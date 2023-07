Kein Wettanbieter mehr: Werder Bremen sucht Nachfolger von „betway“

Von: Björn Knips

Der SV Werder Bremen wird künftig nicht mehr von dem Wettanbieter „betway“ gesponsert. Die Verantwortlichen um Klaus Filbry bemühen sich bereits um einen Nachfolger. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen wird künftig nicht mehr von dem Wettanbieter „betway“ gesponsert und befindet sich jetzt auf der Suche nach einem Nachfolger.

Zell am Ziller – Ob man sie nun mag oder nicht, Wettanbieter gehören als Sponsor inzwischen zum Fußball wie Biermarken oder Automobilhersteller. Kein Club möchte auf diese Einnahme verzichten. Der SV Werder Bremen muss das aktuell allerdings. Denn „betway“ ist von den Werbetafeln des Bundesligisten verschwunden, der Vertrag mit dem britischen Unternehmen ausgelaufen. Damit fehlen stolze 1,5 Millionen Euro pro Jahr in der Kasse. Doch auf Nachfrage der DeichStube gibt sich Werder-Boss Klaus Filbry im Trainingslager in Zell am Ziller gelassen: „Wir sind in zielführenden Gesprächen.“ Gut möglich, dass Werder schon bald einen Nachfolger von „betway“ präsentieren wird.

Werder Bremen erzielt Rekordergebnis im Bereich Sponsoring und Hospitality - und peilt noch höhere Umsätze an

Dazu passt auch Filbrys grundsätzliche Prognose: „Wir haben in dem abgelaufenen Geschäftsjahr im Bereich Sponsoring und Hospitality ein Rekordergebnis von 38 Millionen Euro erreicht – und wir peilen die 40 an. Da bin ich sehr zuversichtlich.“ Ob dazu auch „best medical“ beitragen wird, ist noch offen. Das Unternehmen, das medizinische Fachgeräte produziert, war erst vor einem Jahr zum Topsponsor bei Werder Bremen aufgestiegen, hat sich aber schon wieder zurückgezogen. „Da sind wir weiterhin im engen Austausch. Es hängt von Genehmigungsverfahren ab, die von dem Unternehmen gerade für ein neues Produkt beantragt worden sind“, berichtet Filbry. (kni)