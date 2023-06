Baumanns Bilanz: Der Geschäftsführer Frauenfußball sieht Werder auf dem richtigen Weg

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremens Frank Baumann zieht nach seinem ersten Jahr als Geschäftsführer Frauenfußball ein positives Fazit. © gumzmedia

Seit knapp einem Jahr ist Werder Bremens Sportchef Frank Baumann auch für den Frauenfußball im Verein verantwortlich. Gegenüber der DeichStube hat der Ex-Profi jetzt eine Bilanz gezogen.

Bremen – Es war gegen Jahresende 2021, als der Aufsichtsrat des SV Werder Bremen mit einem ganz besonderen Wunsch an Sportchef Frank Baumann herantrat – und ihn bat, zusätzlich einen neuen Geschäftsbereich zu übernehmen. „Diese Verantwortung trage ich sehr gerne“, sagte Baumann nach intensiven Planungen und einigen Umstrukturierungen dann rund ein Jahr später, auf der Mitgliederversammlung des Vereins, auf der er offiziell bekanntgab, künftig auch die Geschicke des Werder-Frauenfußballs mitzulenken. Nun liegt die erste Saison hinter dem Ex-Profi, die er im Gespräch mit der DeichStube sportlich als „nicht einfach“ einstuft, die letztlich aber dennoch mit einem großen Erfolg endete: dem Bundesliga-Klassenerhalt.

„Unser Saisonziel war auch hier erstklassiger Fußball, und das ist sowohl was die Ligazugehörigkeit als auch die Art und Weise des Fußballs angeht, erfüllt worden“, sagt Frank Baumann, der eng mit der erfahrenen Abteilungsleiterin Birte Brüggemann (seit 2007 im Amt) zusammenarbeitet. „Sie kennt die Branche regional und überregional aus dem Effeff. Sie war für mich eine große Hilfe“, betont der Sportchef, der sich mit seiner neuen Aufgabe erstmal vertraut machen musste.

Werder Bremens Frank Baumann über Frauenfußball: „Finanzielle Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist immens“

Am Ende landeten die Werder-Frauen um Trainer Thomas Horsch mit 21 Punkten auf dem Konto in der zwölf Teams umfassenden Liga auf dem achten Tabellenplatz und sicherten sich somit das vierte Bundesligajahr in Folge. Für die weitere Entwicklung des Frauenfußballs bei Werder Bremen ein ganz entscheidender Schritt, wie Frank Baumann betont.

„Der Klassenerhalt ist aus verschiedenen Gründen sehr wichtig“, sagt der Sportchef, ehe er seine Aufzählung beginnt. Zunächst einmal geht es, natürlich, um die Finanzen, denn Profisport kostet einen Verein nun mal viel Geld. „Der finanzielle Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist immens. Frauenfußball ist auf dem Niveau, auf dem wir uns jetzt bewegen, eher kostenneutral möglich als in der zweiten Liga“, erklärt Frank Baumann und verweist darauf, dass es im Unterhaus „kaum Einnahmen“ gäbe. Eine Etage höher sieht es dank neuem Medienvertrag der Liga und neuem Namenssponsor – ab der Spielzeit 2023/24 trägt die Klasse den Namen „Google Pixel Frauen-Bundesliga“ – schon anders aus. „Das sorgt für ganz andere Erlöse, die es für Clubs ab Platz sechs realistischer machen, zumindest eine schwarze Null zu schreiben“, sagt Baumann, dessen Bremerinnen davon zuletzt lediglich zwei Ränge und drei Punkte entfernt waren.

Nach Klassenerhalt: Werder Bremen verlängert mit neun Spielerinnen

Des Weiteren ist der Bundesliga-Verbleib für Werder Bremens Frauenteam deshalb wichtig, weil er die Mannschaft sportlich attraktiv macht, was freilich beim Werben um Neuzugänge hilft sowie dabei, die Verträge mit Spielerinnen zu verlängern. Seit dem der Klassenerhalt perfekt ist, gab Werder gleich eine ganze Reihe von Vertragsverlängerungen bekannt. So bleiben Jasmin Sehan, Ricarda Walkling, Rieke Dieckmann, Michelle Weiß, Reena Wichmann, Michelle Ulbrich, Emilie Bernhardt, Nina Lührßen und Maja Sternad dem Verein auch in Zukunft erhalten.

Und auch Sponsoren, sprich wichtige Geldgeber, werben wenig überraschend lieber erst- als zweitklassig. „Sportlich wäre der Abstieg natürlich ein großer Rückschritt für uns gewesen, aber genauso auch bei den Themen Sichtbarkeit und Vermarktungsmöglichkeiten“, hebt Frank Baumann hervor und erinnert daran, dass es seinem Verein „mitten im Abstiegskampf“ gelungen war, in der Molkerei Ammerland einen eigenen Hauptsponsor für die Frauenmannschaft zu finden. Ab der neuen Saison wirbt das Unternehmen mit Hauptsitz in Wiefelstede mit seiner Marke „Ammerländer“ auf den Trikots des Teams.

Frank Baumann über die Unterstützung der Werder Bremen-Fans bei den Frauen: „Muss man wirklich loben“

In Sachen Professionalisierung des Frauenfußballs sieht Frank Baumann seinen Club generell auf dem richtigen Weg, weil dieser eben weiterhin durch die Bundesliga führt. „Der Mädchen- und Frauenfußball braucht Wertschätzung und muss ein selbstverständlicher Teil unseres Vereins sein“, hatte der Sportchef 2022 auf der Mitgliederversammlung gefordert. Seitdem dürfte er in diesem Punkt deutliche Fortschritte registriert haben. Das bisher einzige Spiel der Frauenmannschaft im Wohninvest Weserstadion verfolgten gut 20 000 Fans, die im November eine knappe 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg sahen. Auch auf Platz 11 war die Kulisse regelmäßig beeindruckend. Im Abstiegskampf sorgten sogar die Ultras, die normalerweise die Werder-Profis in der Bundesliga der Männer unterstützen, lautstark für Stimmung. „Sie muss man wirklich loben“, sagt Baumann, der den Einsatz der Fans „nicht selbstverständlich“ nennt – und den Blick längst in Richtung neue Saison richtet. Werder Bremens Frauen wollen schließlich am Ende ihres vierten Bundesligajahres in Folge wieder über dem Strich stehen. (dco)