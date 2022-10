Nähe zur rechten Szene? Werder-Fans attackieren Tim Wiese – und der wehrt sich

Von: Björn Knips

Teilen

Nähe zur rechten Szene? Tim Wiese wehrt sich gegen die Vorwürfe der Fans des SV Werder Bremen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Bremen – Eigentlich gehört Tim Wiese bei den Fans des SV Werder Bremen zu den beliebtesten Ex-Profis, was auch beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro vor einer Woche deutlich zu hören war, wenngleich es auch da schon einige Pfiffe für den einstigen Keeper gab. Nun legten die Kritiker öffentlichkeitswirksam nach. Beim 5:1-Heimsieg der Bremer gegen Borussia Mönchengladbach präsentierten Fans in der Ostkurve ein Banner mit einer deutlichen Ansage: „Wer mit Nazis abhängt, hat im Weserstadion nichts zu suchen – keine Bühne für Tim Wiese!“ Während Wiese selbst mit deutlichen Worten auf diese Aktion reagierte, möchte Werder den Vorfall erst intern inhaltlich klären und sich dann in den nächsten Tagen dazu äußern.

„Das ist absoluter Schwachsinn. Ich habe nichts mit der rechten Szene zu tun und positioniere mich auch ganz klar gegen Rechts“, betonte Tim Wiese am Sonntagmorgen auf Nachfrage der DeichStube: „Jeder, der mich näher kennt, weiß doch, dass ich mit vielen Migranten befreundet bin. Einige instrumentalisierende Möchtegern-Fans haben deshalb auch schon spekuliert, dass ich mit irgendwelchen Clans kooperiere. Das ist doch alles Unsinn.“

Nähe zur rechten Szene? Ex-Werder-Bremen-Torwart Tim Wiese: „Das ist absoluter Schwachsinn“

Auslöser des Fan-Protest gegen Tim Wiese sind Fotos in den sozialen Medien, die den 40-Jährigen mit Mitgliedern des Motorradclubs „Radikal Kameradschaft Bremen“ zeigen. Diese Gruppe würde mit 'Kategorie C'-Sänger Hannes Ostendorf „gemeinsame Sache machen", behauptet der Twitter-Account „AfD Watch Bremen" – und Ostendorf gehöre der rechten Hooligan-Szene an. Wiese bestätigt den Kontakt zu Heiko Dörfer, dem Gründer der „Radikal Kameraden Bremen“. „Heiko betreibt seit 25 Jahren ein Fitnessstudio in Lilienthal. Dort haben wir uns vor Jahren kennengelernt, weil ich dort intensiv trainiere. Wir sind befreundet. Heiko ist nicht rechtsradikal, in sein Studio gehen doch ganz viele Leute - Omas, Opas, alle“, sagt der ehemalige Torwart des SV Werder Bremen.

Auch Dörfer selbst weist die Vorwürfe gegenüber der DeichStube zurück: „Ja, ich bin ein Patriot und liebe mein Land. Aber wir sind nicht rechtsradikal. Wir halten uns als Motorrad-Club nicht mit Nazis auf, sondern fahren einfach nur Motorrad.“ Einen Kontakt zu Ostendorf räumt er allerdings ein. Der habe ebenfalls mal für kurze Zeit in dem Fitnessstudio trainiert und den Club dann um Motorräder für ein Musik-Video gebeten. „Das haben wir gemacht – und dann sind von der Polizei Fotos von uns bei der Anfahrt gemacht worden“, erinnert sich Dörfer.

Fans von Werder Bremen zeigen Banner: „Wer mit Nazis abhängt, hat im Weserstadion nichts zu suchen – keine Bühne für Tim Wiese!“

In einer Polizeimeldung vom 5. Juni 2021 hieß es dann später: „Die Polizei Bremen stoppte am Vormittag in Walle ein Treffen von etwa 70 Personen. Einige Teilnehmer waren der rechtsextremen Szene zuzuordnen. Die Einsatzkräfte stellten Motorräder, Baseballschläger, zwei CDs mit dem Bild von Adolf Hitler und Pyrotechnik sicher. Die Personen trafen sich am Vormittag in der Cuxhavener Straße. Viele reisten mit Autos an, es waren aber auch etliche Motorradfahrer dabei. Diese trugen Kutten mit der Aufschrift ,Radikale Kameraden Bremen‘. Am Geländer der Fußgängerbrücke über der Cuxhavener Straße befestigten Vermummte ein Banner mit den Aufdrucken „Kategorie C‘ und „hungrige Wölfe‘“. Seit dieser Veröffentlichung würde sein Motorradclub mit der rechten Szene in Verbindung gebracht, sagt Dörfer, „aber das stimmt einfach nicht“. Es habe keine weiteren Vorfälle gegeben und auch ein Verbot des Clubs sei überhaupt kein Thema gewesen.

Tim Wiese war am Samstagabend nicht im Weserstadion, wo er eigentlich regelmäßig zu Gast ist. Und er will auch in Zukunft kommen: „Warum sollte ich Zuhause bleiben?“ Mit Werder Bremen habe er in der Vergangenheit schon mal über das Thema gesprochen: „Da gibt es keine Probleme.“ Eine Zusammenarbeit wie mit anderen Ex-Profis gibt es allerdings auch nicht. Der Club positioniert sich regelmäßig mit Aktionen wie „Klare Kante gegen rechts“ und ist deshalb in den sozialen Medien aufgefordert worden, dies auch im Fall Wiese zu tun. (kni)