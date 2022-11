Vor Werder gegen den FC Bayern: Die Highlights der Pressekonferenz in 189,9 Sekunden

Von: Mario Nagel

Teilen

Bremen – Der SV Werder Bremen ist am Dienstag (20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) beim FC Bayern München zu Gast. Zuletzt konnten die Grün-Weißen in der Liga zwei Spiele in Folge gewinnen, in München warten die Bremer jedoch seit 14 Jahren auf einen Sieg. Vor dem Duell am 14. Bundesliga-Spieltag mit dem deutschen Rekordmeister spricht Trainer Ole Werner auf der Werder-Pressekonferenz über den kommenden Gegner, den Ausfall von Torjäger Niclas Füllkrug und die Herangehensweise an das wohl schwerste Spiel des Jahres. Aber seht selbst!

Film ab!