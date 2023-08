„Ich muss noch besser werden“: Stage hat sich vor seinem zweiten Werder-Jahr viel vorgenommen – auch wegen seines Vaters

Von: Malte Bürger

Teilen

Jens Stage ist bei Werder Bremen zum Stammspieler und Leistungsträger gereift. Jetzt spricht der Däne über seine Vorsätze für die neue Bundesliga-Saison und die Forderungen seines Vaters.

Bremen – Das Lob fiel eher spärlich aus. Aber manchmal ist das eben so in einer gesunden Vater-Sohn-Beziehung. Da wird der Nachwuchs nicht mit Komplimenten überhäuft, sondern lieber mit weiteren Tipps versorgt. Jens Stage hat genau das im Sommer erlebt, als er sich mit seinem Herrn Papa ausgetauscht hat. Der dänische Profi des SV Werder Bremen hatte schon kurz nach seinem Wechsel vor einem Jahr verraten, dass sein Vater eine ganz wichtige Bezugsperson ist, wenn es um den eigenen Werdegang im Profigeschäft geht. Folgerichtig gab es auch jetzt eine gemeinsame Analyse nach Stages erstes Jahr in der Bundesliga. Mit dem Fazit: „Er hat gesagt, dass ich noch besser werden muss“, erzählte der 26-Jährige am Dienstag lachend.

Werder Bremens Jens Stage: „Ich will mehr von mir sehen“

Nun hat Stages Vater diese Meinung nicht exklusiv, auch der Filius sieht noch Steigerungspotenzial. „Ich will mehr von mir sehen, aber auch von der ganzen Mannschaft“, nahm er sich und seine Teamkollegen in die Pflicht. „Ich finde, dass es schon ganz gut war. Aber jetzt kommt ein sehr spannendes Jahr für uns.“ Und in den nächsten Monaten hilft das Erreichte der Vorsaison eben herzlich wenig. „Mein Vater sagt, dass man nie zufrieden sein darf“, betonte Jens Stage, „sondern immer weiterarbeiten muss, denn nur dann wird man selbst, aber auch der Verein ein besseres Jahr haben.“

Zumal es für Jens Stage erst seit Beginn des Jahres 2023 so richtig gut bei Werder Bremen läuft. Als er im Vorsommer für eine Ablöse von vier Millionen Euro aus Kopenhagen kam, benötigte er noch eine gewisse Anlaufzeit. Er fremdelte etwas mit der neuen Liga, dem System und dem deutschen Vokabular. „Die Sprache war ein bisschen schwierig und deshalb war es nicht ganz so einfach, wirklich alles direkt zu verstehen“, erinnerte er sich. Doch der regelmäßige Unterricht beim Sprachlehrer sorgte für rasche Abhilfe. Und nicht nur der. „Meine Nachbarn sind das beste Training“, erklärte Stage schmunzelnd. „Sie sprechen immer Deutsch mit mir, vor allem geht es um mein Kind. Ich glaube, dass sie sich alle freuen, dass es jetzt ein neues Baby in unserer Gegend gibt.“

Jens Stage ist seit der vergangenen Rückrunde nicht mehr aus Werder Bremens Startelf wegzudenken

Es ist jetzt ziemlich genau sechs Monate her, dass sich Jens Stage über die Geburt seines Sohnes Carl freuen durfte. Und seither geht es auch sportlich bei ihm steil bergauf. Als Werder Bremen in der Rückrunde schwächelte, wusste er mit seiner physischen Robustheit zu überzeugen. Und auch mit seiner Torgefahr. Just in der Woche, als er Vater geworden war, gelang ihm auch sein erster Bundesligatreffer beim enorm wichtigen 2:0-Auswärtserfolg gegen den VfB Stuttgart. „Mein erstes Tor hat mir sicherlich gutgetan, weil ich danach etwas ruhiger wurde“, befand er. „Es hat mir auch geholfen, Vater geworden zu sein, weil man dann auch mal etwas anderes machen kann als nur Fußball.“

Inzwischen stehen 21 Startelfeinsätze und drei Treffer für Jens Stage in der Statistik – und natürlich sollen es noch viel mehr werden. „Ich will gern spielen und gern helfen“, hob der Nordeuropäer hervor. „Es gibt aber viele gute Spieler in unserem Team. Ich denke, dass wir mit den Rückkehrern sogar noch stärker als letztes Jahr sind.“ Der Mittelfeldakteur des SV Werder Bremen wurde bislang vorrangig als Achter aufgeboten, doch während der jetzigen Saisonvorbereitung ist er häufig als Sechser unterwegs. In Ole Werners neuem Alternativsystem, dem 3-4-3, werden sogar zwei Profis direkt vor der Abwehrkette benötigt, doch Stage stört die persönliche Umpositionierung überhaupt nicht: „Ich versuche, meine Qualitäten einzubringen und meine Rolle zu adaptieren – und wenn ich auf den Platz gehe, weiß ich, was zu tun ist.“

„Mental musst du in der Bundesliga stark sein“ sagt Werder Bremens Jens Stage

Seine große Stärke soll auch dabei seine körperliche Spielweise sein. Dafür wurden bereits die Grundlagen gelegt. Nicht nur bei ihm. „Ihr habt alle unsere 1000-Meter-Läufe gesehen, die sind ein wenig brutal“, gab Jens Stage grinsend zu. „Aber ich finde das gut, denn wir müssen vom ersten Spieltag an bereit sein. Ich glaube, dass wir eine physisch starke Mannschaft sind und so dann auch spielen müssen.“ Besonders bemerkenswert: In seinen knapp 250 Profispielen hat der Däne trotz aller Intensität noch nie einen Platzverweis kassiert. Ein Wert, auf den er sichtlich stolz ist, das Erfolgsgeheimnis dieser Bilanz kann aber auch er nicht so genau erklären. „Da müsste man die dänischen Schiedsrichter fragen“ sagte er lachend. „Ich habe schon einige Gelbe Karten bekommen, aber ich spiele wohl immer am Limit – aber nicht darüber hinaus.“

Wichtig ist für Jens Stage nur, dass er dieses Limit bei Werder Bremen überhaupt regelmäßig erreicht. „Mental musst du in der Bundesliga stark sein, weil 90 Minuten lang eine hundertprozentige Konzentration gefordert ist“, erzählte er. „Ich kenne jetzt auch das Tempo in der Liga besser. Ich muss noch schneller spielen und immer auf meinem physischen Toplevel sein.“ Denn: „Alle Spieler in der Bundesliga sind schnell und spielen 90 Minuten lang schnell“, sagte Stage und forderte von sich selbst: „Ich muss immer wach sein.“ Ein Ratschlag, der sicherlich auch ganz gut von seinem Vater hätte kommen können. (mbü)