Bobic will Tor-Minusrekord an Füllkrug abgeben – und warnt den Werder-Stürmer vor einem Wechsel

Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Fredi Bobic (re.) rät Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug davon ab, den Verein im Sommer zu wechseln. © IMAGO / Jan Huebner / Matthias Koch

Fredi Bobic wurde einst mit 17 Toren Torschützenkönig - jetzt könnten Werder Bremens Niclas Füllkrug dazu sogar 16 Treffer reichen. Der Ex-Sportchef von Hertha BSC würde Füllkrug den „Minusrekord“ gönnen und - von einem Sommer-Wechsel abraten!

Bremen – Spielen kann er wegen einer Wadenverletzung seit Wochen nicht, trotzdem ist Niclas Füllkrug in der Torschützenliste der Bundesliga weiter klar vorn: 16 Tore hat der Stürmer des SV Werder Bremen in dieser Saison bisher erzielt, und sollte keines mehr dazukommen, könnte er einen besonderen Rekord aufstellen – quasi einen Minusrekord: Noch nie zuvor wurde ein Spieler mit so wenigen Treffern Torschützenkönig im deutschen Fußball-Oberhaus. Den bisherigen Rekordhalter Fredi Bobic würde die Ablösung freuen.

Werder Bremen: Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Fredi Bobic gönnt Niclas Füllkrug neuen „Minusrekord“

„Ich bin nicht erpicht darauf, den Rekord für immer zu behalten“, sagt der frühere Stürmer im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID). „Rekorde sollen ja auch gebrochen werden – und das gilt für beide Richtungen.“ Mit 17 Toren für den VfB Stuttgart war Fredi Bobic 1996 Torschützenkönig geworden – diese Negativmarke hatten zuvor bereits Thomas Allofs (1. FC Köln) und Roland Wohlfarth (FC Bayern München) im Jahr 1989 aufgestellt. Nun könnte Niclas Füllkrug das Trio unterbieten.

„Dass die Torjägerkanone diese Saison mit so wenig Toren weggeht, überrascht mich nicht“, sagt Bobic. „In Erling Haaland und Robert Lewandowski hat die Bundesliga zwei absolute Top-Angreifer verloren, die einem Club locker 30 Tore garantieren.“ Hinter 16-Tore-Mann Füllkrug gibt es sogar noch eine Lücke, im Ranking auf Platz zwei folgen gemeinsam Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Christopher Nkunku (RB Leipzig) und Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) mit je 13 Toren.

Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Fredi Bobic warnt Werder Bremens Niclas Füllkrug vor einem Wechsel

Bobic lobt Füllkrug für „die beste Saison seiner Karriere: Er ist eine echte Neun, wie ich sie mag. Für seine Verhältnisse macht er das überragend.“ Und vielleicht überflügelt Niclas Füllkrug den Torschützenkönig von 1996 ja auch noch. Ausschließen will der zurzeit arbeitslose Funktionär, der im Januar bei Hertha BSC von seinen Aufgaben als Sport-Geschäftsführer entbunden wurde, einen weiteren Füllkrug-Treffer trotz der aktuellen Verletzung jedenfalls nicht: „Vielleicht kann er ja noch das eine oder andere Tor machen, wir werden sehen.“

Mit weiteren Treffern könnte sich Niclas Füllkrug auch noch stärker in den Fokus anderer Clubs spielen. Fredi Bobic warnt den Torjäger des SV Werder Bremen und Nationalspieler allerdings vor einem übereilten Abgang. „Ein Jahr vor der Heim-EM sollte er sich einen möglichen Vereinswechsel sehr gut überlegen“, sagt der 51-Jährige. „Bei Werder passt alles zu ihm, er kann seine Stärken ausspielen. Jeder kennt seine Laufwege, alle wissen, wie sie ihn anspielen müssen. So etwas ist ganz wichtig. Es besteht die Gefahr, dass das bei einem neuen Club nicht der Fall ist.“ (han)