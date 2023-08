Vor Duell mit Werder: Bayern-Coach Tuchel gibt Topstar Kane Einsatzgarantie

Von: Malte Bürger

FC Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat Star-Einkauf Harry Kane für den Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen eine Einsatzgarantie ausgesprochen. © IMAGO/Laci Perenyi

Der SV Werder Bremen trifft am Freitag zum Bundesliga-Auftakt auf den FC Bayern (20.30 Uhr). Die Münchener haben mit Harry Kane einen Top-Star verpflichtet, der im Weserstadion seine Startelfpremiere feiern soll.

Bremen – Das Spiel ist ohnehin ein besonderes, schließlich wird am Freitag im Wohninvest Weserstadion die neue Bundesliga-Saison eröffnet. Zum 60. Geburtstag der Liga kommt es zur Neuauflage des altehrwürdigen Nord-Süd-Gipfels zwischen dem SV Werder Bremen und FC Bayern München (20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Und auch wenn sich beide Clubs sportlich längst nicht mehr auf Augenhöhe begegnen, werden weltweit Millionen von TV-Zuschauern live mit dabei sein. Und sie alle bekommen die neueste Attraktion des Rekordmeisters zu sehen: Harry Kane. Der englische Topstürmer erhielt von FCB-Trainer Thomas Tuchel bereits eine Einsatzgarantie.

Harry Kane „startet gegen Werder Bremen“, sagt FC Bayern-Trainer Thomas Tuchel

„Es gibt keinen Aufbau. Er trainiert mit uns und startet gegen Werder Bremen“, kündigte Tuchel an. „Er spielt jedes Spiel, fertig, aus.“ Mehr als 100 Millionen Euro Ablöse hat sich der amtierende deutsche Meister die Dienste von Harry Kane kosten lassen. Für den 30-Jährigen ist es der erste richtig große Transfer seiner Karriere, der abgesehen von ein paar kurzen anfänglichen Leihstationen ausnahmslos für Tottenham Hotspur auflief.

Nach 435 Pflichtpartien mit 280 Treffern für die Londoner wagt Harry Kane nun noch einmal ein neues Abenteuer im Ausland. Die Bayern-Premiere des Angreifers ist am vergangenen Wochenende allerdings gehörig schiefgegangen, die Münchener unterlagen im Supercup mit 0:3 gegen RB Leipzig. „Ich erkenne nichts mehr wieder, weder von dem, was wir inhaltlich gemacht haben, noch wie wir zuletzt gespielt und trainiert haben. Die Art und Weise und das Ergebnis sind erschreckend“, sagte Tuchel hinterher. „Sobald wir etwas zu verlieren haben, ist es nicht die gleiche Gruppe, und das ist nicht gut.“ Bei Werder hätten sie sicherlich nichts dagegen, wenn dieses Phänomen auch am Freitag aufträte. (mbü)