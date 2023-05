Abstieg nach NFV-Urteil offiziell: Werder fliegt aus der Regionalliga Nord

Von: Malte Bürger

Der GAU ist besiegelt: Die U23 des SV Werder Bremen um Lasse Rosenboom (Foto) muss aus der Regionalliga Nord absteigen, weil der Norddeutsche Fußball-Verband das abgebrochene Spiel zwischen dem Bremer SV und Teutonia 05 für den BSV gewertet hat. © IMAGO/foto2press/Oliver Baumgart

Urteil mit Konsequenzen: Die U23 des SV Werder Bremen muss den Gang in die Bremen-Liga antreten. Der Norddeutsche Fußball-Verband hat das abgebrochene Spiel zwischen dem Bremer SV und Teutonia Ottensen zugunsten des BSV gewertet, wodurch der Bremer Stadtrivale in der Endtabelle an Werders U23 vorbeizieht und auf einen Abstiegsrang verdrängt.

Bremen – Die Hoffnung war ohnehin schon gering, nun steht endgültig fest, dass die U23 des SV Werder Bremen aus der Regionalliga Nord absteigen muss. Das ist das Resultat eines Urteilsspruches des Sportgerichtes des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV). Die NFV-Justiziare werteten die am vergangenen Samstag beim Stand von 1:2 abgebrochene Partie zwischen dem Bremer SV und Teutonia 05 Ottensen zugunsten der Gastgeber, wodurch diese nun in der am Mittwoch beginnenden Relegation um den Verbleib in der vierten Spielklasse kämpfen dürfen.

Verband wertet abgebrochene Regionalliga-Partie zugunsten des Bremer SV - mit Folgen für Werder Bremens U23

Die Partie am Panzenberg war vorzeitig beendet worden, weil sich ein Akteur der Teutonen nach 40 Minuten von einem Gegenspieler rassistisch beleidigt fühlte und sein gesamtes Team daraufhin den Weg in die Kabine antrat. Die Bremer wiesen im Anschluss den Rassismus-Vorwurf mit Nachdruck von sich, der Schiedsrichter und seine Assistenten hatten von einer womöglichen Beschimpfung auf dem Feld nichts mitbekommen. Es stand Aussage gegen Aussage. Der NFV begründete das jetzige Urteil damit, dass nicht einwandfrei nachgewiesen werden konnte, ob wirklich eine verbale Entgleisung vorgelegen habe. „Rassismus und Diskriminierung haben weder auf den Plätzen der Regionalliga Nord noch sonst irgendwo etwas zu suchen und werden vom Norddeutschen Fußball-Verband auf das Schärfste verurteilt“, betonten die Verantwortlichen.

„Die Ahndung und Bestrafung von derartigen Vergehen ist indes Sache der Schieds- und Sportgerichte. Der Schiedsrichter hat aber zu keiner Zeit das Spiel abgebrochen. Nach seiner Schilderung wurde sowohl nach Rücksprache mit den beteiligten Spielern, den Spielführern und den Verantwortlichen versucht, eine Spielfortsetzung zu erreichen. Nachdem dies nicht gelang, beschloss der Verein FC Teutonia eigenmächtig, mit der Mannschaft und allen weiteren Verantwortlichen die Anlage zu verlassen, sodass das Spiel nicht fortgesetzt werden konnte.“ Folglich gingen die Punkte nun an den Bremer SV – wodurch der Stadtrivale in der Tabelle noch an der U23 des SV Werder Bremen vorbeizog und die Grün-Weißen in die Bremen-Liga abrutschten.

Werder Bremens U23 tritt in der kommenden Saison in der Bremen-Liga an - und will zudem hochwertige Testspiele bestreiten

„Ein Abstieg am Grünen Tisch ist natürlich sehr enttäuschend“, wird Frank Baumann, Sportchef des SV Werder Bremen, in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Der 47-Jährige suchte die Schuld aber auch im eigenen Hause: „Allerdings können wir mit unserer Leistung während der Saison nicht zufrieden sein. Wir werden die Situation in der Bremen-Liga mit allem Respekt angehen. Natürlich werden wir den Kader anders aufstellen und schauen, was für die einzelnen Spieler die besten Entwicklungsmöglichkeiten bietet.“

Für Werders Nachwuchsarbeit ist der Absturz in die Fünftklassigkeit gerade im Hinblick auf die Entwicklung von Perspektivspielern für den Bundesliga-Profikader eine sportliche Katastrophe. Kurz vor dem Saisonende hatte sich der Club noch von U23-Trainer Konrad Fünfstück getrennt, im Endspurt saß Ex-Profi Christian Brand auf der Trainerbank. Doch es half nichts. Die finale Partie beim 1. FC Phönix Lübeck ging in der Nachspielzeit mit 2:3 verloren, obwohl Werder noch in der 88. Minute mit 2:1 geführt hatte und den GAU so hätte selbst vermeiden können. Erste Ideen, wie es mit der U23 weitergehen könnte, gibt es bereits. So werde überlegt, „neben dem normalen Spielbetrieb hochwertige Testspiele zu bestreiten, um den Spielern Wettkampfpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen und um auch Akteuren aus der Profimannschaft entsprechende Spielpraxis zu verschaffen“, heißt es seitens des SV Werder Bremen. (mbü)