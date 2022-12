FC St. Pauli sucht neuen Trainer: Ex-Werder-Coach Florian Kohfeldt einer der Top-Kandidaten?

Von: Malte Bürger, Fynn Walenziak

Timo Schultz (l.) wurde bei St. Pauli entlassen. Als Nachfolger wird der ehemalige Trainer von Werder Bremen, Florian Kohfeldt gehandelt. © Imago Images/Jan Huebner/Revierfoto

Hamburg – Der FC St. Pauli gehört in der laufenden Saison zu den großen Enttäuschungen in der 2. Bundesliga. Was deshalb lange diskutiert wurde, ist Dienstag Realität geworden. Der Tabellen-15. hat Trainer Timo Schultz entlassen. Einen Nachfolger hat der Verein noch nicht präsentiert, eine heiße Spur führe aber nach Informationen des „Hamburger Abendblattes“ und von „Transfermarkt.de“ zu einem Ex-Trainer des SV Werder Bremen: Florian Kohfeldt. Der 40-Jährige ist aktuell vereinslos.

Update vom 7. Dezember 2022: Wie das „Hamburger Abendblatt“ nun berichtet, soll sich St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann sogar bereits mit Florian Kohfeldt getroffen haben. Die Beratungsagentur des ehemaligen Trainers von Werder Bremen habe sich indes nicht zu den Gerüchten äußern wollen.

Weiter mit der ursprünglichen Nachricht vom 6. Dezember 2022:

„Wir müssen das Gesamtwohl des Vereins immer im Blick haben - und unsere sportliche Bilanz ist die eines Absteigers. Das muss sich umgehend ändern, damit wir alle Maßnahmen ergreifen, um die Klasse zu halten“, wird St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich in einer Mitteilung der Hamburger zitiert. Vorerst wird sich Co-Trainer Fabian Hürzeler um die Mannschaft kümmern, nach einem neuen Chefcoach wird gesucht. Neben Florian Kohfeldt, dem Ex-Trainer von Werder Bremen sollen auch Michael Wimmer, Horst Steffen und Thomas Stamm zum Kandidatenkreis gehören.

Name: Florian Kohfeldt Geboren am: 05.10.1982 Bei Werder aktiv: 2009 bis 2021 Vereinslos seit: 15.05.2022

Kein Erfolg seit Abstieg mit Werder Bremen: Florian Kohfeldt seit Sommer auf Vereinssuche

Florian Kohfeldt hat eine lange Vergangenheit bei Werder Bremen, war viele Jahre im Nachwuchsbereich tätig. Zwischen 2014 und 2016 stieg er zum Co-Trainer von Bundesligatrainer Viktor Skripnik auf, im Herbst 2017 übernahm er dann selbst bei den Grün-Weißen das Kommando in Liga eins. Im Frühjahr 2021 steuerte Kohfeldt dann mit seinem Team auf den Abstieg zu und wurde einen Spieltag vor Schluss entlassen. Wenige Monate später übernahm er den VfL Wolfsburg, wurde dort aber am Ende der vergangenen Saison freigestellt. Seither befindet er sich auf Clubsuche. (fwa/mbü) Auch interessant: Alle Transfer-News und Transfergerüchte rund um Werder Bremen findet ihr im Transfer-News-Ticker!