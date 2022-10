Bittencourt fehlt Werder gegen Mainz – Veljkovic fraglich

Von: Maik Hanke

Milos Veljkovic, Verteidiger des SV Werder Bremen, konnte am Donnerstag nur individuell trainieren. Für das Spiel gegen Mainz 05 steht sein Einsatz auf der Kippe. © gumzmedia

Bremen – Bisher ist der SV Werder Bremen in dieser Saison weitgehend von Verletzungssorgen verschont geblieben, nun mehren sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) die Ausfälle und personellen Fragezeichen.

Neben dem Langzeitverletzten Manuel Mbom (Reha nach Achillessehnenriss) werden auch Leonardo Bittencourt (krank) und Nicolai Rapp (muskuläre Probleme) fehlen, außerdem steht ein Einsatz von Milos Veljkovic wegen einer Sehnenreizung auf der Kippe. Darüber berichtete Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz des SV Werder Bremen am Donnerstag.

Während Bittencourt zuletzt bereits ganz im Training fehlte, hatte Veljkovic die Einheit am Dienstag abgebrochen. Am Donnerstag konnte er nur individuell trainieren. Eine Prognose über seine Einsatzfähigkeit für das Spiel des SV Werder Bremen gegen Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) konnte Werner nicht abgeben: „Er ist halt fraglich. Wir bereiten uns auf beide Fälle vor und werden morgen schauen, wie es aussieht.“

Werder Bremen-Personal: Leonardo Bittencourt fehlt gegen Mainz 05 - Milos Veljkovic auch?

Bitter ist der Ausfall von Leonardo Bittencourt, der nach langwieriger Rippenverletzung erst kürzlich zurückgekehrt war und nun von einer Erkrankung ausgebremst wird. „So etwas kommt nie zur rechten Zeit, aber das kann mal passieren, dass Spieler krank werden“, erklärte Werner. Nun seien andere Spieler gefragt, aber das bereite dem Coach kein Kopfzerbrechen. „Wir sind inzwischen so klar in den Abläufen, dass wir das mannschaftlichen kompensieren müssen – mehr noch in der Englischen Woche.“ Für Werder Bremen steht jetzt eine intensive Phase an. Nach dem Mainz-Spiel folgt bereits am Mittwoch das DFB-Pokal-Duell beim SC Paderborn, ehe es am Samstag danach zum SC Freiburg geht. Da sei es, so Werner, eh klar, dass nicht die gleiche Elf permanent durchspielen kann. (han)