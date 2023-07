Werder-Legende Johan Micoud wird 50 – Klaus Allofs erinnert sich an den besonderen Wechsel

Im Kult-Hotel zum Transfer-Coup

Johan Micoud wird 50: Klaus Allofs (re.) erinnert sich anlässlich des runden Geburtstages an die besondere Verpflichtung der Vereinslegende des SV Werder Bremen.

Johan Micoud feiert am Montag seinen 50. Geburtstag. Der damalige Sportchef Klaus Allofs erinnert sich an die besondere Verpflichtung der Vereinslegende des SV Werder Bremen.

Bremen – Am Ende des Gesprächs wird Klaus Allofs sogar ein wenig pathetisch: „Die Schönheit seines Spiels und seine ganz besondere Erscheinung nehmen als Gesamtkunstwerk ganz gewiss in der Historie des SV Werder Bremen eine Top-Platzierung ein.“ Die Rede ist natürlich von Johan Micoud, der mit – oder besser gesagt – mit dem der SV Werder 2004 das Double gewonnen hat. Am Montag wird der Franzose 50 Jahre alt. Allofs – von 1999 bis 2012 Sportchef bei Werder – verrät im Gespräch mit der DeichStube, wie er Micoud einst nach Bremen gelotst hat – und dabei spielten ein kultiges Hotel und das Wetter eine sehr große Rolle.

Es war im Frühling 2002, als Allofs einen Anruf eines Beraters bekam. Der Sportchef, der heute für den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf tätig ist, war es gewohnt, dass ihm Spieler angeboten wurden, und dementsprechend entspannt. Aber als er merkte, dass es um Johan Micoud ging, „da war ich direkt elektrisiert“, erinnert sich der heute 66-Jährige: „Natürlich hast du so einen Spieler auf deiner Wunschliste, aber nicht auf deiner realistischen. Ich konnte es kaum glauben, dass wir als Werder Bremen eine echte Chance haben sollten, Johan nach Bremen zu bekommen. Das war außerhalb jeder Vorstellungskraft.“ Denn Micoud gehörte in Europa zur Kategorie Topspieler. „Er war in Frankreich der Kronprinz von Zinedine Zidane“, erinnert sich Allofs. Was eigentlich gut klingt, stellte für Micoud ein echtes Problem dar. Er kam in der Nationalmannschaft nicht an Zidane vorbei, in Frankreich erhielt er nicht die gewünschte Anerkennung. Also flüchtete er 2000 nach Italien zum AC Parma, doch der schlitterte in eine Finanzkrise. Zwei Jahre später sollte und wollte Micoud einfach nur noch weg. Der Franzose fühlte sich dort überhaupt nicht mehr wohl. „Das Tischtuch war zerschnitten, er durfte quasi ablösefrei weg“, berichtet Allofs.

Johan Micoud wird 50: So holte Manager Klaus Allofs die Werder-Legende nach Bremen

Aber warum dann ausgerechnet der SV Werder Bremen? „Sein Berater wusste, dass ich früher in Frankreich gespielt und Johans Weg verfolgt habe. Ansonsten war Johan in Deutschland nicht so bekannt“, erzählt Klaus Allofs und erklärt: „Das ist über 20 Jahre her, da war die Fußball-Welt nicht so gläsern wie heute durch das Internet.“ Damals zählten noch mehr persönliche Kontakte. „Ich habe mich ziemlich schnell in den Flieger nach Nizza gesetzt, um Johan zu treffen.“ Und das nicht irgendwo, sondern im legendären Hotel „Le Negresco“ direkt an der Cote d’Azur mit Strandblick. „Das war einfach wunderschön dort“, schwärmt Allofs. Und auch Johan Micoud sei beeindruckt gewesen – vom Hotel, aber eben auch davon, dass Allofs sofort gekommen sei. „Johan war einer, der wollte Respekt spüren und Vertrauen.“

Und da half es dem angereisten Bremer, dass er ausgerechnet für Micouds ehemaligem Club Girondins Bordeaux aufgelaufen ist. Deshalb konnte Allofs mit ihm auch auf Französisch sprechen: „Das schafft Nähe und Vertrauen.“ Auch bei Micouds Frau, die beim Treffen ebenfalls dabei war. „Da habe ich anfangs schon ein bisschen in ungläubige Augen geschaut“, so Allofs: „Für Südfranzosen ist Bremen so weit oben im Norden, dass sie sich große Sorgen um das Wetter machen. Johans Frau hat mich sogar gefragt, wie lange bei uns Schnee liegt. Ich habe ihnen versichert, dass es gar nicht so schlimm ist und es auch bei uns einen schönen Sommer gibt.“ Dass es später dann an der Weser sehr oft regnete, wurde ihm aber nicht vorgeworfen. „Wir haben nie wieder über das Wetter gesprochen“, so Allofs.

