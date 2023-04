„Typisch Ailton“: Werder-Legende trifft beim Comeback, sieht kurios Gelb und denkt ans Weiterspielen in der 3. Kreisklasse

Ailton gibt Pflichtspiel-Comeback

Ailton hat sein Pflichtspiel-Comeback gefeiert - in der 3. Kreisklasse! Die Legende des SV Werder Bremen traf direkt für den TSV Bassum III, sah kurios Gelb - und könnte sich sogar noch mehr Einsätze vorstellen.

Bassum – Um exakt 16.26 Uhr war am Sonntagnachmittag endlich das Lächeln zurück im Gesicht von Ailton Goncalves da Silva. Soeben hatte die Legende des SV Werder Bremen bei ihrem Pflichtspiel-Comeback für den TSV Bassum III getroffen – nach einem kurzen Sprint, einem wuchtigen Körpereinsatz und mit einem knallharten Linksschuss ins rechte untere Eck. „Typisch Ailton“, strahlte der 49-jährige Brasilianer hinterher: „Und Ailton ohne Tor ist doch langweilig.“

Es war gleichzeitig der Endstand zum 2:2 (0:2) im Derby der 3. Kreisklasse gegen den SC Twistringen IV – und der Schlusspunkt eines gelungenen Amateurfußball-Events. 882 Zuschauer waren bei herrlichem Sonnenschein in Bassum dabei und jubelten dem „Kugelblitz“ zu – vor allem natürlich nach seinem Tor. „Ich bin hoch zufrieden“, resümierte Ailton und schloss – hoppla – sogar einen weiteren Einsatz für den TSV nicht aus.

Werder-Bremen-Legende Ailton trifft in der Kreisklasse - und sieht Gelb, weil er der Schiedsrichterin den Kopf tätschelt

Seine Rückkehr nach etwa zehn Jahren ohne Pflichtspiel trieb viele Fans und mehrere Medien mit Fernsehteams schon früh auf die Bassumer Sportanlage. Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff waren die Parkplätze voll, die Schlange am Eingang wurde immer länger. Und auf dem Nebenplatz wärmten sich schon die beiden Mannschaften auf. Mittendrin: Ailton, der zwischendurch immer mal wieder Autogramm- und Selfie-Wünsche erfüllte.

Als es dann losging, war schnell zu merken, dass es für den Torschützenkönig und Double-Helden des SV Werder Bremen von 2004 an diesem schönen Frühlingstag nicht ganz so leicht werden würde. Seine Bassumer Teamkollegen schafften es – vor allem in der ersten Halbzeit – nur selten, den Mittelstürmer in Position zu bringen. Seine erste Chance, einen Linksschuss aus spitzem Winkel, vereitelte SCT-Keeper Kai Ebenthal (26.). Dann hatte er Pech, der Ball trudelte nach einem Solo – vorbei an vier Twistringern – an den Pfosten (38.). Ansonsten fiel „Toni“, dessen erster Gegenspieler Julian Knickmann (ein glühender Werder-Fan) schon nach einer Viertelstunde verletzt runter musste, eigentlich nur auf, als er reklamierte und Schiedsrichterin Nicole Uhde dann leicht am Kopf tätschelte – Gelb (35.).

Werder-Bremen-Ikone Ailton hat Spaß beim TSV Bassum III in der 3. Kreisklasse - Folgt ein zweites Spiel?

Auf der anderen Seiten waren die Gäste zielstrebiger und effektiver. Nick Müller (23.) und Dennis Brüggemann (28.) schossen ein 2:0 heraus. Nach dem Seitenwechsel sorgte der eingewechselte Nils Kramer für den Anschlusstreffer (59.) – und nur eine Minute später war dann Ailton mit dem Ausgleich dran. Um ein Haar hätte der Ex-Profi des SV Werder Bremen sogar noch den Sieg eingetütet, doch Ebenthal reagierte stark.

So blieb es beim 2:2, das den prominenten Gastspieler durchaus glücklich machte: „Es hat eine Menge Spaß gemacht hier in Bassum, auch mit meiner Mannschaft“, sagte er im Gespräch mit Kreiszeitung und DeichStube, nachdem er eine gute Stunde lang alle Fan-Wünsche erfüllt hatte. Fitnessmäßig sei er zwar nicht bei 100 Prozent, trotzdem spielte er 90 Minuten durch: „Es reicht noch.“

Offenbar ist er wieder auf den Geschmack gekommen, Fragen nach einer Wiederholung bügelte er jedenfalls nicht ab. Vereinsmitglied beim TSV Bassum ist der Bremer Publikumsliebling bereits. Folgt also Spiel zwei? „Warum nicht?“, fragte er und grinste sein Ailton-Grinsen: „Ich bin zwar in den nächsten zwei Monaten viel mit Werders Traditionsmannschaft unterwegs. Aber wir gucken mal!“ (mr)