Trauerflor und Gedenkminute: Werder würdigt bei Eröffnungsspiel Legende Horst-Dieter Höttges

Von: Malte Bürger

Der SV Werder Bremen würdigt beim Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern München Vereinslegende Horst-Dieter Höttges mit einer Gedenkminute, die Bremer Spieler werden mit einem Trauerflor auflaufen.

Bremen – Es soll die ganz große Party werden, rund um das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ein buntes Programm geschnürt. Doch im Vorfeld der Partie zwischen dem SV Werder Bremen und FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) wird es im Wohninvest Weserstadion auch einen Moment des Innehaltens geben. So ist eine Gedenkminute zu Ehren von Horst-Dieter Höttges geplant.

Die Legende des SV Werder Bremen war am 22. Juni im Alter von 79 Jahren verstorben, der Weltmeister von 1974 gilt als einer der größten Bremer Fußballer überhaupt. Aufgrund seiner robusten Spielweise verdiente sich Horst-Dieter Höttges einst den Beinamen „Eisenfuß“ und blieb auch nach seiner aktiven Karriere eng mit dem Verein verbunden. „Werder war für Horst wie eine zweite Familie“, hatte Club-Präsident Hubertus Hess-Grunewald kürzlich während Höttges‘ Beerdigung in Achim betont. „Er steht als Person für das Gute in der alten Zeit.“ Auch die Werder-Profis werden während des Eröffnungsspiels ein Zeichen setzen und mit Trauerflor die Begegnung bestreiten. (mbü)