Werder-Hammer! Werner streicht Ducksch aus Kader fürs Paderborn-Spiel

Von: Maik Hanke

Marvin Ducksch wurde aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader des SV Werder Bremen für das DFB-Pokal-Spiel gegen den SC Paderborn gestrichen. © gumzmedia

Bremen - Das ist ein Hammer vor dem DFB-Pokalspiel des SV Werder Bremen gegen den SC Paderborn: Trainer Ole Werner streicht Torjäger Marvin Ducksch aus dem Kader - aus disziplinarischen Gründen.

Nach der 0:2-Niederlage gegen Mainz 05 habe Marvin Ducksch am Sonntag den größten Teil der verpflichtenden Regenerationsmaßnahmen verpasst, außerdem habe er nicht an einer wichtigen Mannschaftsbesprechung teilgenommen, teilte Werder Bremen am Dienstagabend mit. Also strich Coach Ole Werner den Stürmer für die Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal beim SC Paderborn (Mittwoch, 18 Uhr, DeichStube-Liveticker) aus dem Kader.

Werder Bremen-Trainer Ole Werner streicht Marvin Ducksch aus Kader fürs Spiel gegen SC Paderborn

„Wir können als Mannschaft nur erfolgreich sein, wenn sich alle an die Regeln halten“, erklärte Ole Werner in einer Vereinsmitteilung des SV Werder Bremen. Nach der Paderborn-Partie soll allerdings nichts vom Vorfall hängenbleiben. „Mit der Nichtnominierung ist das Thema für uns erledigt und Marvin wird sich dann ab Donnerstag mit der Mannschaft auf die Partie in Freiburg vorbereiten.“

Marvin Ducksch hatte gegen Mainz 05 eine schwache Partie bestritten, zuvor war er allerdings immer mehr in Fahrt gekommen. Nach einem Torknoten zu Saisonbeginn traf der 28-Jährige sowohl beim 5:1-Sieg des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach als auch beim 2:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim. Gegen Gladbach steuerte er außerdem zwei Torvorlagen bei. Im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn dürfte nun Oliver Burke in der Werder-Startelf stehen. (han)

