Traum erfüllt: Werder-Profi Gruev feiert Länderspiel-Debüt für Bulgarien

Von: Marius Winkelmann

Ilia Gruev, hier noch im Dress der bulgarischen U21, hat sein Länderspiel-Debüt für Bulgariens A-Nationalteam gefeiert. Gegen Gibraltar kam der Profi des SV Werder Bremen über 72 Minuten zum Einsatz. © IMAGO / Liubomir Asenov

Bremen/Rasgrad – Sportlich ging es aus Sicht der Bulgaren vor allem darum, die Negativserie von acht sieglosen Spielen am Stück zu beenden – und das sollte im Spiel gegen den chancenlosen Underdog aus Gibraltar auch standesgemäß gelingen. Speziell ein Mann dürfte diesen Abend in der spärlich besetzten Ludogorets Arena in Rasgrad für immer in Erinnerung behalten: Ilia Gruev. Der defensive Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen hat sich nämlich seinen Traum von der A-Nationalmannschaft erfüllt.

Der 22-Jährige hat am Freitag sein Debüt für Bulgarien gefeiert. Beim Nations-League-Spiel gegen Gibraltar durfte Ilia Gruev von Beginn an ran und stand beim 5:1-Sieg 72 Minuten lang auf dem Platz. Direkt an einem Treffer beteiligt war das Bremer Eigengewächs zwar nicht, zum Zeitpunkt seiner Auswechslung war die Partie aber bereits entschieden. Das Team von Trainer Mladen Krstajic – für den früheren Profi des SV Werder Bremen war es ebenfalls die Premiere an der Seitenlinie – führte da bereits mit 4:1. Kurios: Durch den Einsatz von Gruev darf sich Werder nur einen Tag nach dem Debüt von Romano Schmid für Österreich nun über den nächsten A-Nationalspieler in seinem Kader freuen.

Die Bulgaren um Ilia Gruev waren für die gibraltarische Nationalmannschaft, die überwiegend aus Feierabendfußballern besteht, schlichtweg eine Nummer zu groß. Die Treffer für die „Löwen“ erzielten Valentin Antov (23.), Kiril Despodov (36.), Radoslav Kirilov (52.), Ilijan Stefanov (55.) und Marin Plamenov Petkov (81.). Für den Außenseiter hatte Roy Chipolina zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen (26.).

Dank des Heimsieges steht Bulgarien vor dem letzten Spieltag in Gruppe 4 der Liga C mit sechs Punkten auf dem dritten Rang - und damit nur noch einen Zähler hinter Nordmazedonien. Zum Abschluss der Nations League könnten die Bulgaren die zweitplatzierten Nordmazedonier mit einem Sieg im direkten Duell am Montag (20.45 Uhr) also noch überholen. Gibraltar steigt dagegen sicher in die Liga D ab. (mwi)