-Ticker der DeichStube), wo eine Freiburger Elf wartet, die für Werner längst eine „Top-Mannschaft der Bundesliga“ ist. Nach einer 1:3-Niederlage am zweiten Spieltag gegen Borussia Dortmund waren der SC Freiburg in sieben Partien in Serie ungeschlagen geblieben und hatten sich zwischenzeitlich sogar bis an die Tabellenspitze vorgeschoben. Zuletzt kam das Team von Trainer Christian Streich gegen den FC Bayern München allerdings böse unter die Räder - 0:5. Was Freiburgs Entschlossenheit vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen noch zusätzlich erhöhen könnte.

Werder Bremen könnte mit Sieg gegen den SC Freiburg in der Bundesliga-Tabelle an Breisgauern vorbeiziehen

„Freiburg ist eine Mannschaft, die sich sehr gut auf einzelne Aufgaben einstellt. Man sieht einfach, dass dort ein Trainer arbeitet, der schon sehr lange da ist und dass auch viele Spieler schon länger für den Verein aktiv sind“, sagte Ole Werner. Neben der Intensität im Verteidigungsverhalten ist es vor allem die Offensivreihe des Gegners, die den Coach des SV Werder Bremen beeindruckt: „Da haben sie eine Dynamik und Wucht, die der Tabellenregion, in der sie sich aufhalten, entspricht.“ Und dennoch: Ein Auswärtssieg beim SC Freiburg, und Werder würde nach Punkten (beide Clubs hätten dann 18 auf dem Konto) gleichziehen. Durch das bessere Torverhältnis würden die Bremer nach dem Spieltag sogar besser dastehen als ihr Gegner. „Das ist für diese Phase der Saison gar nicht mal so schlecht von den Jungs“, sagte Werner über die Ausgangslage, die seine Mannschaft nach einer bisher ungemütlichen Englischen Woche nun möglichst zur Rückkehr in die Erfolgsspur nutzen soll - mit Marvin Ducksch, der nach seiner Suspendierung in Freiburg wieder in der Startelf-Aufstellung von Werder Bremen stehen soll. (dco)