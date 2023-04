Bitte nächster „Duckschtrick“, Werder! Aber noch ist nicht Schicht im Schacht für Schalke

Von Rollo Fuhrmann. Die Jungs von Ole Werner können sich auf einiges gefasst machen: Die Knappen wissen, was die Stunde geschlagen hat! Sie werden alles versuchen, die minimale Chancen auf den Klassenerhalt zu erhalten - und das in einer aufgeladenen Atmosphäre in der Veltins-Arena. Deshalb wird das Spiel für Werder Bremen trotz des glanzvollen Auftritts in Berlin alles andere als ein leichtes Unterfangen.

Ja, viele Fans des SV Werder Bremen glauben bereits, dass die erste Liga auch in der nächsten Saison sicher ist. Doch gerade ich habe auf Schalke mit dem ‚sicher‘ so meine Erfahrung gemacht. Sicher ist für mich inzwischen erst, wenn Schluss ist. Ohne volle Konzentration auf das Wesentliche wird man auch als Favorit nicht bestehen können. Ich denke aber, dass die Mannschaft das weiß und die große Chance zum endgültigen Verbleib in Liga eins nicht verspielen wird.

Es sei allerdings daran erinnert, dass die Schalker am 28. Spieltag die Hertha mit 5:2 aus dem Stadion geschossen haben. Sie besitzen eine zuweilen doch echt starke Offensive mit Marius Bülter und Simon Terodde. Wenngleich beiden die Konstanz in ihren Leistungen fehlt. Das gilt allerdings auch für die Abwehr des SV Werder Bremen. 56 Gegentore, ebenso viele wie der Gegner, sprechen eine deutliche Sprache. Immer wieder gibt es völlig unnötige Fehler, sei es aus Unkonzentriertheit oder einfach nur Leichtsinnigkeit.

Rolf „Rollo“ Fuhrmann: Der Marsch der Fans des SV Werder Bremen in Berlin hat einen starken Eindruck hinterlassen

Zwei Dinge stimmen mich aber sehr positiv: 1. Der unfassbare Fanmarsch in Berlin, der bundesweit für große Aufmerksamkeit gesorgt und einen starken Eindruck hinterlassen hat. Wo bitteschön gab es das schon mal bei einem eigentlich ganz normalen Auswärtsspiel? Die Fans des SV Werder Bremen würden gewiss auch Schalke stürmen, müssen sich aber mit dem Gästekontingent begnügen. Aber auch das reicht, um ordentlich Stimmung zu machen.

2. Der eindrucksvolle Erfolg bei der Hertha auch ohne Niclas Füllkrug. Das hat sicherlich nicht nur mich überrascht. Klar wusste man, dass Marvin Ducksch auch Tore schießt. Aber gleich drei in einem Spiel? Ich nenne es einen ‚Duckschtrick‘. Elf Tore und sechs Vorbereitungen sprechen eine deutliche Sprache. Füllkrug und Ducksch bilden das derzeit erfolgreichste Sturmduo in der Bundesliga. Bleibt zu hoffen, dass Füllkrugs Wadenprobleme bald kein Thema mehr sind. Und wenn nicht? Werder Bremen hat gezeigt, dass es auch ohne ihn geht. Wenn dann auch noch die Defensive die Aufmerksamkeit hoch hält, dürfte für Schalke 04 fast schon Schicht im Schacht sein.