Anfeuern und abfeiern: Kommt vorbei zum Kicker-Turnier mit den Werder-Legenden Ailton und Klasnic – der Eintritt ist frei

Anfeuern und abfeiern: Kommt vorbei zum Kicker-Turnier der DeichStube mit den Werder Bremen-Legenden Ailton und Ivan Klasnic – der Eintritt ist frei. © DeichStube

An die Kicker, fertig, los! Am Donnerstag, 6. April, lässt es die DeichStube beim Kicker-Turnier im Schlachthof Bremen richtig krachen. 16 Mannschaften – darunter die Werder Bremen-Legenden Ivan Klasnic und Ailton –ermitteln den ersten DeichKicker-Meister. Und Ihr könnt live dabei sein, denn der Eintritt ist frei! Also kommt vorbei, unterstützt Euer Lieblingsteam und gewinnt tolle Preise!

Bremen – Am Donnerstag, 6. April, ist es endlich soweit: Die DeichStube veranstaltet ihr erstes Tischfußball-Turnier. Ab 19 Uhr (Einlass ist um 18 Uhr) spielen 16 Mannschaften im Schlachthof Bremen den ersten DeichKicker-Meister aus – und Ihr könnt zuschauen, der Eintritt ist kostenlos. Mit dabei sind auch die Werder-Legenden Ailton und Ivan Klasnic, die als Team der Bremer Traditionsmannschaft antreten werden. Also kommt vorbei, unterstützt Euer Lieblingsteam und gewinnt tolle Preise. Denn nicht nur die Sieger des DeichKicker-Turniers können eine Belohnung abstauben, auch auf die Fans und Zuschauer warten tolle Überraschungen.

So erhält die Mannschaft, die den größten Fanclub zum Kicker-Turnier der DeichStube mitbringt, einen Gutschein für eine exklusive Führung durch das Wohninvest Weserstadion (für 15 Personen). Doch damit nicht genug: Wer vor Beginn des Turniers die Siegermannschaft richtig voraussagt, erhält ein besonderes „DeichKicker-Paket“. Inhalt? Lasst euch überraschen! Für die passende Stimmung im Schlachthof Bremen wird DJ Sören von „Final Sound“ sorgen, moderiert wird der exklusive Kicker-Abend von eingeDEICHt-Host Timo Strömer sowie von „Sky“-Kultreporter und DeichStube-Kolumnist Rolf „Rollo“ Fuhrmann.

Der Eintritt ist frei: Kommt vorbei und unterstützt eure Mannschaft beim DeichStube-Kicker-Turnier im Schlachthof Bremen

Auf die Teilnehmer warten ebenfalls viele Preise. Das Gewinner-Team erhält neben einem schicken DeichKicker-Siegerpokal zwei 100-Euro-Gutscheine von Burdenski Sportswear und dazu noch ein grün-weißes Schnaps-Paket. Für die Vizemeister gibt es natürlich auch einen Pokal, einen 50-Euro-Gutschein von Burdenski Sportswear und ein Gin-Paket. Die Drittplatzierten dürfen sich ebenfalls über eine Trophäe freuen und dazu über einen 25-Euro-Gutschein von Burdenski Sportswear sowie ein Gin-Paket. Die Verlierer des kleinen Finals können sich mit einem Gin-Paket und einem Schnaps-Paket trösten. Dazu bekommt jeder Teilnehmer ein Goodie-Bag.

So ist der Ablauf: Anpfiff ist am Gründonnerstag, 6. April, um 19 Uhr im Schlachthof Bremen (Findorffstraße 51, 28215 Bremen, Fußweg vom Bremer Hauptbahnhof ca. zehn Minuten). Einlass ist ab 18 Uhr, um 18.30 Uhr werden alle Teilnehmer und Gäste begrüßt. Zuschauer sind herzlich eingeladen, das Turnier live zu verfolgen, ihre Teams zu supporten und mit allen zu feiern. Der Eintritt ist frei.

Das DeichStube-Kicker-Turnier findet am 6. April im Schlachthof Bremen statt, der Eintritt ist frei

Das sind die Regeln: Gespielt wird mit 16 Zweier-Teams im Turnier-Modus. In der Vorrunde gibt es vier Vierer-Gruppen, jeder spielt gegen jeden. Ein Duell dauert zehn Minuten. In der Vorrunde bringt ein Sieg drei Punkte, ein Unentschieden einen Zähler. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Sollte eine Partie in der K.o.-Phase nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, entscheidet das Golden Goal, also das nächste erzielte Tor.

Hier wird gespielt: Es gibt fünf Kicker-Tische. Der Platz „DeichStube“ wird von der Agentur Plietsch präsentiert, der Platz „Zillertal“ von Burdenski Event. Die AOK Niedersachsen setzt den Platz „Ostkurve“ in Szene, der VBN (Verkehrsmittelbund Bremen/Niedersachsen) den Platz „Osterdeich“ und die Vreeda GmbH den „Platz 11“.

Sie laufen auf jeden Fall auf: Stars des Abends sind natürlich Ailton und Ivan Klasnic – Werder Bremens Double-Sieger von 2004. Sie treten für die Traditionsmannschaft an. Aber können die Torjäger auch kickern? Die Konkurrenz wird riesig sein – und kommt auch aus der DeichStube. Dort spielen sich bereits seit Wochen die Redakteure Malte Bürger und Mario Nagel warm. Wir könnten jetzt schreiben, dass sie sich im harten internen Wettkampf durchgesetzt haben, aber schaut es Euch am 6. April lieber selbst an…

Das ist die Location: Der Schlachthof Bremen ist bekannt als Bremens größtes Kulturzentrum und bietet Grandioses, Kleines & Feines, Rock, Pop, Punk, Jazz, Chor und Weltmusik. Außerdem gibt es Theater, Literatur, Diskussion und Kooperation. Vor allem aber: ein gleichberechtigtes Miteinander, ein professionelles, internationales Kulturprogramm sowie die Unterstützung und Präsentation von Amateur- und Jugendkulturen durch Workshops und Werkstätten. Das alles in einem alten Schlachthof von 1882, der auch heute noch vieles von seinem alten Charme behalten hat. Seit über 40 Jahren ist das Kulturzentrum in dem Backsteingebäude zu Hause, dessen Wasserturm weit über Findorff hinaus zu sehen ist – aber altmodisch ist hier nichts!