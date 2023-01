Kapitäne wieder dabei: Werder trainiert vor dem Union-Spiel weitgehend geheim

Von: Marius Winkelmann

Die zuletzt geschonten Leonardo Bittencourt (links) und Marco Friedl dürften gegen den 1. FC Union Berlin zum Kader des SV Werder Bremen zählen. © gumzmedia

Bremen – Nach einer regenerativen Einheit inklusive einer ausführlichen Videoanalyse am Sonntag haben die Profis des SV Werder Bremen am Montagnachmittag die Vorbereitung auf das wichtige Heimspiel gegen Union Berlin (Mittwoch, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) aufgenommen.

Zwei Tage nach der 1:7-Klatsche beim 1. FC Köln standen dabei auch die am Vortag geschonten Leonardo Bittencourt und Marco Friedl wieder mit auf dem Platz. Personelle Probleme sollte es im Hinblick auf das Duell mit den Eisernen in der Englischen Woche also keine geben. Die Bremer Kapitäne dürften während des Spiels gegen den 1. FC Union Berlin erneut zum Kader zählen. Das gilt nicht für Felix Agu (Patellasehnenverletzung) und Romano Schmid (Innenbandanriss), die weiterhin pausieren müssen.

Trainer Ole Werner ließ seine Mannschaft zwei Tage vor dem ersten Heimspiel des Jahres und zwei Tage nach dem ernüchternden Köln-Spiel nur kurz öffentlich trainieren. Nach dem Aufwärmprogramm und einem Kreisspiel ging es nach rund 20 Minuten weiter in Richtung Platz 11, wo anschließend noch eine knappe Dreiviertelstunde im Verborgenen geübt wurde. Geheim zugehen soll es bei Werder Bremen auch im Abschlusstraining am Dienstag: Nach einer kurzen öffentlichen Aufwärmphase wollen die Grün-Weißen die finalen Abläufe im Wohninvest Weserstadion einstudieren. Der Ort, an dem die Bremer am Mittwochabend dafür sorgen wollen, dass das Debakel von Köln möglichst schnell wieder in Vergessenheit gerät. (mwi)