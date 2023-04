Werder gehen die Stürmer aus - und Füllkrugs Rückkehr ist weiter offen

Werner muss improvisieren

Werder Bremen sind gegen den FC Schalke 04 die Stürmer ausgegangen - ein deutlicher Nachteil. Der SVW hofft gegen den FC Bayern auf das Comeback von Niclas Füllkrug, aber reicht es für den Torjäger wirklich?

Gelsenkirchen - Rein nominell war sie alles andere als dünn besetzt, die Ersatzbank des SV Werder Bremen, auf der vor dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 (1:2) neun Spieler Platz nahmen, womit die Gäste die in der Bundesliga maximal erlaubte Anzahl an Reservisten voll ausgeschöpft hatte. Bei genauerer Durchsicht der Namen fiel allerdings schnell ein Problem ins Auge, denn einen Stürmer suchte man auf der Bremer Bank vergebens. „In dem Mannschaftsteil sind wir gerade dünn besetzt“, sagte Cheftrainer Ole Werner nach der Partie, in der er zum Improvisieren gezwungen gewesen war. Letztlich war das natürlich nicht der alleinige Grund für die bittere Niederlage, am Ende aber doch ein deutlicher Nachteil gegenüber Gegner Schalke 04.

Bei Werder Bremen musste Niklas Schmidt gegen FC Schalke 04 als Einwechsel-Stürmer aushelfen

Zum Vergleich: Während Thomas Reis, der Trainer der Königsblauen, im Laufe des zweiten Durchgangs in Sebastian Polter (für Kenan Karaman) und Michael Frey (für Simon Terodde) gleich zwei frische Kräfte für den Angriff bringen konnte und damit die Schalker Drangphase noch weiter verstärkte, war es bei Werder Bremen Mittelfeldspieler Niklas Schmidt, der sich nach seiner Einwechslung für Maximilian Philipp plötzlich in der Rolle als zweite Spitze wiederfand. „Es ist natürlich ein Unterschied, wenn du wie Schalke noch einmal zwei gelernte Mittelstürmer bringen kannst, während wir Mittelfeldspieler einwechseln und die Dinge entsprechend anders machen müssen“, sagte Werner, dessen Mannschaft im zweiten Durchgang offensiv kaum noch Akzente gesetzt hatte.

Werder Bremen hofft auf Niclas Füllkrug gegen FC Bayern München - aber reicht es wirklich zum Comeback?

In Top-Torjäger Niclas Füllkrug (Wadenprobleme) und Ergänzungsspieler Eren Dinkci (Fußverletzung) waren vor dem Spiel zwei Werder-Stürmer verletzt ausgefallen, was sich mit dem aktuellen Kader schlichtweg nicht kompensieren lässt. Während der laufenden Saison hatte Werner schon mehrfach U23-Spieler Tom Berger als zusätzliche Option auf die Bank gesetzt. Allerdings laboriert auch der 21-Jährige seit einigen Wochen an muskulären Problemen und stand für die Partie auf Schalke nicht zur Verfügung.

Bis zum nächsten Spiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/DeichStube-Liveticker) ist bei Werder Bremen die Hoffnung groß, dass Füllkrug endlich wieder einsatzfähig ist. Kehrt der 30-Jährige in die Startelf zurück, kann Philipp auf der Bank wieder die Rolle des ersten Jokers einnehmen, was Werner mehr Spielraum verschafft. „Wir hoffen, dass es im nächsten Spiel wieder besser aussieht“, sagte der Chefcoach, wollte in Sachen Niclas Füllkrug aber noch keine Prognose abgeben: „Wir schauen von Tag zu Tag.“ Drei Spiele hat der Stürmer nun bereits verpasst. Auch Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz äußerte sich zurückhaltend auf die Frage nach einem möglichen Füllkrug-Comeback gegen den Rekordmeister: „Wir wollen kein Risiko bei ihm eingehen. Es sieht ganz gut aus, aber ich will da nichts versprechen.“ (dco)