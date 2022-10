Vor dem DFB-Pokalspiel in Paderborn: Die Highlights der Werder-Pressekonferenz in 189,9 Sekunden

Von: Mario Nagel

Bremen - Der SV Werder Bremen gastiert in der 2. Runde des DFB-Pokals beim SC Paderborn (Mittwoch, 18.00 Uhr im DeichStube-Liveticker). Vor dem Duell mit dem Zweitligisten spricht Werder-Trainer Ole Werner über das Personal, den kommenden Gegner und die Stimmung in der Mannschaft nach der Heimniederlage gegen Mainz 05. Die Highlights der Bremer Pressekonferenz in 189,9 Sekunden!

Film ab!