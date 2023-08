Werder: Kein Sportcampus in der Pauliner Marsch

Von: Björn Knips

Tarek Brauer aus der Geschäftsführung des SV Werder Bremen machte beim „Tach der Fans“ klar: Ein neuer Sportcampus in der Pauliner Marsch ist vom Tisch. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen verabschiedet sich endgültig von den Plänen von einem Sportcampus in der Pauliner Marsch. Geschäftsführer Tarek Brauer machte beim „Tag der Fans“ klare Ansagen.

Bremen – Die Modernisierung des Leistungszentrums des SV Werder Bremen ist eine unendliche Geschichte, nun steht zumindest fest: Der Verein hat sich von seinen ursprünglichen Plänen im Umfeld des Wohninvest Weserstadions endgültig verabschiedet. Ein Verbleib direkt an der Weser ist aber dennoch weiterhin möglich, genauso wie ein Umzug nach Niedersachsen. „Wir haben jetzt vier, fünf Jahre diskutiert und versucht, Kompromisse zu finden. Am Ende haben wir aber keine Lösung gefunden. Deswegen steht fest, dass wir den Sportcampus, den wir vorgesehen haben für Nachwuchs, Frauen und U23 mit einem modernen Mini-Stadion hier nicht werden bauen können – Punkt“, verkündete Tarek Brauer am Sonntag auf der Bühne beim „Tag der Fans“. Brauer ist inzwischen als neuer Werder-Geschäftsführer für diesen Bereich zuständig.

Werder Bremen hakt Sportcampus in Pauliner Marsch ab, will „Zuhause“ aber nicht verlassen

Werder Bremen war vor einigen Wochen mit einem langen Moderationsverfahren gescheitert, zu groß waren die Bedenken der Anwohner. Nun zog der Club einen Schlussstrich, der allerdings nur für den großen Plan gilt. „Einige Anwohner wird das sicher enttäuschen: Noch sind wir nicht so weit, dass wir die Pauliner Marsch verlassen werden. Das ist hier unser Zuhause, wir sind seit fast 100 Jahren hier ansässig. Und wir werden hier alles in die Waagschale werfen, um hier zu einer vernünftigen Lösung zu den hier gegeben Umständen zu kommen“, betonte Brauer. Natürlich müsse dabei bedacht werden, „dass wir uns in einem Hochwasserrisikogebiet befinden“.

Werder Bremen plant Leistungszentrum: Alternative Standorte in Bremen oder Niedersachsen?

Fakt sei aber, dass sich Werder Bremen im Bereich Leistungszentrum „erweitern, modernisieren und professionalisieren müsse und auch wolle“. Deshalb gelte nun eine „Drei-Schrittigkeit“, berichtete Brauer: „1. Wir werden versuchen, hier in der Pauliner Marsch das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. 2. Wir werden in Bremen nach alternativen Flächen gucken. 3. Wenn diese beiden Schritte scheitern und wir nichts Vernünftiges finden, dann werden wir auch ins niedersächsische Umland schauen.“ (kni)