Es gab aber noch einen wichtigen Punkt. „Den deutsch-französischen Kindergarten. Da hatten wir schon unseren Sohn hingeschickt, als ich als Spieler nach Bremen gekommen bin“, berichtet der Europameister von 1980, der von 1990 bis 1993 für Werder Bremen auflief und dabei auch den Europapokal der Pokalsieger gewann. „Das Eis zwischen den Micouds und mir war schnell gebrochen“, erinnert sich Allofs. Es folgten noch Gespräche mit Trainer Thomas Schaaf, danach sagte Joahn Micoud schnell zu. „Wirtschaftlich haben wir uns ohne Probleme geeinigt, wobei wir wie immer für Werder-Verhältnisse zu viel bezahlen mussten“, sagt Allofs und lacht. Die Investition machte sich aber mehr als bezahlt.

Klaus Allofs: Darum hat Johan Micoud beim SV Werder Bremen so gut funktioniert

„Johan hat das Leistungsniveau unserer Mannschaft sofort angehoben.“ Wobei der stolze Franzose mit seinem großen Ehrgeiz auch gerne mal aneckte. „Mit ihm war nicht gut Kirschen essen, wenn er im Spiel oder im Training verloren hatte“, so Allofs. Mehrfach musste der Sportchef schlichten – sogar nach Tätlichkeiten gegenüber Teamkollegen oder Journalisten. „Aber irgendwann vergisst man diese unangenehmen Geschichten ja – vor allem so kurz vor einem 50. Geburtstag“, lacht Allofs. Er möchte lieber erklären, warum Johan Micoud ausgerechnet in Bremen so gut wie nirgendwo anders funktioniert hat. „Für ihn war es die letzte Chance zu beweisen, wie gut er wirklich ist. Und weil er das so elegant und ohne große Schnörkel gemacht hat, haben ihn die Leute gemocht. Und das wiederum hat er gespürt und ihn noch besser gemacht.“ Eine nicht unerhebliche Rolle habe dabei der von den Fans kreierte Micoud-Song nach der Melodie des Beatles-Klassikers „Hey Jude“ gespielt. „Das hat ihm geschmeichelt, das hat ihn stolz gemacht.“ Genauso wie der Spitzname „Le Chef“.

Aber Johan Micoud blieb auch immer ein bisschen unnahbar, sprach bei Interviews nur Französisch oder Englisch, bloß kein Deutsch. „Johan war eben auch ein Dickkopf, aber wir haben gemeinsam einen sehr guten Weg gefunden“, blickt Klaus Allofs gerne zurück. Der Höhepunkt war fraglos der Double-Gewinn 2004. Aber auch danach sorgte Micoud mit seiner Klasse dafür, dass Werder nicht nur national, sondern auch international ein Topclub war. Nach insgesamt vier Jahren und 169 Pflichtspieleinsätzen (47 Tore, 57 Assists) verabschiedete sich Micoud 2006 nach Frankreich zu Girondins Bordeaux. Zwei Jahre später beendete er dort seine Karriere. Inzwischen arbeitet der Ex-Profi als Experte im französischen Fernsehen.

Am Montag werden bei Micoud viele Glückwünsche eingehen – auch aus Deutschland, wo er der Star war, der er in Frankreich nie sein durfte. Und für Werder wird der Spielmacher immer etwas ganz Besonderes bleiben, da ist sich Allofs sicher: „Johan war der Anfang einer schönen Tradition mit tollen Zehnern wie nach ihm auch Diego und Mesut Özil. Johan hat seine Mannschaft geprägt, er hat Werder geprägt.“ (kni)