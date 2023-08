Ohne den Kapitän gegen Werder: Günter fehlt Freiburg „bis auf Weiteres“

Von: Mario Nagel

Hiobsbotschaft für den SC Freiburg vor dem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen: Kapitän Christian Günter hat sich den rechten Unterarm angebrochen und fällt bis auf Weiteres aus. © IMAGO/Sportfoto Zink / Peter Kotzur

Christian Günter fehlt dem SC Freiburg bis auf Weiteres. Der Kapitän hat sich im Training den Arm angebrochen. Wer ihn gegen den SV Werder Bremen ersetzen dürfte.

Freiburg – Der SC Freiburg muss im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) auf seinen Kapitän Christian Günter verzichten. Der 30-jährige Außenverteidiger hat sich am Donnerstag im Training den rechten Unterarm angebrochen und musste noch am Abend operiert werden. Das teilten die Freiburger am Freitag mit. Günter falle damit „bis auf Weiteres“ aus.

Freiburg-Kapitän Christian Günter fehlt gegen Werder Bremen - Lukas Kübler dürfte ihn vertreten

Bereits Mitte Juli hatte sich Christian Günter eine Unterarmfraktur im Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich zugezogen. Mit einer Schiene am Arm war er einen Monat später beim 2:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Oberachern (Oberliga) eingewechselt worden und hatte mit seinem Führungstor den Weg zum Weiterkommen geebnet. Zum Saisonauftakt in der Bundesliga spielte er beim 2:1-Erfolg des SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim sogar schon wieder von Beginn an. Gegen den SV Werder Bremen dürfte Günter auf der linken Seite nun von Lukas Kübler vertreten werden, Kiliann Sildillia würde dessen Position als Rechtsverteidiger einnehmen. (nag/dpa)