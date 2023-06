„Da tritt ein ganz Großer ab“ - Wenig Sonnenschein gegen Werder: Bremer Legenden erinnern sich an Duelle mit Zlatan Ibrahimovic

Von: Malte Bürger, Björn Knips

Zlatan Ibrahimovic (hier im Duell mit Frank Fahrenhorst) traf in seiner Laufbahn viermal auf den SV Werder Bremen - und gewann nur ein Spiel gegen die Grün-Weißen. © IMAGO / Ulmer

Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat seine aktive Karriere als Spieler im Alter von 41 Jahren für beendet erklärt. Torsten Frings und Ivan Klasnic trafen mit Werder Bremen mehrfach auf den Schweden und erinnern sich an die Legende.

Bremen – An Selbstvertrauen hat es Zlatan Ibrahimovic nun wahrlich nie gemangelt. Markige Sprüche, göttliche Vergleiche – der schwedische Topstürmer unterhielt sein Publikum nicht nur auf dem Platz, sondern gern auch daneben. Und auch jetzt, als er sich am Sonntagabend im Mailänder Guiseppe-Meazza-Stadion in den Fußball-Ruhestand verabschiedete, erklärte der 41-Jährige nach einem verregneten Morgen: „Auch Gott ist traurig.“ Satte 496 Tore hat der Mann aus Malmö in 827 Pflichtspielen erzielt, dazu bereitete er 204 Treffer vor. An den SV Werder Bremen dürfte der Angreifer insgesamt eher unschöne Erinnerungen haben – mit einer für alle Grün-Weißen bitteren Ausnahme.

Zlatan Ibrahimovic gibt Karriereende bekannt - Werder Bremen-Legenden: „Gehört zu den Größten aller Zeiten“

In der Werder-Historie hat es vier Duelle mit Zlatan Ibrahimovic gegeben, die Bilanz der Bremer ist dabei positiv (zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage). Erstmals gab sich der Schwede am 22. Februar 2006 im Weserstadion die Ehre, da noch im Trikot von Juventus Turin. Wer sich Bilder oder Videos von damals anschaut, sieht im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League einen 24-jährigen Offensivmann, der mit fast kahl rasiertem Kopf über den Rasen spurtet – und während der ersten Halbzeit vom damaligen Werder-Verteidiger Naldo einmal ordentlich umgemäht wird. Sonstige Auffälligkeiten blieben aber Mangelware, für Ibrahimovic war die Partie deshalb schon nach 59 Minuten beendet. Auch Gegenspieler Ivan Klasnic erinnert sich im Gespräch mit der DeichStube lachend: „Da war er überhaupt nicht zu sehen.“

So erlebte Ibrahimovic als Zuschauer mit, wie Werder Bremen aus einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand in einer spektakulären Schlussphase durch Tore von Tim Borowski und Johan Micoud noch ein 3:2 machte. Der Traum vom Viertelfinale lebte – doch im Rückspiel am 7. März 2006 wurde die legendäre Rolle von Torhüter Tim Wiese der Mannschaft zum Verhängnis. Die Bremer verloren durch ein spätes Gegentor mit 1:2 und waren raus. Zlatan Ibrahimovic hatte aber auch da nur den 57-minütigen Kurzarbeiter gegeben. Wenige Monate später schlug die schwedische Nationalelf während der Weltmeisterschaft in Deutschland ihr Camp in der Hansestadt auf, zahlreiche Fans reckten die Köpfe, um am abgesperrten Stadion „Platz 11“ einen Blick auf das Training des Torjägers und seiner Kollegen zu werfen. Das gelang mehr schlecht als recht, sorgte aber immerhin für etwas WM-Aufregung im als Austragungsort verschmähten Bremen.

Werder Bremen-Legende Torsten Frings über Zlatan Ibrahimovic: „Da tritt ein ganz Großer ab“

Ein richtiges Wiedersehen mit Zlatan Ibrahimovic gab es im Oktober 2008. Inzwischen spielte er für Inter Mailand, Werder Bremen war seinerzeit in der Champions-League-Gruppenphase gegen die Italiener gefordert. Dank eines Treffers von Claudio Pizarro gab es sogar ein 1:1 bei den Südeuropäern. Ibrahimovic durfte über 90 Minuten ran, bei der Neuauflage im Dezember 2008 war er dann nur Joker. Immerhin: Der Stürmer erzielte ein Tor, doch für Werder hatten vorher schon Pizarro und auch Markus Rosenberg zugeschlagen, weshalb Ibrahimovic und Co. mit 1:2 verloren.

Für Ivan Klasnic gibt es dennoch keine Zweifel an den Qualitäten der Stürmer-Legende. „Er gehört für mich zu den größten Spielern aller Zeiten“, betont der inzwischen 43-Jährige. „Er war natürlich ein Sprücheklopfer, aber er hat auch immer Leistung gezeigt und in so vielen Ländern so viele Titel gewonnen. Er hat auch mit 41 Jahren noch getroffen und ist ein absolutes Vorbild.“ Auch Torsten Frings, der einst ebenfalls gegen Zlatan Ibrahimovic spielte, gerät im Gespräch mit der DeichStube ins Schwärmen: „Da tritt ein ganz Großer mit einem starken Charakter und einer großen Überzeugung von sich selbst ab. Ja, er hatte eine große Klappe, aber er hat auch immer abgeliefert. Eine sensationelle Karriere!“ (mbü/kni)

Zum Karriereende: Die besten Sprüche von Zlatan Ibrahimovic

„Wenn ich einen Raum betrat, in dem Pep Guardiola war, verließ er das Zimmer. Vielleicht hatte er Angst vor mir.“



„Was der mit dem Ball kann, kann ich mit der Orange.“ (Über den norwegischen Stürmer John Carew)



„Erst ging ich nach links, das machte er auch. Dann ging ich nach rechts, das machte er auch. Dann ging ich wieder nach links - und er ging und kaufte sich einen Hot-Dog.“ (Über Liverpool-Verteidiger Stephane Henchoz)

„Ich fühle mich wie Benjamin Button. Ich wurde alt geboren, und ich werde jung sterben.“

„Wir suchen gerade nach einem Haus. Aber wenn wir nichts finden, mein Gott, dann kaufe ich halt einfach das Hotel.“

„Fragen Sie doch mal Ihre Frau!“ (Zu einem Reporter auf die Frage, woher er die Kratzer in seinem Gesicht habe)