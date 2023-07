Rochade bei Werder: Buchanan weg, Röcker da

Lee Buchanan wird künftig nicht mehr für den SV Werder Bremen spielen und nach DeichStube-Informationen zu Birmingham City wechseln. Der Engländer konnte die Erwartungen nicht erfüllen und soll zuletzt selbst auf einen Transfer gedrängt haben.

Zell am Ziller – Auch wenn der Transfer dem SV Werder Bremen wichtiges Geld in die Kasse spült, die Geschichte mit Lee Buchanan hatten sich die Beteiligten ganz anders vorgestellt. Der Engländer sollte sich an der Weser so gut entwickeln, dass er in ein paar Jahren für eine fette Ablöse in die Heimat zurückkehrt. Doch nun geht der 22-Jährige schon nach nur einer Saison. Werder verkündete am Dienstag, dass der Linksverteidiger das Trainingslager im Zillertal verlassen hat und zu einem anderen Club gereist ist. Nach Informationen der DeichStube soll Buchanan fest an den englischen Zweitligisten Birmingham City transferiert werden.

Werder Bremens Clemens Fritz über Lee Buchanan-Nachfolge: „Wir lassen uns nicht treiben“

Noch am Samstag hatte Sportchef Frank Baumann betont, dass Buchanan erst gehen dürfe, wenn ein Ersatz für ihn verpflichtet worden ist. Offenbar war aber das Angebot aus England so gut, dass Werder Bremen von dieser Vorgehensweise Abstand nahm. Zudem soll Lee Buchanan selbst auf einen Wechsel gedrängt haben. Ein neuer Linksverteidiger soll zwar schnell verpflichtet werden, aber Clemens Fritz betonte als Leiter Profifußball gegenüber dem „kicker“: „Wir lassen uns nicht treiben. Wir wollen uns sicher sein.“

So wie bei Lee Buchanan. Da standen die Zeichen schon länger auf Abschied. Der englische U21-Nationalspieler war zwar 21 Mal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen, stand dabei aber nur zwei Mal in der Startelf. Trainer Ole Werner vertraute lieber dem neun Jahre älteren Anthony Jung. Schon früh wurde öffentlich kommuniziert, das Werder Bremen eine Verstärkung für die linke Seite sucht und Buchanan dann verliehen oder verkauft werden soll. Nun wird Letzteres eintreten. Dabei macht der Bundesligist wahrscheinlich sogar noch einen Gewinn. Denn vor einem Jahr hatten die Bremer von einem Sonderkündigungsrecht des Spielers profitiert, es mussten nur 500.000 Euro Aufwandsentschädigung an den englischen Zweitligisten Derby County überwiesen werden. Diese Summe dürfte nun deutlich höher sein.

Cimo Röcker ersetzt Lee Buchanan beim SV Werder Bremen - zumindest vorerst

Lee Buchanan hinterlässt im Zillertal erst einmal eine Lücke auf der linken Abwehrseite, und die schloss der SV Werder Bremen kurzfristig mit Cimo Röcker. Der U 23-Spieler wurde nach Österreich beordert und trainierte schon am Dienstag mit den Profis. Erst vor Kurzem war der 29-Jährige zu den Grün-Weißen zurückgekehrt. In Zell am Ziller kennt sich Röcker aus, dort war er vor zehn Jahren schon mal dabei, letztlich reichte es aber nicht für die Bundesliga-Mannschaft. (kni)