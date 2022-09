Werder-Neuzugang Buchanan als „Rookie des Monats“ nominiert

Von: Marius Winkelmann

Werder Bremens Verteidiger Lee Buchanan steht zur Wahl als Bundesliga-Rookie des Monats August! © gumzmedia

Bremen – Die Bundesliga-Saison ist für den SV Werder Bremen mit acht Punkten aus fünf Spielen sehr gut angelaufen. Klar, dass dabei auch so mancher Spieler zu überzeugen wusste. Einer von ihnen: Lee Buchanan. Der englische Linksverteidiger wurde jetzt von der DFL für die Auszeichnung „Rookie des Monats“ nominiert.

Obwohl Lee Buchanan noch nicht zum Stammpersonal bei den Grün-Weißen zählte, konnte der 21-Jährige in seinen vier Kurzeinsätzen im August durchaus auf sich aufmerksam machen. Besonders in Erinnerung bleibt sein starker Auftritt beim irren 3:2-Sieg bei Borussia Dortmund – inklusive seines Traumtores, das die spektakuläre Wende im Signal-Iduna-Park einleiten sollte. Damit gelang Buchanan Historisches: Er wurde zum ersten englischen Torschützen in der Geschichte des SV Werder Bremen.

„Rookie des Monats August“: Werder-Bremen-Profi Lee Buchanan neben Matthijs de Ligt und Josha Vagnoman nominiert

Auch in seinen weiteren Kurzauftritten gegen den VfB Stuttgart (2:2), beim VfL Wolfsburg (2:2) und beim 3:4 gegen Eintracht Frankfurt zeigte der Neuzugang von Derby County couragierte Leistungen. Der englische U21-Nationalspieler deutete sein großes Potenzial nicht nur an, sondern hat sich bei Werder Bremen bereits in wenigen Wochen zu einer echten Alternative zum erfahreneren Anthony Jung gemausert. Ärgerlich, dass Lee Buchanan ausgerechnet jetzt Knieprobleme zu schaffen machten.

Dafür darf Lee Buchanan nach einem starken Saisonstart jetzt auf eine persönliche Auszeichnung hoffen. Die Konkurrenz des Profis von Werder Bremen bei der Wahl zum „Rookie des Monats August“ ist allerdings namhaft: Matthijs de Ligt, 67-Millionen-Euro-Neuzugang des FC Bayern München, und Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart sind ebenfalls nominiert. Wahlberechtigt sind die Kapitäne der 18 Bundesliga-Clubs, ausgewählte Experten und Fans aus aller Welt, die ihre Stimme HIER online abgeben können. (mwi)