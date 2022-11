Vor Werder gegen Schalke 04: Die Highlights der Pressekonferenz in 189,9 Sekunden

Von: Mario Nagel

Bremen – Der SV Werder Bremen trifft am Samstag (18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) im Wohninvest Weserstadion auf den FC Schalke 04. Die Grün-Weißen wollen das Topspiel des 13. Bundesliga-Spieltags gewinnen, um den Mitaufsteiger und derzeitigen Tabellenletzten weiter auf Distanz zu halten. In der Bremer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen S04 spricht Werder-Trainer Ole Werner über das Personal, den Gegner und die späten Tore des SVW in dieser Saison. Aber seht selbst!

