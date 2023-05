Neuer Job für Werders Ex-U23-Trainer: Konrad Fünfstück wird Nationaltrainer Liechtensteins

Von: Marius Winkelmann

Kurz nach Entlassung bei Werder Bremen: Konrad Fünfstück wird Nationaltrainer in Liechtenstein. © gumzmedia

Das kommt doch etwas überraschend: Kurz nach seiner Entlassung bei Werder Bremen wird Konrad Fünfstück Nationaltrainer bei Liechtenstein.

Bremen/Vaduz – Das ging schnell! Nur eine Woche nach seiner Entlassung als Cheftrainer bei der U23 des SV Werder Bremen hat Konrad Fünfstück schon einen neuen Job gefunden: Der 42-Jährige übernimmt ab dem 1. Juni das Amt als Nationaltrainer von Liechtenstein. Das gab der Liechtensteiner Fußballverband am Dienstag bekannt.

„Für mich ist es etwas Besonderes und eine Ehre, zukünftig als Nationaltrainer zu arbeiten. Ich freue mich auf das Team und die Mitarbeitenden des Liechtensteiner Fußballverbandes“, wird Konrad Fünfstück in einer Verbandsmitteilung zitiert. Beim 199. der Fifa-Weltrangliste folgt der gebürtige Bayreuther, der knapp vier Jahre lang die U23 des SV Werder Bremen trainierte und jüngst aufgrund der akuten Abstiegsgefahr in der Regionalliga Nord von seinen Aufgaben entbunden wurde, auf Nationaltrainer Martin Stocklasa. Im Rahmen einer Pressekonferenz soll der UEFA-Pro-Lizenzinhaber demnächst offiziell vorgestellt werden.

In Liechtenstein freut man sich aber schon jetzt ausdrücklich auf den Ex-Trainer des SV Werder Bremen: „Mit Konrad Fünfstück konnten wir einen ausgewiesenen Fachmann als Nationaltrainer verpflichten, der über sehr viel Erfahrung und beträchtliche Erfolge in der Arbeit mit jungen Spielern verfügt“, sagt LFV-Präsident Hugo Quaderer. Und weiter: „Wir sind überzeugt, dass er mit diesem Hintergrund und seinen regionalen Kenntnissen der richtige Mann zur Weiterverfolgung des personellen Umbruchs in der Nationalmannschaft ist.“

Vor seiner Zeit bei Werder Bremen stand Konrad Fünfstück beim Schweizer Verein FC Wil sowie in Deutschland beim 1. FC Kaiserslautern und bei der SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag. Im Juni wird es für Fünfstück dann erstmals ernst: Dann stehen für Fußballzwerg Liechtenstein die EM-Qualifikationsspiele in Luxemburg (17. Juni) und gegen die Slowakei (20. Juni) an. (mwi)