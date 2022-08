Werder Bremen: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und im Livestream

Von: Marius Winkelmann

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: So können Fans das Bundesliga-Spiel live im TV beziehungsweise Livestream gucken. © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder Bremen empfängt am vierten Spieltag der Bundesliga-Saison die SG Eintracht Frankfurt im Wohninvest Weserstadion. So könnt Ihr das Duell gegen die SGE am Sonntag um 17.30 Uhr live im TV und im Live-Stream schauen!

Der SV Werder Bremen spielt am vierten Spieltag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Nach dem spektakulären 3:2-Sieg bei Borussia Dortmund wollen die Grün-Weißen nun nachlegen, doch als Aufsteiger ist die Mannschaft von Trainer Ole Werner auch gegen den schwach gestarteten Europa-League-Sieger (zwei Punkte aus drei Spielen) nur Außenseiter. Für das Gäste-Team von Trainer Oliver Glasner gab es trotz des Fehlstarts immerhin eine positive Nachricht: Torhüter Kevin Trapp, der intensiv von Manchester United umworben wurde, hat seinen Verbleib bei der SGE bekanntgegeben und dürfte damit auch gegen Werder im Tor stehen. So seht Ihr das Werder-Spiel gegen Frankfurt live im TV und im Live-Stream.

Werder Bremen live im TV und im Live-Stream gegen die SGE: Werder gegen Eintracht Frankfurt nicht im Fernsehen

Die Fans, die nicht live im Stadion dabei sind, können das Bundesliga-Spiel live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet. Die Partie von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt wird allerdings nicht live im TV übertragen. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Begegnung des vierten Spieltags exklusiv live. Anpfiff am Sonntag ist um 17.30 Uhr. Kommentator der Partie ist Uli Hebel. Ex-Werder-Profi Tim Borowski wird ihm als Experte zur Seite stehen. Die Vorberichterstattung startet um 16.45 Uhr. Und noch ein kleiner TV-Hinweis: Im Anschluss an die Partie gegen Frankfurt läuft auf dem Sender „DAZN 1“ die komplette Werder-Doku am Stück (ab 20.15 Uhr).

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt im Live-Stream: So könnt ihr das Bundesliga-Duell live sehen

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu DAZN gibt es nicht. Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen die SGE aber noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Live-Stream. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Liveticker-Start beim Spiel zwischen Werder Bremen und der SGE ist um 16.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (mwi)