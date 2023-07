Stargast mit freiem Oberkörper: Handball-Keeper Silvio Heinevetter schaut beim Werder-Training vorbei

Von: Malte Bürger

Handball-Torwart Silvio Heinevetter schaute oberkörperfrei beim Training des SV Werder Bremen im Zillertal vorbei. © DeichStube

Handball-Star Silvio Heinevetter hat beim Training des SV Werder Bremen im Zillertal vorbeigeschaut. Was der Torhüter dort machte und was Ole Werner, der aus einer Handballstadt kommt, dazu sagt.

Zell am Ziller – Clemens Fritz hatte sichtlich Spaß. Der Leiter Profifußball des SV Werder Bremen strahlte ausgiebig während eines Plausches am Rande der ersten Zillertal-Trainingseinheit des Bundesligisten. Er flachste nicht mit irgendwem, sondern mit dem früheren Handball-Nationaltorhüter Silvio Heinevetter. Der 38-Jährige steht inzwischen beim TVB 1898 Stuttgart unter Vertrag und bereitet sich mit seiner Mannschaft ebenfalls in Zell am Ziller auf die neue Saison vor. Die Einheit in der benachbarten Sporthalle des Schulzentrums muss sogar dermaßen schweißtreibend gewesen sein, dass Heinevetter direkt mal sein Shirt ausgezogen und den nackten Oberkörper präsentiert hat.

Silvio Heinevetter beim Training im Zillertal: Werder Bremen-Trainer Ole Werner hätte Interesse an Treffen

Dass es in Österreich jetzt zu einem freundschaftlichen Duell beider Teams kommt, ist aber unwahrscheinlich – auch wenn viele Profi-Handballer nachweislich auch mit dem Ball am Fuß eine gute Figur abgeben. „Ich weiß nicht, ob sie danach immer noch gerne Fußball spielen würden, aber bei uns würde das umgekehrt mit dem Handball wahrscheinlich genauso aussehen“, sagte Werder Bremens Cheftrainer Ole Werner lachend. Der 35-Jährige konnte sich allerdings ein Treffen mit dem Stuttgarter Berufskollegen gut vorstellen. „Ich komme ja auch aus einer Handballstadt, an der Oberfläche weiß ich also, wie der Sport funktioniert – zumindest bildet man sich das ja immer ein“, scherzte Werner, dessen Lebensmittelpunkt lange die Heimat des Topclubs THW Kiel war. „Interessant ist solch ein Austausch sicherlich immer. Die große Frage ist, ob ich in diesen Tagen die Zeit dazu finde.“

Silvio Heinevetter schaut beim Werder Bremen-Training zu - Auch Anne-Kathrin Laufmann und Florian Weiß da

Silvio Heinevetter hatte sich derweil schon auf den Weg ins Hotel gemacht, Werder-Sportchef Frank Baumann begleitete den Keeper höchstpersönlich vom Platz. Baumann war am Donnerstag ins Zillertal nachgereist, nachdem er tags zuvor noch Gast bei Ailtons 50. Geburtstag war. Auch Werder-Geschäftsführerin Anne-Kathrin Laufmann zeigte sich vor Ort, ebenso wie Dr. Florian Weiß, Mitglied des Aufsichtsrates der Bremer. (mbü)