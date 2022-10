Bundesliga-Klassiker zwischen Werder und dem FC Bayern live im Free-TV

Von: Marius Winkelmann

Das Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen auswärts gegen den FC Bayern München wird im November live im Free-TV bei Sat1 übertragen. © Imago Images / Lackovic

München/Bremen – Gute Nachricht für alle Fans des SV Werder Bremen: Die Bundesliga-Partie der Grün-Weißen am 14. Spieltag gegen den Rekordmeister FC Bayern München am 8. November (Dienstag, 20.30 Uhr) wird live im Free-TV übertragen.

Der private Fernsehsender Sat.1 überträgt die 111. Version des Bundesliga-Klassikers live ab 20 Uhr aus der Münchener Allianz-Arena. Vor Ort berichtet das „ran“-Team um Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Reporter Matthias Killing von der Partie, die der SV Werder Bremen in der Bundesliga zuletzt 29 Mal in Serie nicht gewinnen konnte. Der letzte Bremer Sieg gegen den FC Bayern München datiert vom 20. September 2008 – damals gewannen die Bremer spektakulär mit 5:2 in der bayrischen Landeshauptstadt.

Werder Bremen live im Free-TV: Sat1 überträgt Spiel gegen FC Bayern München

Möglich macht diese zusätzliche Live-Übertragung aus Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse eine Kooperation der „Seven One Entertainment Group“ mit Sky Deutschland. Die Partie des SV Werder Bremen beim FC Bayern München ist eines von insgesamt vier Live-Spielen, die Sat.1 in der laufenden Saison 2022/23 sowie der darauffolgenden Spielzeit 2023/24 im Rahmen dieser Vereinbarung zeigen wird. (mwi)