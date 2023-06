Werder-Legende Ailton feiert 50. Geburtstag in Bassum - mit besonderem Spiel

Von: Malte Rehnert

Teilen

Werder Bremens Legende Ailton wird am 19. Juli 50 Jahre alt und will seinen Geburtstag mit einem besonderen Spiel in Bassum feiern. © Malte Rehnert

Werder Bremens Legende Ailton wird am 19. Juli 50 Jahre alt. Der Ex-Stürmer will seinen Geburtstag mit einem ganz besonderen Spiel feiern.

Bassum – Sein viel beachtetes Pflichtspiel-Comeback ist noch nicht mal zwei Monate her – und schon bald gibt es die Rückkehr auf die Anlage des TSV Bassum. Werder Bremens Legende Ailton (49), am 30. April einmalig für die „Dritte“ des TSV im Einsatz (2:2) und seither Vereinsmitglied, feiert seinen 50. Geburtstag am 19. Juli in Bassum! Mit einem besonderen Spiel: Die erste Herren der Bassumer, gerade in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegen, trifft dann um 17.30 Uhr auf die Auswahl „Ailton & Friends“. „Das Gerüst dieses Teams sollen Spieler aus der Bremer Double-Mannschaft von 2004 bilden“, sagt Mitorganisator Oliver Launer, der schon den ersten Auftritt des Brasilianers in Bassum eingefädelt hatte.

Werder Bremen-Legenden Thomas Schaaf und Claudio Pizarro sollen mit dabei sein

Ailton habe reichlich Einladungen an frühere Weggefährten aus Bundesliga-Zeiten verschickt – etwa an Claudio Pizarro, Giovane Elber oder Dede. Nicht fehlen darf natürlich auch der gebürtige Bassumer Christian Schulz. Zudem sei Thomas Schaaf als Coach angefragt worden. „Wer letztlich kommt, werden wir sehen“, meint Launer und fügt an: „Es wird aber nicht so sein, dass die Mannschaft so aussieht wie Werders Traditionself, in der Toni ja auch spielt.“

Nach dem Spiel (ab etwa 20.00 Uhr) folgt Ailtons große Geburtstagsfeier in einem italienischen Restaurant („Pino“) in Syke. „Da sind dann auch die Spielerfrauen und ein paar Funktionäre dabei“, sagt Launer. Hierfür bietet er eine begrenzte Zahl an Karten an – Interessierte melden sich unter info@bassum-open-air.de. Tickets fürs Spiel (zwischen acht und 16 Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt) gibt es ab Samstag bei „Papier und Tinte“ in Bassum sowie „Gabis Kosmetikstudio“ in Syke. (mr)